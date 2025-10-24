Ecommbx
Το Pinolo γιορτάζει το Pasta Week με ένα αυθεντικό ιταλικό ταξίδι γεύσεων - Δείτε φωτογραφίες

 24.10.2025 - 12:00
Το Pinolo γιορτάζει το Pasta Week με ένα αυθεντικό ιταλικό ταξίδι γεύσεων - Δείτε φωτογραφίες

 24.10.2025 - 12:00

Το ιταλικό εστιατόριο Pinolo γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Ζυμαρικών με τον πιο γευστικό και δημιουργικό τρόπο αφιερώνοντας ένα μεσημέρι στην τέχνη των ζυμαρικών.

Το αγαπημένο ιταλικό εστιατόριο της πρωτεύουσας υποδέχθηκε την Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025, food lovers για μια μοναδική, διαδραστική γαστρονομική εμπειρία, όπου οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία όχι μόνο να απολαύσουν το Pasta Week Menu, αλλά να το δημιουργήσουν από την αρχή.

Φορώντας ποδιές και χωρισμένοι σε ομάδες, οι συμμετέχοντες μεταμορφώθηκαν για λίγο σε chefs, φτιάχνοντας από την αρχή πιάτα από το ειδικά επιμελημένο μενού του Pasta Week. Με την καθοδήγηση της ομάδας των σεφ του Pinolo, η μαγειρική έγινε εμπειρία και απόλαυση μαζί.

Κάθε πιάτο του Pasta Week Menu, διηγούνταν τη δική του ιστορία με τη φιλοσοφία να παραμένει ξεκάθαρη: τα ζυμαρικά είναι καλύτερα όταν τα μοιράζεσαι!

Το event ολοκληρώθηκε αφήνοντας στους προσκεκλημένους γλυκές αναμνήσεις κι ένα μοναδικό δώρο: ένα βαζάκι με αυθεντικά ιταλικά ζυμαρικά, για να συνεχιστεί η γευστική εμπειρία και στο σπίτι.

Το εστιατόριο PINOLO άνοιξε τις πόρτες του στην καρδιά της Λευκωσίας, το 2022. Με έμφαση στα χειροποίητα ζυμαρικά και τις πίτσες, σερβίρει σε μια οικεία και ζεστή ατμόσφαιρα, κάνοντάς το έναν προορισμό για όλους όσοι αναζητούν μια αυθεντική ιταλική εμπειρία.

Βρείτε το στην οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 9, Κτήριο Σεβέρη στη Λευκωσία, στο τηλέφωνο 22 570750, στο Instagram, στο Facebook και μέσω της ιστοσελίδας www.pinolo.com.cy.

Δείτε φωτογραφίες

Χάρης Αριστείδου

Σάββας Κωνσταντίνου, Άντρια Ζαντή

Γιάννης Πολίτης

Στέφανη Μέρχη

 

Άννα Χρίστου, Κωνστάντια Δημητριάδου Κωνσταντίνου, Έλενα Κυθραιώτου, Χριστίνα Κυθραιώτου

Χαριτίνη Ηλιάδου

Γεωργία Σοφοκλέους

Μαριλένη Σταύρου, Στέφανη Μέρχη, Σάββας Κωνσταντίνου, Άντρια Ζαντή

Χωρίς σουτιέν και με φυσική τριχοφυΐα – Η vegan του First Dates που έγινε viral

 24.10.2025 - 11:50
Στη γειτονιά των αγγέλων η 21χρονη Δημητριάνα - Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία -Δείτε φωτογραφία

 24.10.2025 - 12:00
