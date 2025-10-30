Πρωτοφανές περιστατικό: Πολίτης βρέθηκε «κατά λάθος» σε… κλούβα της Αστυνομίας μαζί με κρατούμενους - Ζητήθηκε έκθεση γεγονότων

Όπως έγραψε ο ΡΕΠΟΡΤΕΡ, πέρασαν πολίτη που είχε μεταβεί στις Κεντρικές Φυλακές για επίσκεψη ως συλληφθέντα και κατά λάθος μεταφέρθηκε με αστυνομική κλούβα στο Εφετείο, μαζί με κρατούμενους που οδηγούνταν σε δίκες.

Κατά την καταμέτρηση των κρατουμένων στο Εφετείο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι «περίσσευε» ένα άτομο και στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ότι ο επιπλέον «κρατούμενος» ήταν απλά επισκέπτης των Κεντρικών Φυλακών, ο οποίος είχε επιβιβαστεί στην κλούβα από λάθος.

Ο άνδρας φαίνεται να είχε από την αρχή προσπαθήσει να εξηγήσει στους αστυνομικούς ότι δεν ήταν υπόδικος, ωστόσο δεν έγινε πιστευτός εν μέσω της πίεσης για την έγκαιρη μεταφορά των υπολοίπων στο δικαστήριο.

Αμέσως μετά τη διαπίστωση του λάθους, ο πολίτης μεταφέρθηκε πίσω στις Κεντρικές Φυλακές για να επιστρέψει στη συνέχεια στο σπίτι του.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση τόσο στις τάξεις της Αστυνομίας όσο και στη Διεύθυνση των Φυλακών.

Από την πλευρά της Αστυνομίας, λειτουργός του Γραφείου Τύπου του Αρχηγείου, χωρίς να επιβεβαιώνει όλες τις λεπτομέρειες, αρκέστηκε να δηλώσει στο ThemaOnline ότι ο Αρχηγός της Αστυνομίας ζήτησε έκθεση γεγονότων από τον Αστυνομικό Διευθυντή Λευκωσίας.