Νέα πρόταση νόμου ΔΗΣΥ: Απέλαση αλλοδαπών που διαπράττουν σοβαρά αδικήματα - Στόχος η ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Συναγερμού, κ. Νίκος Τορναρίτης, κατέθεσε σήμερα στη Βουλή των Αντιπροσώπων αίτημα για πρόταση νόμου για τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα για να παρασχεθεί η δυνατότητα στο Δικαστήριο να απελαύνει αλλοδαπά πρόσωπα που διαπράττουν σοβαρά αδικήματα.

Η πρόταση νόμου επιδιώκει να ενισχύσει το οπλοστάσιο των κυπριακών δικαστηρίων στην αντιμετώπιση της σοβαρής εγκληματικότητας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επιβάλλουν, ως ποινή, την απέλαση προσώπων τρίτων χωρών που έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για σοβαρά αδικήματα, όπως πράξεις βίας, ληστείες, συμμετοχή σε εγκληματικές οργανώσεις ή τρομοκρατικές ενέργειες.

Ο κ. Τορναρίτης δήλωσε ότι «με την πρόταση αυτή αποσκοπούμε στην ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας και στην αποτελεσματική προστασία των πολιτών, με πλήρη σεβασμό προς το κράτος δικαίου, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Η πρόταση νόμου περιλαμβάνει σαφείς διαδικαστικές και ανθρωποδικαιικές εγγυήσεις, ώστε κάθε απόφαση απέλασης να λαμβάνεται υπό τον έλεγχο της δικαιοσύνης και σε πλήρη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.

Ειδικές πρόνοιες προστατεύουν:

· το δικαίωμα μη επιστροφής (non-refoulement),

· το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, και

· τα δικαιώματα πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στη Δημοκρατία.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Τορναρίτης, «η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να διαθέτει ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και δίκαιο πλαίσιο που επιτρέπει την απομάκρυνση όσων παραβιάζουν βάναυσα τους νόμους της χώρας, χωρίς όμως να θίγονται οι αρχές του ανθρωπισμού και του ευρωπαϊκού κεκτημένου».

Η πρωτοβουλία του Δημοκρατικού Συναγερμού εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης της ασφάλειας, της κοινωνικής συνοχής και της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τη δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου.