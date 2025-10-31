«Ντου» στα Λατσιά για αδασμολόγητα τσιγάρα – Χειροπέδες σε 76χρονη ιδιοκτήτρια υποστατικού, γνωστή στις Αρχές – Δείτε φωτογραφίες

Κατά την έρευνα βρέθηκε ποσότητα καπνικών προϊόντων, τα οποία δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Συγκεκριμένα στο υποστατικό εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα 32 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία, 7 πακέτα των 20 τσιγάρων το καθένα και συσκευασίες συνολικού βάρους 900 γραμμαρίων καπνού για στριφτό τσιγάρο.

Η γυναίκα συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν από τους λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερη, αφού έγινε αποδεκτή πρόταση της για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή ποσού ύψους €4000 ευρώ.

Βαρύ πρόστιμο σε 57χρονο τουρκοκύπριο

Επίσης τα ξημερώματα στις 31/10/2025 στο σημείο διέλευσης Δερύνειας κατά την διάρκεια συνήθους ελέγχου από τους Τελωνειακούς Λειτουργούς σε όχημα που οδηγούσε 57χρονος Τουρκοκύπριος εντοπίστηκε ποσότητα καπνικών προϊόντων, τα οποία δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Συγκεκριμένα στο όχημα, μέσα σε ειδική κρύπτη στον αποθηκευτικό του χώρο, εντοπίστηκαν 15 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία, 1 κούτα των 200 θερμαινόμενων τσιγάρων και 5 συσκευασίες των 250 γραμμαρίων (συνολικού βάρους 1,25 κιλών) καπνού για στριφτό τσιγάρο.

Ο οδηγός συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ το όχημα και τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν από τους λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή ποσού ύψους €1500 ευρώ πλέον €500 ευρώ για την απόδοση του κατασχεθέντος οχήματος.

Δείτε φωτογραφίες