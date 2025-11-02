Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΚαιρός για καλοκαίρι… αγγίζει τους 30 βαθμούς κελσίου ο υδράργυρος – Πότε και πού αναμένονται βροχές
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καιρός για καλοκαίρι… αγγίζει τους 30 βαθμούς κελσίου ο υδράργυρος – Πότε και πού αναμένονται βροχές

 02.11.2025 - 17:07
Καιρός για καλοκαίρι… αγγίζει τους 30 βαθμούς κελσίου ο υδράργυρος – Πότε και πού αναμένονται βροχές

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ ασθενής χαμηλή πίεση αναμένεται από την Τετάρτη.

Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος με αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό καθώς και στα ψηλότερα ορεινά και γύρω στους 16 βαθμούς στα παράλια.

Αύριο ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βορειοανατολικοί ως ανατολικοί της ίδιας έντασης. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 27 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη αυξημένες νεφώσεις πιθανό να δώσουν μεμονωμένη βροχή κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο για να συνεχίσει να κυμαίνεται πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πιάνουν τους σιηπέτους οι κυνηγοί - «Πρεμιέρα» για την χειμερινή περίοδο – Πάνω από 37.000 άτομα στην ύπαιθρο
Επεισοδιακή καταδίωξη: Εμβόλισε περιπολικό και τον βρήκαν με κοκαΐνη – Συνελήφθη 26χρονος στη Λεμεσό
Κρήτη: «Ζωσμένο» από αστυνομικούς το χωριό Βορίζια μετά τους πυροβολισμούς, σήμερα η κηδεία του 39χρονου - Φόβοι για νέο κύκλο αίματος
Ελλάδα: Νεκρός ο Γιάννης Λάλας, που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ - Τον σκότωσαν με καλάσνικοφ σε ξενοδοχείο στην Αράχωβα
Video: Δέκα άνθρωποι μαχαιρώθηκαν μέσα σε τρένο στη Βρετανία, δύο συλλήψεις
Όταν η αλήθεια ενοχλεί: Ένα σύστημα που «μακιγιάρει» τη βία στα σχολεία για να μη φανεί το σάπισμα στη ρίζα
Καιρός: Καλοκαίρι... μέσα στον Νοέμβρη - Πότε αλλάζει η θερμοκρασία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έτρωγε αποκλειστικά κρέας για 60 μέρες – Δείτε τις αλλαγές στο σώμα του

 02.11.2025 - 16:53
Επόμενο άρθρο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε με μαυρισμένο μάτι και αποκάλυψε ότι σταμάτησε έναν κλέφτη!

 02.11.2025 - 17:13
Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης στο «Τ»: «Δεν πρόκειται να γίνουμε μέρος του κατεστημένου» – «Το ΑΛΜΑ είναι εξωσυστημικό κόμμα»

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης στο «Τ»: «Δεν πρόκειται να γίνουμε μέρος του κατεστημένου» – «Το ΑΛΜΑ είναι εξωσυστημικό κόμμα»

Ο επικεφαλής του ΑΛΜΑ Οδυσσέας Μιχαηλίδης, σε μια εκτενή συνέντευξη στο «Τ» μιλά για όλους και για όλα. Λίγες μέρες μετά την εξαγγελία των πρώτων υποψηφίων βουλευτών, ο κ. Μιχαηλίδης αναλύει τις θέσεις του ΑΛΜΑ και σημειώνει ότι το κόμμα, δεν πρόκειται να γίνει μέρος του κατεστημένου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης στο «Τ»: «Δεν πρόκειται να γίνουμε μέρος του κατεστημένου» – «Το ΑΛΜΑ είναι εξωσυστημικό κόμμα»

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης στο «Τ»: «Δεν πρόκειται να γίνουμε μέρος του κατεστημένου» – «Το ΑΛΜΑ είναι εξωσυστημικό κόμμα»

  •  02.11.2025 - 07:39
Φόνος Δημοσθένους: Έτσι συνδέεται ο 31χρονος με την υπόθεση - Η σχέση του με τους δυο στη Θεσσαλονίκη και όσα ισχυρίζεται

Φόνος Δημοσθένους: Έτσι συνδέεται ο 31χρονος με την υπόθεση - Η σχέση του με τους δυο στη Θεσσαλονίκη και όσα ισχυρίζεται

  •  02.11.2025 - 12:14
Σε τσάντα κάτω από δέντρο τα επτά πιστόλια που εντοπίστηκαν – Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας

Σε τσάντα κάτω από δέντρο τα επτά πιστόλια που εντοπίστηκαν – Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας

  •  02.11.2025 - 14:41
Μητσοτάκης στην Κύπρο: «Ανάγκη για πατριωτισμό της ευθύνης»

Μητσοτάκης στην Κύπρο: «Ανάγκη για πατριωτισμό της ευθύνης»

  •  02.11.2025 - 13:11
Trailer: Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο Themaonline: Οι Προεδρικές του 2028, η Αννίτα, ο Φειδίας και η...μοίρα του Προέδρου Χριστοδουλίδη

Trailer: Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο Themaonline: Οι Προεδρικές του 2028, η Αννίτα, ο Φειδίας και η...μοίρα του Προέδρου Χριστοδουλίδη

  •  01.11.2025 - 09:03
Συνεχίζεται η αγωνία για τους εγκλωβισμένους μαθητές στην Τανζανία – Σε συνεχή συντονισμό με τις Αρχές το ΥΠΕΞ

Συνεχίζεται η αγωνία για τους εγκλωβισμένους μαθητές στην Τανζανία – Σε συνεχή συντονισμό με τις Αρχές το ΥΠΕΞ

  •  02.11.2025 - 15:03
Βεντέτα στα Βορίζια: Τι έδειξε η νεκροψία για τον 39χρονο - Δέχθηκε βολές από δύο όπλα

Βεντέτα στα Βορίζια: Τι έδειξε η νεκροψία για τον 39χρονο - Δέχθηκε βολές από δύο όπλα

  •  02.11.2025 - 17:19
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε με μαυρισμένο μάτι και αποκάλυψε ότι σταμάτησε έναν κλέφτη!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε με μαυρισμένο μάτι και αποκάλυψε ότι σταμάτησε έναν κλέφτη!

  •  02.11.2025 - 17:13

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα