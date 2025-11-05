Ecommbx
Τραγωδία στα κατεχόμενα: Νεκρή 9χρονη μετά από αναισθησία – Ο πατέρας μιλά για εγκληματική αμέλεια

 05.11.2025 - 22:08
Τραγωδία στα κατεχόμενα: Νεκρή 9χρονη μετά από αναισθησία – Ο πατέρας μιλά για εγκληματική αμέλεια

Σοκ και οργή προκαλεί η νέα υπόθεση θανάτου παιδιού στα κατεχόμενα, η οποία αποδίδεται σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες σε αμέλεια γιατρών.

Όπως μετέδωσε η δημοσιογράφος Χατιτζέ Κέρλο, το τραγικό περιστατικό αφορά ένα 9χρονο κορίτσι από τη Νιγηρία, που διέμενε εδώ και χρόνια μαζί με την οικογένειά του στην κατεχόμενη Κύπρο.

Η μικρή ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε αρχικά στο «νοσοκομείο» της κατεχόμενης Αμμοχώστου. Εκεί, οι γιατροί έκριναν ότι έπρεπε να υποβληθεί σε αξονική τομογραφία, την οποία όμως δεν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν επί τόπου, και έτσι αποφάσισαν τη μεταφορά της στην κατεχόμενη Λευκωσία.

Σύμφωνα με τον πατέρα της 9χρονης, όταν το παιδί έφτασε στο «νοσοκομείο» της Λευκωσίας, ήταν καλά στην υγεία του και χαμογελαστό. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, οι γιατροί ενημέρωσαν την οικογένεια ότι το παιδί είχε υποβληθεί σε αναισθησία και θα ξυπνούσε σύντομα κάτι που δεν συνέβη ποτέ.

Όταν οι γονείς διαπίστωσαν ότι η 9χρονη δεν ανταποκρίνεται, κάλεσαν πανικόβλητοι το ιατρικό προσωπικό, το οποίο προχώρησε σε προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς αποτέλεσμα.

Η νεκροτομή διενεργήθηκε σήμερα, ενώ δείγματα στάλθηκαν για περαιτέρω εξετάσεις. Η κηδεία του παιδιού τελέστηκε λίγες ώρες αργότερα, μέσα σε βαρύ κλίμα θλίψης.

Η Επαρχιακή Εκλογική Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Λάρνακας που πραγματοποιήθηκε απόψε, εξέλεξε τους έξι υποψήφιους και υποψήφιες του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Κοινωνική Συμμαχία, για την επαρχία, ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 2026.

