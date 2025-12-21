Απαντά σε Νικόλα ο ΠτΔ - «Δεν υπάρχει καμία διγλωσσία της Κυβέρνησης» - Η ελπίδα του για τη συνάντηση με Έρχιουρμαν

Στην επικείμενη ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία, στις εξελίξεις στο Κυπριακό και στην αυριανή μετάβαση του στο Ισραήλ, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο περιθώριο της Παρουσίασης των Προτεραιοτήτων της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, στα Λεύκαρα.

Στις δηλώσεις του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «εκφράζω τη μεγάλη μου χαρά που είμαστε σήμερα στα Λεύκαρα, από τη μια για να παρουσιάσουμε τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας -η επιλογή των Λευκάρων δεν ήταν καθόλου τυχαία - εδώ, που συνδυάζει από τη μια την παράδοση της χώρας μας, την παράδοση για την οποία είμαστε περήφανοι, αλλά την ίδια στιγμή την εξωστρέφεια του κυπριακού λαού.

Και χαίρομαι γιατί μετά το πέρας της παρουσίασης των προτεραιοτήτων, είχα την ευκαιρία μαζί με τον Δήμαρχο, να επισκεφθώ τα διάφορα περίπτερα μέσα στο πλαίσιο του Χριστουγεννιάτικου Χωριού που γίνεται εδώ.

Ρώτησα όλους όσοι συμμετείχαν αν αξίζει η συμμετοχή τους σε αυτό το Χριστουγεννιάτικο Χωριό και ήταν όλοι μα όλοι, ικανοποιημένοι κι αυτό είναι μια ένδειξη της επιτυχίας του θεσμού. Ένας θεσμός που υπάρχει σε αρκετά χωριά, κοινότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας και μέσα σε αυτό το πλαίσιο πολλές άλλες δράσεις θα γίνουν και ενόψει και της Προεδρίας αλλά και μετά την Προεδρία, ακριβώς για να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο αυτές τις πανέμορφες περιοχές της χώρας μας».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι η λευκαρίτικη μαργαρίτα που είναι στο κέντημα των Λευκάρων, είναι και το λογότυπο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «είναι και το λογότυπο που ξεκινά από το νήμα, που ξεκινά να γίνεται το λευκαρίτικο στα 27 κράτη μέλη, και που την ίδια στιγμή συμβολίζει την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον μεγάλο μας στόχο, μέσα από τη δική μας Προεδρία, για μια ακόμη πιο αυτόνομη Ευρωπαϊκή Ένωση, ανοικτή στον κόσμο».

Κληθείς να σχολιάσει τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «εκείνο που θέλω να πω σε σχέση μόνο για το Κυπριακό, έχει ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια μετά την ανάδειξη του κ. Έρχιουρμαν ως ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Εμείς, πραγματικά ελπίζουμε ότι αυτή η νέα προσπάθεια θα οδηγήσει σε συγκεκριμένα θετικά αποτελέσματα, που δεν είναι τίποτε άλλο από την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που το 2017. Ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε. Ένας είναι ο στόχος μας, η απελευθέρωση, η επανένωση της πατρίδας μας και προς αυτή την κατεύθυνση πράττουμε ό,τι είναι δυνατό. Ελπίζω πολύ σύντομα να δημιουργηθούν οι συνθήκες από τουρκικής πλευράς, έτσι ώστε να καταστεί εφικτή αυτή η πολυμερής συνάντηση και να οδηγήσει στην επανέναρξη των συνομιλιών.

Θέλω να αναφέρω και δημόσια, το είπα και στην πρόσφατη κοινή συνάντηση που είχαμε στη Λευκωσία, ότι είμαι πανέτοιμος, όποτε μας κάλεσε Γενικός Γραμματέας, να παραστώ με συγκεκριμένες ιδέες και εισηγήσεις για το πώς πετυχαίνουμε το βασικό ζητούμενο και το βασικό ζητούμενο είναι η επανέναρξη των συνομιλιών».

Κληθείς να αναφερθεί στην αυριανή του επίσκεψη στο Ισραήλ και στη συμμετοχή του στην Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Κύπρου – Ελλάδας – Ισραήλ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι μια πολύ σημαντική επίσκεψη. Θα υπάρξουν πρώτα διμερείς συναντήσεις με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό και με τον Πρόεδρο της χώρας σε σχέση με τις διμερείς μας σχέσεις, ειδικότερα στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας, της καινοτομίας, του τουρισμού.

Ενημερώνομαι ότι υπάρχουν 186 πτήσεις σε μια βδομάδα από και προς το Ισραήλ και αυτό είναι ενδεικτικό των σχέσεων των δύο χωρών. Και κάτι που είδα σήμερα είναι ότι αρκετοί από τους επισκέπτες σήμερα προέρχονται από το Ισραήλ, Άρα, έχουμε πολλά θέματα σε διμερές επίπεδο.

Από εκεί και πέρα θα ακολουθήσει, στο Ισραήλ, η 10η τριμερής συνάντηση. Μια συνάντηση η οποία μέσα από τις συζητήσεις στόχο έχει να πετύχουμε μέσα από τη συνεργασία, πάντα στη βάση μιας θετικής προσέγγισης, να δημιουργήσουμε συνθήκες ασφάλειας και συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Και επειδή αυτή η συνάντηση λαμβάνει χώρα πολύ λίγες μέρες πριν την ανάληψη της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, να πω ότι θα έχουμε εδώ κατά την Προεδρία το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 23 και 24 Απριλίου, όπου θα παρουσιαστούν συγκεκριμένα έργα - έργα πλέον και όχι απλά λόγια και δηλώσεις- από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την περιοχή.. Είναι αυτοί οι στόχοι που έχουμε, μέσα από αυτές τις τριμερείς συνεργασίες με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και άλλα κράτη της περιοχής, για να ενισχύσουμε πραγματικά τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής».

Κληθείς να σχολιάσει επικρίσεις από πλευράς του Προέδρου του ΔΗΚΟ περί διγλωσσίας της Κυβέρνησης για την ηλεκτρική διασύνδεση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν υπάρχει καμιά διγλωσσία της Κυβέρνησης. Ποτέ δεν υπήρξε. Η Κυβέρνηση είναι υπέρ του στρατηγικού στόχου που αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Την ίδια στιγμή, η Κυβέρνηση, ακριβώς επειδή είναι υπεύθυνη, όπως είναι υπεύθυνη και η Ελληνική Κυβέρνηση, αποφασίσαμε από κοινού με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και μάλιστα ήταν δική του εισήγηση, να προχωρήσουμε με εκσυγχρονισμό της μελέτης βιωσιμότητας, ενόψει και του ενδιαφέροντος που υπάρχει από άλλα μέρη, από άλλες χώρες να συμμετάσχουν σε αυτό το στρατηγικής σημασίας έργο. Επαναλαμβάνω, είμαστε μια υπεύθυνη Κυβέρνηση. Η κάθε απόφαση που παίρνουμε έχει και κόστος για τον κυπριακό λαό και πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη όλα τα δεδομένα. Μία είναι η θέση της Κυβέρνησης, θέλω να το ξεκαθαρίσω- ξεκάθαρα, υπέρ της ηλεκτρικής διασύνδεσης ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Είναι ένας από τους τρεις βασικούς πυλώνες της ενεργειακής μας στρατηγικής».

Ερωτηθείς αν είχε ενημέρωση από την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό κα Ολγκίν για τη συνάντηση της με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε «είχα μια πρώτη ενημέρωση από την κα Ολγκίν. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Ευελπιστώ με τις αρχές του νέου έτους να έχω και μια νέα συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Είναι σημαντικό να επισκεφθεί και η κα Ολγκίν την Κύπρο το συντομότερο δυνατό, ακριβώς για να δούμε μέσα από τις συζητήσεις μας και μέσα από τα αποτελέσματα των επαφών της, ειδικότερα στην Τουρκία, πώς προχωρούμε με την επανέναρξη των συνομιλιών».

Εξάλλου, κληθείς από Τουρκοκύπριους δημοσιογράφους, ανάμεσα σε άλλα, να πει σε ποια βήματα θα προβεί ώστε η ΕΕ να έρθει πιο κοντά στους Τουρκοκύπριους, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αφού ανέφερε ότι όλο το νησί είναι μέρος της ΕΕ, ωστόσο, είπε, το κεκτημένο δεν εφαρμόζεται στα κατεχόμενα, λόγω ακριβώς της κατοχής. Πρόσθεσε ότι αρκετοί Τουρκοκύπριοι αποτελούν μέρος της εθνικής αυτής αποστολής που είναι η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, είτε στην Κύπρο είτε στις Βρυξέλλες.

Σημείωσε ότι σε σχέση με την πρόταση του Τουρκοκύπριου ηγέτη για Ad Hoc επιτροπή για το κεκτημένο, όπως ο ίδιος ανέφερε στον κ. Έρχιουρμαν, τάσσεται υπέρ της σύστασης αυτής της επιτροπής η οποία θα πρέπει να αρχίσει αμέσως δουλειά για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό και για τη λύση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ.

Πρόσθεσε ότι με την εκλογή του κ. Έρχιουρμαν έχουμε μια νέα προσπάθεια και «πραγματικά πιστεύω και ελπίζω -και από πλευράς μου θα προσπαθήσω τα μέγιστα – ώστε να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από το σημείο που διακόπηκαν το 2017, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βρούμε λύση, στη βάση των ψηφισμάτων του ΣΑ των ΗΕ.

Πραγματικά πιστεύω ότι η παρούσα κατάσταση δεν μπορεί ουδόλως να αποτελεί τη λύση του Κυπριακού. Ας εργαστούμε μαζί για να βρούμε τη λύση», είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.