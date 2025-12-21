Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχιουρμαν: «Η παρούσα κατάσταση δημιουργεί ερωτηματικά για το μέλλον των παιδιών μας»

 21.12.2025 - 13:38
Έρχιουρμαν: «Η παρούσα κατάσταση δημιουργεί ερωτηματικά για το μέλλον των παιδιών μας»

Την ανησυχία ότι η υφιστάμενη κατάσταση, τα άλυτα προβλήματα, τόσο στο Κυπριακό όσο και στην καθημερινότητα των Τ/κ, καθιστούν αβέβαιη την προοπτική διαβίωσης της νέας γενιάς της τουρκοκυπριακής κοινότητας στον τόπο, εξέφρασε ο Τουφάν Έρχιουρμαν. Μιλώντας το Σάββατο στην κατεχόμενη Μόρφου, αναφέρθηκε στην ανάγκη για έναν σύγχρονο σχεδιασμό ώστε να δοθεί ελπίδα στα παιδιά και τα εγγόνια των Τουρκοκυπρίων, υπογραμμίζοντας πως η περιοχή πρέπει να πάψει να αποτελεί πηγή πληθυσμιακής διαρροής.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τουρκοκυπριακού Τύπου, ο κ. Έρχιουρμαν προέβη στις δηλώσεις αυτές μιλώντας στα εγκαίνια του νέου κτιρίου του «δημαρχείου» της κατεχόμενης Μόρφου. Στην ομιλία του είπε πως η περιοχή, με την ιστορία, τον πολιτισμό και την παραγωγική της δύναμη, αξίζει να είναι ένα κέντρο που προσελκύει και όχι που χάνει πληθυσμό.

Έκανε ιδιαίτερη μνεία στην έννοια των «ιδίων πόρων» και της τοπικής αυτοδιοίκησης, σημειώνοντας ότι με ορίζοντα το 2026 πρέπει να ξεκινήσει μια νέα περίοδος αναζωογόνησης.

«Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για τα παιδιά μας. Και ό,τι δεν κάνουμε, το κλέβουμε από αυτά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι σημερινές συνθήκες δημιουργούν ερωτηματικά για το αν τα παιδιά θα μπορέσουν να ζήσουν σε αυτόν τον τόπο.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της περιοδείας του, ο Τουφάν Έρχιουρμαν πραγματοποίησε συνάντηση με «κοινοτάρχες» 16 χωριών και συνοικιών της ευρύτερης περιοχής της Μόρφου. Στη σύσκεψη συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι από το κατεχόμενο Αργάκι, την Κάτω και Πάνω Ζώδια, τον Νικήτα, το Πραστειό, το Καπούτι, τη Φιλιά, την Κυρά και το Συριανοχώρι. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τέθηκαν επί τάπητος τα προβλήματα και οι ανάγκες των κατοίκων, ενώ ο κ. Έρχιουρμαν ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τις ενέργειες που έχουν γίνει κατά το διάστημα των τελευταίων δύο μηνών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Στην επικείμενη ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία, στις εξελίξεις στο Κυπριακό και στην αυριανή μετάβαση του στο Ισραήλ, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο περιθώριο της Παρουσίασης των Προτεραιοτήτων της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, στα Λεύκαρα.

