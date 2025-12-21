Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαVIDEO: «Ντύθηκαν στα λευκά» αυλές οικιών και το Αεροδρόμιο Πάφου - Χαμός και στη Λεμεσό
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO: «Ντύθηκαν στα λευκά» αυλές οικιών και το Αεροδρόμιο Πάφου - Χαμός και στη Λεμεσό

 21.12.2025 - 15:20
VIDEO: «Ντύθηκαν στα λευκά» αυλές οικιών και το Αεροδρόμιο Πάφου - Χαμός και στη Λεμεσό

Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν την Επαρχία Πάφου λίγο πριν από τις 13:00 το μεσημέρι της Κυριακής, προκαλώντας προβλήματα σε διάφορες περιοχές.

Καταρρακτώδεις βροχές σημειώθηκαν για αρκετά λεπτά, ενώ σε ορισμένες κοινότητες αλλά και εντός της πόλης της Πάφου καταγράφηκε και χαλαζόπτωση.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Video: Άσπρισαν οι δρόμοι σε διάφορες περιοχές - Η καταιγίδα έφερε χαλάζι

Σημειώνεται ότι έντονα καιρικά φαινόμενα παρουσιάζονται και στη Λεμεσό.

Δείτε βίντεο:

Ισχυρές βροχοπτώσεις επηρέασαν τόσο τις ορεινές όσο και τις παραθαλάσσιες περιοχές της επαρχίας Πάφου, με την ένταση των φαινομένων να είναι κατά τόπους ιδιαίτερα αυξημένη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, λόγω της έντονης χαλαζόπτωσης η ορατότητα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου είναι εξαιρετικά περιορισμένη, γεγονός που καθιστά επικίνδυνη την οδήγηση

Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, να διατηρούν ασφαλείς αποστάσεις από τα προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έφυγε από τη ζωή οδοντίατρος στην Κύπρο - Η παράκληση της οικογένειάς του -Φωτογραφία
VIDEO: Υδροστρόβιλος κοντά σε ξενοδοχείο στη Λεμεσό - Βγήκε στη στεριά
VIDEO: «Ντύθηκαν στα λευκά» αυλές οικιών και το Αεροδρόμιο Πάφου - Χαμός και στη Λεμεσό
Στο Μακάρειο 2χρονο κοριτσάκι μετά από τροχαίο - Η κατάσταση υγείας της
Αυτός είναι ο 30χρονος που καταζητείται για την απόπειρα φόνου στη Λεμεσό - Δείτε φωτογραφία του
Αυτά είναι τα πέντε πράγματα που κάνουν το σεξ χειρότερο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τριαντάφυλλος για υπόθεση Μαζωνάκη: Όποιος πάει να καταγγείλει κάτι, να έχει αποδείξεις

 21.12.2025 - 14:54
Επόμενο άρθρο

VIDEO: Υδροστρόβιλος κοντά σε ξενοδοχείο στη Λεμεσό - Βγήκε στη στεριά

 21.12.2025 - 15:39
Μήνυμα ΠτΔ σε Τ/κ: «Μπορεί να επιτευχθεί μια λύση win-win» - Η αναφορά στην Τριμερή Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ

Μήνυμα ΠτΔ σε Τ/κ: «Μπορεί να επιτευχθεί μια λύση win-win» - Η αναφορά στην Τριμερή Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ

Δεν μπορούμε να επιλέγουμε για συζήτηση ένα από τα έξι κεφάλαια του πλαισίου Γκουτέρες, δήλωσε την Κυριακή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, λέγοντας παράλληλα «ας συζητήσουμε όλα τα κεφάλαια μαζί».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Μήνυμα ΠτΔ σε Τ/κ: «Μπορεί να επιτευχθεί μια λύση win-win» - Η αναφορά στην Τριμερή Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ

Μήνυμα ΠτΔ σε Τ/κ: «Μπορεί να επιτευχθεί μια λύση win-win» - Η αναφορά στην Τριμερή Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ

  •  21.12.2025 - 16:24
Έρχιουρμαν: «Η παρούσα κατάσταση δημιουργεί ερωτηματικά για το μέλλον των παιδιών μας»

Έρχιουρμαν: «Η παρούσα κατάσταση δημιουργεί ερωτηματικά για το μέλλον των παιδιών μας»

  •  21.12.2025 - 13:38
Σοβαρό τροχαίο: Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε πεζή στη Λεμεσό - Στο Νοσοκομείο η 47χρονη

Σοβαρό τροχαίο: Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε πεζή στη Λεμεσό - Στο Νοσοκομείο η 47χρονη

  •  21.12.2025 - 17:16
Στο Μακάρειο 2χρονο κοριτσάκι μετά από τροχαίο - Η κατάσταση υγείας της

Στο Μακάρειο 2χρονο κοριτσάκι μετά από τροχαίο - Η κατάσταση υγείας της

  •  21.12.2025 - 14:45
VIDEO: Υδροστρόβιλος κοντά σε ξενοδοχείο στη Λεμεσό - Βγήκε στη στεριά

VIDEO: Υδροστρόβιλος κοντά σε ξενοδοχείο στη Λεμεσό - Βγήκε στη στεριά

  •  21.12.2025 - 15:39
Συντονισμένη επιχείρηση Αστυνομίας: Μπαράζ συλλήψεων για παράνομη διαμονή στην Κύπρο

Συντονισμένη επιχείρηση Αστυνομίας: Μπαράζ συλλήψεων για παράνομη διαμονή στην Κύπρο

  •  21.12.2025 - 16:41
VIDEO: «Ντύθηκαν στα λευκά» αυλές οικιών και το Αεροδρόμιο Πάφου - Χαμός και στη Λεμεσό

VIDEO: «Ντύθηκαν στα λευκά» αυλές οικιών και το Αεροδρόμιο Πάφου - Χαμός και στη Λεμεσό

  •  21.12.2025 - 15:20
Διατητής στην Κύπρο κατήγγειλε ότι δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό - Τι αναφέρει στο φύλλο αγώνα

Διατητής στην Κύπρο κατήγγειλε ότι δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό - Τι αναφέρει στο φύλλο αγώνα

  •  21.12.2025 - 12:27

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα