Από την επιτροπή στο κοινό: Η διαδικασία που ανέδειξε την Αντιγόνη για την Eurovision

Στο «τραπέζι» η ΑΤΑ – Μαραθώνιες επαφές Χριστοδουλίδη με κοινωνικούς εταίρους
Σε εντατικούς διαλόγους βρίσκεται το Προεδρικό για τον μηχανισμό Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ).
Όπως ξεκαθαρίζει το ΡΙΚ η διαδικασία επιλογής για τον/την καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision 2026 αποτελείτο από δύο μέρη.
Το πρώτο μέρος αφορούσε την ψηφοφορία από πενταμελή επιτροπή ειδικών. Η επιτροπή κλήθηκε να επιλέξει ανάμεσα σε 9 καλλιτέχνες που εισηγήθηκαν ελληνικές δισκογραφικές εταιρείες.
Κάθε μέλος αξιολόγησε χωριστά τους προτεινόμενους από τις εταιρείες καλλιτέχνες βαθμολογώντας από το 1 μέχρι το 9 όσοι και οι προτεινόμενοι καλλιτέχνες.
Το δεύτερο μέρος αφορούσε ηλεκτρονική συμπλήρωση ερωτηματολογίου που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΡΙΚ . Μέσω αυτού το κοινό είχε την ευκαιρία καταθέσει την άποψη του για το προφίλ του καλλιτέχνη και της συμμετοχής της χώρας μας γενικότερα.
Την ψηλότερη βαθμολογία συγκέντρωσε η Αντιγόνη Μπάξτον που όπως ήδη ανακοινώθηκε θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision τον Μάιο του 2026.
