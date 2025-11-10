Από την επιτροπή στο κοινό: Η διαδικασία που ανέδειξε την Αντιγόνη για την Eurovision

Όπως ξεκαθαρίζει το ΡΙΚ η διαδικασία επιλογής για τον/την καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision 2026 αποτελείτο από δύο μέρη.

Το πρώτο μέρος αφορούσε την ψηφοφορία από πενταμελή επιτροπή ειδικών. Η επιτροπή κλήθηκε να επιλέξει ανάμεσα σε 9 καλλιτέχνες που εισηγήθηκαν ελληνικές δισκογραφικές εταιρείες.

Κάθε μέλος αξιολόγησε χωριστά τους προτεινόμενους από τις εταιρείες καλλιτέχνες βαθμολογώντας από το 1 μέχρι το 9 όσοι και οι προτεινόμενοι καλλιτέχνες.

Το δεύτερο μέρος αφορούσε ηλεκτρονική συμπλήρωση ερωτηματολογίου που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΡΙΚ . Μέσω αυτού το κοινό είχε την ευκαιρία καταθέσει την άποψη του για το προφίλ του καλλιτέχνη και της συμμετοχής της χώρας μας γενικότερα.

Την ψηλότερη βαθμολογία συγκέντρωσε η Αντιγόνη Μπάξτον που όπως ήδη ανακοινώθηκε θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision τον Μάιο του 2026.