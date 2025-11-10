Ecommbx
LIFESTYLE

Από την επιτροπή στο κοινό: Η διαδικασία που ανέδειξε την Αντιγόνη για την Eurovision

 10.11.2025 - 19:39
Από την επιτροπή στο κοινό: Η διαδικασία που ανέδειξε την Αντιγόνη για την Eurovision

Η Αντιγόνη Μπάξτον είναι η καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision τον Μάιο του 2026. Πίσω από την επιλογή της όμως κρύβεται μια προσεκτικά σχεδιασμένη διαδικασία που συνδύασε κρίση ειδικών και φωνή του κοινού.

Όπως ξεκαθαρίζει το ΡΙΚ η διαδικασία επιλογής για τον/την καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision 2026 αποτελείτο από δύο μέρη.

Το πρώτο μέρος αφορούσε την ψηφοφορία από πενταμελή επιτροπή ειδικών. Η επιτροπή κλήθηκε να επιλέξει ανάμεσα σε 9 καλλιτέχνες που εισηγήθηκαν ελληνικές δισκογραφικές εταιρείες.

Κάθε μέλος αξιολόγησε χωριστά τους προτεινόμενους από τις εταιρείες καλλιτέχνες βαθμολογώντας από το 1 μέχρι το 9 όσοι και οι προτεινόμενοι καλλιτέχνες.

Το δεύτερο μέρος αφορούσε ηλεκτρονική συμπλήρωση ερωτηματολογίου που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΡΙΚ . Μέσω αυτού το κοινό είχε την ευκαιρία καταθέσει την άποψη του για το προφίλ του καλλιτέχνη και της συμμετοχής της χώρας μας γενικότερα.

Την ψηλότερη βαθμολογία συγκέντρωσε η Αντιγόνη Μπάξτον που όπως ήδη ανακοινώθηκε θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision τον Μάιο του 2026.

