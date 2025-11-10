Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΧωρίς στέγη 2.000 ζώα; Το Καταφύγιο Πάφου κινδυνεύει με εκκένωση
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χωρίς στέγη 2.000 ζώα; Το Καταφύγιο Πάφου κινδυνεύει με εκκένωση

 10.11.2025 - 20:09
Χωρίς στέγη 2.000 ζώα; Το Καταφύγιο Πάφου κινδυνεύει με εκκένωση

Ενδεχόμενη απομάκρυνση του Καταφυγίου Ζώων Πάφου από τον χώρο όπου στεγάζεται σημαίνει ότι περίπου 2.000 ζώα κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς στέγη και φροντίδα, σύμφωνα με την υπεύθυνη του Καταφυγίου, Ειρήνη Διαμαντοπούλου.

Όπως εξήγησε, η γη στην οποία στεγάζεται το καταφύγιο ανήκει σε ιδιώτες, οι οποίοι ζητούν την επιστροφή της με στόχο την αξιοποίησή της. Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ανέφερε ότι η απομάκρυνση του Καταφυγίου σημαίνει και την αναγκαστική απομάκρυνση των ζώων που φιλοξενούνται εκεί.

Είπε ότι το καταφύγιο λειτουργεί αποκλειστικά με τη στήριξη εθελοντών, χωρίς κρατική επιχορήγηση, οι οποίοι «υπερβαίνουν εαυτόν καθημερινά για να ταΐσουν, να περιθάλψουν και να φροντίσουν τα ζώα».

Η κ. Διαμαντοπούλου ανέφερε πως, παρότι το ζήτημα είναι γνωστό στις αρμόδιες αρχές, δεν έχει ακόμη προταθεί κάποια λύση από πλευράς κράτους και κάλεσε την κοινωνία να σταθεί αλληλέγγυα.

Σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη, οι εθελοντές του καταφυγίου διοργανώνουν ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυρίας την Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου, στις 10:00 π.μ., έξω από το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τορναρίτης: Πότε κατατίθεται επίσημα το «ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ» - «Θα είμαι το αντίπαλο δέος…η αξιοπρέπεια σηκώνεται όρθια»
Φόνος στη Λεμεσό: Διασκέδαζαν με το θύμα οι τρεις ύποπτες πριν το έγκλημα - Μαρτυρίες για καβγά στο διαμέρισμα
Αποκάλυψη βόμβα: Κύπρια ηθοποιός χώρισε με τον σύζυγο και πατέρα του παιδιού της - Θα συζητηθεί
Έβαλαν φωτιά σε όχημα 27χρονης τα ξημερώματα στη Λεμεσό - Αποκλείστηκε η σκηνή
Φωτοβολταϊκά: «Έντονο το ενδιαφέρον για net metering» - Πότε «κλείνουν» τα κονδύλια – Τι ισχύει για τις περικοπές τον χειμώνα
«Πήγαινε στο στενό και κάνε τη δουλειά σου» - Με ορμητήριο ιερό ναό διακινούσε τα ναρκωτικά ο ρασοφόρος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Από την επιτροπή στο κοινό: Η διαδικασία που ανέδειξε την Αντιγόνη για την Eurovision

 10.11.2025 - 19:39
Επόμενο άρθρο

Ένα βήμα πριν την απαγόρευση των τρανς στους Ολυμπιακούς Αγώνες - Η ΔΟΕ ετοιμάζεται να εισάγει τεστ προσδιορισμού φύλου

 10.11.2025 - 20:17
Στο «τραπέζι» η ΑΤΑ – Μαραθώνιες επαφές Χριστοδουλίδη με κοινωνικούς εταίρους

Στο «τραπέζι» η ΑΤΑ – Μαραθώνιες επαφές Χριστοδουλίδη με κοινωνικούς εταίρους

Σε εντατικούς διαλόγους βρίσκεται το Προεδρικό για τον μηχανισμό Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στο «τραπέζι» η ΑΤΑ – Μαραθώνιες επαφές Χριστοδουλίδη με κοινωνικούς εταίρους

Στο «τραπέζι» η ΑΤΑ – Μαραθώνιες επαφές Χριστοδουλίδη με κοινωνικούς εταίρους

  •  10.11.2025 - 20:37
Μητέρα Κυριάκου Όξινου: «Τα παιδιά μας δολοφονήθηκαν» - «Αν δεν αποδοθεί δικαιοσύνη θα πάμε στο ΕΔΑΔ»

Μητέρα Κυριάκου Όξινου: «Τα παιδιά μας δολοφονήθηκαν» - «Αν δεν αποδοθεί δικαιοσύνη θα πάμε στο ΕΔΑΔ»

  •  10.11.2025 - 17:08
Φόνος στη Λεμεσό: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό της 30χρονης - Θανατηφόρα χτυπήματα στο κεφάλι

Φόνος στη Λεμεσό: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό της 30χρονης - Θανατηφόρα χτυπήματα στο κεφάλι

  •  10.11.2025 - 16:11
Ποιοι ζουν νόμιμα στην Κύπρο: Οι αριθμοί πίσω από τη νέα εικόνα της μετανάστευσης

Ποιοι ζουν νόμιμα στην Κύπρο: Οι αριθμοί πίσω από τη νέα εικόνα της μετανάστευσης

  •  10.11.2025 - 18:05
Δώδεκα χρόνια στην φυλακή: Ένοχη 39χρονη για εισαγωγή 22 κιλών κάνναβης μέσω αεροδρομίου - Δείτε φωτογραφίες

Δώδεκα χρόνια στην φυλακή: Ένοχη 39χρονη για εισαγωγή 22 κιλών κάνναβης μέσω αεροδρομίου - Δείτε φωτογραφίες

  •  10.11.2025 - 17:35
Απίστευτο και όμως Κυπριακό: Άλλαξε τους αερόσακους, πέρασε ΜΟΤ… και τώρα κινδυνεύει να του το ακυρώσουν επειδή το σύστημα δεν ενημερώθηκε

Απίστευτο και όμως Κυπριακό: Άλλαξε τους αερόσακους, πέρασε ΜΟΤ… και τώρα κινδυνεύει να του το ακυρώσουν επειδή το σύστημα δεν ενημερώθηκε

  •  10.11.2025 - 12:16
Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

  •  10.11.2025 - 16:18
Από την επιτροπή στο κοινό: Η διαδικασία που ανέδειξε την Αντιγόνη για την Eurovision

Από την επιτροπή στο κοινό: Η διαδικασία που ανέδειξε την Αντιγόνη για την Eurovision

  •  10.11.2025 - 19:39

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα