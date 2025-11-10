Χωρίς στέγη 2.000 ζώα; Το Καταφύγιο Πάφου κινδυνεύει με εκκένωση

Όπως εξήγησε, η γη στην οποία στεγάζεται το καταφύγιο ανήκει σε ιδιώτες, οι οποίοι ζητούν την επιστροφή της με στόχο την αξιοποίησή της. Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ανέφερε ότι η απομάκρυνση του Καταφυγίου σημαίνει και την αναγκαστική απομάκρυνση των ζώων που φιλοξενούνται εκεί.

Είπε ότι το καταφύγιο λειτουργεί αποκλειστικά με τη στήριξη εθελοντών, χωρίς κρατική επιχορήγηση, οι οποίοι «υπερβαίνουν εαυτόν καθημερινά για να ταΐσουν, να περιθάλψουν και να φροντίσουν τα ζώα».

Η κ. Διαμαντοπούλου ανέφερε πως, παρότι το ζήτημα είναι γνωστό στις αρμόδιες αρχές, δεν έχει ακόμη προταθεί κάποια λύση από πλευράς κράτους και κάλεσε την κοινωνία να σταθεί αλληλέγγυα.

Σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη, οι εθελοντές του καταφυγίου διοργανώνουν ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυρίας την Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου, στις 10:00 π.μ., έξω από το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ