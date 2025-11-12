Επεισοδιακή καταδίωξη στη Λευκωσία: Ανήλικος πέρασε με κόκκινο με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έκανε ελιγμούς να ξεφύγει – Κινδύνεψαν οδηγοί

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Τρίτης (11/11) ενώ μέλη της ομάδας Ζ και της τροχαίας διενεργούσαν περιπολίες αντιλήφθηκαν όχημα με ιλιγγιώδη ταχύτητα να περνά με κόκκινο φανάρι.

Ξεκίνησε καταδίωξη του οχήματος με τον οδηγό να κάνει ελιγμούς και να επιχειρεί να ξεφύγει της αστυνομίας αποκόπτοντας και την πορεία άλλων οχημάτων.

Αφού τελικά ανακόπηκε, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για ανήλικο, 16 ετών από τη Συρία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 16χρονος κατηγορήθηκε και αφέθηκε ελεύθερος.