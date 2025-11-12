ΠτΔ στους FT: Σημαντικός ο ρόλος της Κύπρου ως γέφυρα Ευρώπης και Μέσης Ανατολής - Το «άνοιγμα» στην Τουρκία και η Κυπριακή Προεδρία

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης καλεί την ΕΕ να αξιοποιήσει τα δίκτυα της Κύπρου στην περιοχή ώστε να συντονιστεί πρακτικά με τη γραμμή του Προέδρου Τραμπ στη Μέση Ανατολή, με στόχο ισχυρότερη σχέση Ευρώπης - ΗΠΑ και ρόλο της Ένωσης ως παγκόσμιας δύναμης. Το μήνυμα είναι πολιτικά καθαρό και μεταφράζεται σε λιγότερη αμηχανία, περισσότερη σύμπραξη με την Ουάσιγκτον σε μια φλεγόμενη γειτονιά.

Παράλληλα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης εμφανίζεται διατεθειμένος να υποστηρίξει στενότερη σχέση ΕΕ–Τουρκίας, αναγνωρίζοντας την «ακίνητη» γεωγραφία και τα αμοιβαία συμφέροντα. Προτείνει, μεταξύ άλλων, πρόσκληση Τούρκων αξιωματούχων σε άτυπες ευρωπαϊκές συναντήσεις, εφόσον το πλαίσιο είναι σαφώς ευρωπαϊκό και υπηρετεί την αποκλιμάκωση.

Η προοπτική επανέναρξης συνομιλιών για επίλυση του κυπριακού, τίθεται ρητά πάνω στις παραμέτρους του 2017, όταν δεκόπησαν οι συνομιλίες στο Κραν Μοντανά, με ενισχυμένη εμπλοκή της ΕΕ ως καταλύτη. Η λογική είναι ότι ευρωπαϊκά κίνητρα και επιτηρούμενα βήματα μπορούν να δώσουν πρακτικό οξυγόνο στη διαδικασία και να λειτουργήσουν αποτρεπτικά σε μονομερείς εντάσεις.

Στο καλάθι των «μικρών βημάτων» μπαίνουν η επανενεργοποίηση της ευρωτουρκικής ατζέντας για τη βίζα σε Τούρκους υπηκόους και στοχευμένες ρυθμίσεις πρόσβασης κυπριακών πλοίων σε τουρκικά λιμάνια, ώστε να δημιουργηθεί θετικό κλίμα χωρίς εκπτώσεις στο κυπριακό. Το σκεπτικό είναι να προκύψουν πρακτικά οφέλη που μειώνουν την τριβή και αυξάνουν τον χώρο για διαπραγμάτευση.

Η πρόσφατη επαφή Χριστοδουλίδη-Τραμπ στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, όπου τέθηκε το Κυπριακό στο περιθώριο της συνόδου για τη Γάζα, δείχνει ότι η Λευκωσία επενδύει συστηματικά σε διαύλους με την αμερικανική πλευρά, στοιχείο κρίσιμο για την ευρωπαϊκή χάραξη πορείας που εισηγείται ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Σε ανάρτησή του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δημοσιεύει απόσπασμα της συνέντευξης.

“Nikos Christodoulides, whose country assumes the rotating presidency of the EU in January, said the bloc should make use of Cyprus’s role as a bridge between the EU and the Middle East”, https://t.co/N1F5l94u07 via @ft — NikosChristodoulides (@Christodulides) November 12, 2025

