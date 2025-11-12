Ecommbx
Η Apple σχεδιάζει νέα κάμερα κάτω από την οθόνη για το επετειακό iPhone 20!

 12.11.2025 - 09:07
Η Apple σχεδιάζει νέα κάμερα κάτω από την οθόνη για το επετειακό iPhone 20!

Το iPhone 20 θα έρθει με μια σημαντική αλλαγή

Η Apple σχεδιάζει να κρύψει την μπροστινή κάμερα selfie κάτω από την οθόνη του iPhone που θα κυκλοφορήσει το 2027, το οποίο θα γιορτάζει την 20ή επέτειο της σειράς smartphones και θα είναι το πρώτο μοντέλο χωρίς εμφανείς οπές στην οθόνη. Η τεχνολογία της κάτω από την οθόνη κάμερας προορίζεται να διατηρήσει την ποιότητα της εικόνας, κάτι που αποτελεί πρόκληση καθώς σε άλλα smartphone που διαθέτουν παρόμοια τεχνολογία, η ποιότητα υποβαθμίζεται λόγω της κάμερας που βρίσκεται πίσω από μια σειρά από στρώματα.

Η Apple έχει εργαστεί αρκετά σε λύσεις για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά και ενδέχεται να παρουσιάσει αυτή τη λειτουργία ήδη το 2026 με το iPhone 18 Pro, που θα υιοθετεί κάμερα Face ID κάτω από την οθόνη. Σύμφωνα με αναφορές, ο προμηθευτής της Apple, LG Innotek, αναπτύσσει κάμερες τύπου "freeform optic" με πολλαπλούς φακούς, οι οποίες βελτιώνουν τη φωτεινότητα και μειώνουν την παραμόρφωση εικόνας, εξουδετερώνοντας απώλειες φωτός που παρατηρούνται σε κάμερες κάτω από την οθόνη.

Επιπλέον, το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone της Apple πιθανόν να διαθέτει κάμερα 24 megapixel κάτω από την εσωτερική οθόνη, μια πρωτοφανή ανάλυση για κάμερες αυτού του τύπου που συνήθως κυμαίνονται στα 4 ή 8 megapixel. Αυτό υποδηλώνει ότι η Apple έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην τεχνολογία, βελτιώνοντας την ποιότητα εικόνας σε σχέση με τις υπάρχουσες λύσεις.

Επιπρόσθετα, το iPhone 20ης επετείου ενδέχεται να έχει μια ριζική σχεδίαση με οθόνη που δεν έχει κανένα πλαίσιο, τυλίγοντας γύρω από όλες τις τέσσερις πλευρές της συσκευής, προσφέροντας μια πρωτοποριακή εμπειρία χρήσης και αισθητικής.

Πηγή: gazzetta.gr

Πηγή: gazzetta.gr

 

Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, χαρτογραφεί την ατζέντα Λευκωσίας – Βρυξελλών ενόψει της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026, με δύο σημεία αιχμής: Ευθυγράμμιση της Ευρώπης με τη στρατηγική Τραμπ στη Μέση Ανατολή και οργανωμένο «άνοιγμα» προς την Τουρκία μέσα από ευρωπαϊκά εργαλεία και σταδιακά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

