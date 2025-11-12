Ecommbx
Eurovision 2026: Η Ευρώπη χορεύει ξανά σε βαλκανικό ρυθμό - Οι 3 χώρες που κάνουν δυναμικό comeback
Eurovision 2026: Η Ευρώπη χορεύει ξανά σε βαλκανικό ρυθμό - Οι 3 χώρες που κάνουν δυναμικό comeback

 12.11.2025 - 08:58
Η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision 2026 έχει ξεκινήσει και η Βιέννη φορά ήδη τα γιορτινά της για να φιλοξενήσει μια από τις πιο ανανεωμένες διοργανώσεις των τελευταίων ετών.

Παρά τις συζητήσεις για πιθανές αποχωρήσεις χωρών λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, από την άλλη πλευρά της Ευρώπης κυριαχούν πολύ ευχάριστες ειδήσεις: Ρουμανία, Βουλγαρία και Μολδαβία επιστρέφουν δυναμικά στη σκηνή του διαγωνισμού, σηματοδοτώντας μια νέα βαλκανική εποχή για τον θεσμό.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, χαρτογραφεί την ατζέντα Λευκωσίας – Βρυξελλών ενόψει της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026, με δύο σημεία αιχμής: Ευθυγράμμιση της Ευρώπης με τη στρατηγική Τραμπ στη Μέση Ανατολή και οργανωμένο «άνοιγμα» προς την Τουρκία μέσα από ευρωπαϊκά εργαλεία και σταδιακά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

