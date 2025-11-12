Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔελτία ΤύπουAEGEAN: Σημαντική ενίσχυση λειτουργικής κερδοφορίας και στο τρίτο τρίμηνο του έτους
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

AEGEAN: Σημαντική ενίσχυση λειτουργικής κερδοφορίας και στο τρίτο τρίμηνο του έτους

 12.11.2025 - 09:18
AEGEAN: Σημαντική ενίσχυση λειτουργικής κερδοφορίας και στο τρίτο τρίμηνο του έτους

H AEGEAN ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά και οργανικά αποτελέσματα για το εννεάμηνο και το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Ο ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών για το εννεάμηνο του 2025 ανήλθε σε €1,43 δισ., αυξημένος κατά 4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Ο Όμιλος προσέφερε 16,0 εκατ. θέσεις και μετέφερε 13,2 εκατ. επιβάτες, 5% περισσότερους σε σχέση με την περσινή περίοδο, εκ των οποίων 7,7 εκατ. επιβάτες από/προς προορισμούς του εξωτερικού και 5,5 εκατ. επιβάτες στο δίκτυο εσωτερικού.

Τα Κέρδη EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €356,6 εκατ., αυξημένα κατά 8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν στα €194,7 εκατ. αυξημένα κατά 14% συγκριτικά με το εννεάμηνο του 2024. Τα Κέρδη μετά από Φόρους για το εννεάμηνο ανήλθαν σε €148,0 εκατ., παρουσιάζοντας άνοδο 12% σε σχέση με την περσινή περίοδο.

Η επίδοση αυτή επιτεύχθηκε παρά την επιβάρυνση των ρυθμιστικών υποχρεώσεων από 1/1/2025, οι οποίες μείωσαν περαιτέρω τα δωρεάν ιστορικά δικαιώματα εκπομπών CO₂, αυξάνοντας την υποχρέωση αγοράς τους, καθώς και λόγω της χρήσης βιώσιμου καυσίμου SAF, με συνολική επιβάρυνση €32,0 εκατ. για το εννεάμηνο του 2025. Παράλληλα, η εταιρεία επωφελήθηκε από τις χαμηλότερες τιμές καυσίμων, οι οποίες εξισορρόπησαν την ανωτέρω επίδραση.

Το Γ’ τρίμηνο η ΑΕGEAN προσέφερε 6,6 εκατ. διαθέσιμες θέσεις, 5% περισσότερες από το Γ’ τρίμηνο του 2024 ενώ μετέφερε 5,6 εκατ. επιβάτες, 6% περισσότερους από το Γ΄ τρίμηνο του 2024. Η επιβατική κίνηση στο δίκτυο εσωτερικού κατέγραψε αύξηση 7%, ενώ η επιβατική κίνηση του δικτύου εξωτερικού σημείωσε αύξηση 5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Ο συντελεστής πληρότητας διαμορφώθηκε στο 84,3%, οριακά ενισχυμένος πάρα τη χρήση περισσότερων αεροσκαφών του μεγαλύτερου σε θέσεις τύπου A321neo, που σταδιακά παραλαμβάνονται.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το Γ’ τρίμηνο ανήλθε σε €647,1 εκατ., τα Κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €200,4 εκατ. ενισχυμένα κατά 10%, και η λειτουργική κερδοφορία EBIT ανήλθε σε €147,7 εκατ. αυξημένη κατά 8%

αντίστοιχα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Τα Κέρδη προ Φόρων του τρίμηνου και τα Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν σε €128,7 εκατ. και σε €100,4 εκατ. αντίστοιχα με μικρή κάμψη 7%, παρά την αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας κυρίως λόγω της μερικής ανάκαμψης του δολαρίου κατά το Γ’ τρίμηνο, που επηρέασε τις αποτιμήσεις των μελλοντικών υποχρεώσεων από μισθώσεις των αεροσκαφών στον ισολογισμό του Ομίλου.

Τα ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε €1.041,6 εκατ.1 στις 30.09.2025.

Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, ανέφερε σχετικά:

«Το 2025 εξελίσσεται σε άλλη μια χρονιά ανάπτυξης και επιβεβαίωσης της δυναμικής της εταιρείας μας. Η ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια παραμένει ισχυρή, με αυξημένη συμμετοχή τόσο των Ελλήνων επιβατών όσο και των επισκεπτών της χώρας μας, ενώ η εμπιστοσύνη των επιβατών ενισχύεται από τις σταθερές επενδύσεις στο προϊόν και στις υπηρεσίες μας.

Για ακόμη μία φορά τα αποτελέσματα και οι δείκτες λειτουργικής και καθαρής κερδοφορίας είναι ιδιαίτερα θετικά για τα δεδομένα του κλάδου μας. Παράλληλα, η ιδιαίτερα επιτυχημένη και ισχυρή αποδοχή της πρόσφατης ομολογιακής έκδοσης από την επενδυτική αγορά ενισχύουν περαιτέρω την αναπτυξιακή μας δυναμική.

Οι προκλήσεις του επιχειρησιακού περιβάλλοντος που αντιμετωπίσαμε κατά την καλοκαιρινή περίοδο, με καθυστερήσεις κυρίως λόγω των περιορισμών στην εναέρια κυκλοφορία στην χώρα μας όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη, παραμένουν. Παράλληλα έχουμε συμπληρώσει δύο έτη με την επίδραση στα κόστη μας λόγω των προληπτικών ελέγχων στους κινητήρες GTF των νέων αεροσκαφών μας. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση από την Pratt & Whitney εκτιμούμε ότι ο κύκλος των ελέγχων θα διαρκέσει ακόμη 30 μήνες έως ότου ολοκληρωθεί. Σήμερα βρισκόμαστε στο υψηλότερο σημείο του κύκλου διαχείρισης των ελέγχων, με 12 αεροσκάφη εκτός πτήσεων και αναμένουμε σταδιακή μείωση του αριθμού αυτού από το φθινόπωρο του 2026.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο περιορισμών, οι προσπάθειες των ανθρώπων μας, σε συνδυασμό με τα θετικά αποτελέσματα της εταιρείας, αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία.

Για το Δ’ τρίμηνο του 2025, η AEGEAN προγραμματίζει να προσφέρει 4,9 εκατ. διαθέσιμες θέσεις, αυξημένες κατά 9%, ενισχύοντας τη συχνότητα και τη χωρητικότητα σε δρομολόγια εσωτερικού και εξωτερικού καθώς και προσθέτοντας νέα δρομολόγια κυρίως στην Μέση Ανατολή.»

Κατά τη διάρκεια του 2025, η AEGEAN προχώρησε στην ενίσχυση του στόλου της με συνολικά έξι (6) νέα αεροσκάφη, πέντε (5) Airbus A320/321neo και ένα (1) νέο ATR 72-600. Δύο από τα αεροσκάφη αυτά, ένα A321 neo και ένα ATR72-600 χρηματοδοτήθηκαν εξ’ ολοκλήρου από τα ελεύθερα ταμειακά διαθέσιμα.

Αποτελέσματα Ομίλου Τρίτου Τριμήνου και Εννεαμήνου 2025: 

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Έξυπνο» πάρκινγκ στη Λάρνακα – Πόσα θα κοστίζει η στάθμευση – Πότε θα λειτουργήσει το νέο σύστημα
«Στο σκοτάδι» οι οικογένειες των θυμάτων ΤΑΚΑΤΑ: «Αποτυχία σε όλο της το μεγαλείο… εκτός θέματος ο Υπουργός»
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες – Πότε τίθεται σε ισχύ
Οδηγούσε στον αυτοκινητόδρομο και συγκρούστηκε με στρώμα: Μεγάλη ζημιά στο όχημα – Δείτε φωτογραφία
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Ψωμά – Δείτε φωτογραφία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Επεισοδιακή καταδίωξη στη Λευκωσία: Ανήλικος πέρασε με κόκκινο με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έκανε ελιγμούς να ξεφύγει – Κινδύνεψαν οδηγοί

 12.11.2025 - 09:16
Επόμενο άρθρο

«Έξυπνο» πάρκινγκ στη Λάρνακα – Πόσα θα κοστίζει η στάθμευση – Πότε θα λειτουργήσει το νέο σύστημα

 12.11.2025 - 09:34
ΠτΔ στους FT: Σημαντικός ο ρόλος της Κύπρου ως γέφυρα Ευρώπης και Μέσης Ανατολής - Το «άνοιγμα» στην Τουρκία και η Κυπριακή Προεδρία

ΠτΔ στους FT: Σημαντικός ο ρόλος της Κύπρου ως γέφυρα Ευρώπης και Μέσης Ανατολής - Το «άνοιγμα» στην Τουρκία και η Κυπριακή Προεδρία

Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, χαρτογραφεί την ατζέντα Λευκωσίας – Βρυξελλών ενόψει της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026, με δύο σημεία αιχμής: Ευθυγράμμιση της Ευρώπης με τη στρατηγική Τραμπ στη Μέση Ανατολή και οργανωμένο «άνοιγμα» προς την Τουρκία μέσα από ευρωπαϊκά εργαλεία και σταδιακά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ στους FT: Σημαντικός ο ρόλος της Κύπρου ως γέφυρα Ευρώπης και Μέσης Ανατολής - Το «άνοιγμα» στην Τουρκία και η Κυπριακή Προεδρία

ΠτΔ στους FT: Σημαντικός ο ρόλος της Κύπρου ως γέφυρα Ευρώπης και Μέσης Ανατολής - Το «άνοιγμα» στην Τουρκία και η Κυπριακή Προεδρία

  •  12.11.2025 - 09:12
«Στο σκοτάδι» οι οικογένειες των θυμάτων ΤΑΚΑΤΑ: «Αποτυχία σε όλο της το μεγαλείο… εκτός θέματος ο Υπουργός»

«Στο σκοτάδι» οι οικογένειες των θυμάτων ΤΑΚΑΤΑ: «Αποτυχία σε όλο της το μεγαλείο… εκτός θέματος ο Υπουργός»

  •  12.11.2025 - 06:52
Αποκάλυψη ΠΟΕΔ: Το ΥΠΑΝ κόβει χρήματα από τα δημόσια νηπιαγωγεία - Κίνδυνος για τη λειτουργία τους

Αποκάλυψη ΠΟΕΔ: Το ΥΠΑΝ κόβει χρήματα από τα δημόσια νηπιαγωγεία - Κίνδυνος για τη λειτουργία τους

  •  12.11.2025 - 06:53
Σοβαρή καταγγελία γονέων στο υπ. Παιδείας – Δασκάλα απειλεί και εκφοβίζει μαθητές

Σοβαρή καταγγελία γονέων στο υπ. Παιδείας – Δασκάλα απειλεί και εκφοβίζει μαθητές

  •  12.11.2025 - 10:21
Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες – Πότε τίθεται σε ισχύ

Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες – Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  12.11.2025 - 08:14
Επεισοδιακή καταδίωξη στη Λευκωσία: Ανήλικος πέρασε με κόκκινο με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έκανε ελιγμούς να ξεφύγει – Κινδύνεψαν οδηγοί

Επεισοδιακή καταδίωξη στη Λευκωσία: Ανήλικος πέρασε με κόκκινο με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έκανε ελιγμούς να ξεφύγει – Κινδύνεψαν οδηγοί

  •  12.11.2025 - 09:16
Οδηγούσε στον αυτοκινητόδρομο και συγκρούστηκε με στρώμα: Μεγάλη ζημιά στο όχημα – Δείτε φωτογραφία

Οδηγούσε στον αυτοκινητόδρομο και συγκρούστηκε με στρώμα: Μεγάλη ζημιά στο όχημα – Δείτε φωτογραφία

  •  12.11.2025 - 07:59
«Έξυπνο» πάρκινγκ στη Λάρνακα – Πόσα θα κοστίζει η στάθμευση – Πότε θα λειτουργήσει το νέο σύστημα

«Έξυπνο» πάρκινγκ στη Λάρνακα – Πόσα θα κοστίζει η στάθμευση – Πότε θα λειτουργήσει το νέο σύστημα

  •  12.11.2025 - 09:34

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα