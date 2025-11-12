Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Έξυπνο» πάρκινγκ στη Λάρνακα – Πόσα θα κοστίζει η στάθμευση – Πότε θα λειτουργήσει το νέο σύστημα

 12.11.2025 - 09:34
Νέα τέλη στάθμευσης θα ισχύουν στους Δημοτικούς Χώρους Στάθμευσης του Δήμου Λάρνακας όπου θα λειτουργούν έξυπνα συστήματα.

Το πρώτο μισάωρο θα είναι δωρεάν και μετά θα αυξάνεται ανάλογα με τον χρόνο παραμονής.

Δείτε αναλυτικά

Σημειώνεται ότι με είσοδο από τις 05:00 και έξοδο μέχρι τις 10:00 το πρωί, η στάθμευση στους χώρους Τάσος Μητσόπουλος και Μακένζι θα είναι δωρεάν.

Για τους υπαλλήλους και τους κατοίκους της περιοχής Μακένζι και Τάσος Μητσόπουλος θα ισχύσουν ειδικές ρυθμίσεις.

Οι πιο πάνω χρεώσεις θα τεθούν σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2025.

Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενο ρεπορτάζ του ThemaOnline αποκαλύψαμε ότι έχουν τοποθετηθεί μπάρες και το έξυπνο σύστημα θα διαβάζει τους αριθμούς εγγραφής κατά την είσοδο του οχήματος.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: «Αλλάζει» το πάρκινγκ στο Μακένζυ - Έβαλαν μπάρες και θα γίνεται πληρωμή με κάρτα – Όλες οι πληροφορίες - Φωτογραφία

