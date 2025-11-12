«Έξυπνο» πάρκινγκ στη Λάρνακα – Πόσα θα κοστίζει η στάθμευση – Πότε θα λειτουργήσει το νέο σύστημα

Το πρώτο μισάωρο θα είναι δωρεάν και μετά θα αυξάνεται ανάλογα με τον χρόνο παραμονής.

Δείτε αναλυτικά

Σημειώνεται ότι με είσοδο από τις 05:00 και έξοδο μέχρι τις 10:00 το πρωί, η στάθμευση στους χώρους Τάσος Μητσόπουλος και Μακένζι θα είναι δωρεάν.

Για τους υπαλλήλους και τους κατοίκους της περιοχής Μακένζι και Τάσος Μητσόπουλος θα ισχύσουν ειδικές ρυθμίσεις.

Οι πιο πάνω χρεώσεις θα τεθούν σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2025.

Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενο ρεπορτάζ του ThemaOnline αποκαλύψαμε ότι έχουν τοποθετηθεί μπάρες και το έξυπνο σύστημα θα διαβάζει τους αριθμούς εγγραφής κατά την είσοδο του οχήματος.