Λεμεσιανό Καρναβάλι 2026: Δεκάδες ομάδες και συμμετέχοντες σχημάτισαν ουρές έξω από τα γραφεία του Δήμου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λεμεσιανό Καρναβάλι 2026: Δεκάδες ομάδες και συμμετέχοντες σχημάτισαν ουρές έξω από τα γραφεία του Δήμου

 12.11.2025 - 09:44
Λεμεσιανό Καρναβάλι 2026: Δεκάδες ομάδες και συμμετέχοντες σχημάτισαν ουρές έξω από τα γραφεία του Δήμου

Με τον γνώριμο παλμό και την ξεχωριστή αύρα των Λεμεσιανών καρναβαλιστών ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων συμμετοχής για τη μεγάλη παρέλαση του Λεμεσιανού Καρναβαλιού 2026. Από νωρίς το πρωί, δεκάδες ομάδες και συμμετέχοντες σχημάτισαν ουρές έξω από τα γραφεία των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεμεσού, με κάποιους να κατασκηνώνουν από την προηγούμενη μέρα για να εξασφαλίσουν τη θέση τους στη φετινή γιορτή.

Την έναρξη της διαδικασίας χαιρέτισε ο Δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, ο οποίος ευχαρίστησε θερμά όλους τους καρναβαλιστές για την αφοσίωση και τον ενθουσιασμό τους. «Θέλω να σας συγχαίρω για το πάθος σας και την αγάπη σας για το Λεμεσιανό Καρναβάλι, το DNA της Λεμεσού».

«Χωρίς εσάς», πρόσθεσε ο κ. Αρμεύτης, «το Καρναβάλι δεν θα είχε εκείνον τον παλμό και τον ενθουσιασμό που το κάνει μοναδικό. Είστε οι άνθρωποι που ζωντανεύετε τις γιορτές και τις κάνετε πιο ζεστές και ανθρώπινες».

Image preview

«Από καρδιάς, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμμετοχή, την υπομονή και τη δημιουργικότητά σας. Μαζί μπορούμε και φέτος να δημιουργήσουμε κάτι εξαιρετικό. Ένα καρναβάλι με ασφάλεια, αισθητική και καλή οργάνωση, αντάξιο της πόλης μας», κατέληξε ο Δήμαρχος.

Στη συνέχεια, η λειτουργός του Δήμου Λεμεσού, κ. Σκεύη Αντωνιάδου, ευχαρίστησε όλους για τη συνέπεια και τη συνεργασία τους, δίνοντας τις γενικές κατευθύνσεις για την οργάνωση και τους κανονισμούς της παρέλασης.

Τόνισε τη σημασία της τήρησης των προθεσμιών, της ορθής συμπλήρωσης των δηλώσεων, αλλά και της ευθύνης όλων για την καθαριότητα και την εικόνα της πόλης μετά το τέλος της παρέλασης.

«Η Λεμεσός», υπέδειξε η κα. Αντωνιάδου, «αξίζει ένα Καρναβάλι όμορφο, οργανωμένο και καθαρό. Με σεβασμό στην προσπάθεια όλων, μπορούμε να το πετύχουμε», σημείωσε.

Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται από τις 8:00 έως τις 14:00, μόνο δια ζώσης στα γραφεία των Πολιτιστικών Υπηρεσιών (Αγίου Ανδρέου 253, τηλ. 25745919), και θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, στις 13:00.

Image preview

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

