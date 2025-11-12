Ecommbx
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Η μαγεία των γιορτών επιστρέφει στα Starbucks!

 12.11.2025 - 09:55
Η μαγεία των γιορτών επιστρέφει στα Starbucks!

Η πιο μαγική εποχή του χρόνου επιστρέφει στα Starbucks, φέρνοντας μαζί της γνώριμες γεύσεις, νέες απολαύσεις και τη μοναδική ζεστασιά που κάνει τις γιορτές τόσο ξεχωριστές. Tα Starbucks προσκαλούν τους λάτρεις του καφέ να απολαύσουν καινούριες εμπειρίες, να ξαναβρούν αγαπημένες στιγμές και να μοιραστούν τη χαρά των Χριστουγέννων με κάθε γουλιά.

Φέτος, το ταξίδι των γιορτών ξεκινά με το νέο Chocolate Mousse Latte, ένα ρόφημα τόσο απολαυστικό όσο ακούγεται. Ο espresso συνδυάζεται με nutty σοκολατένια sauce, καλύπτεται από πλούσια Mousse Style Cream και ολοκληρώνεται με mocha powder, δημιουργώντας μια εμπειρία γεμάτη ένταση, υφή και απαλή γλυκύτητα. Διαθέσιμο τόσο ζεστό όσο και παγωμένο, είναι η πιο decadent επιλογή της σεζόν.

Η συλλογή εμπλουτίζεται φέτος με τέσσερις νέες limited-time προτάσεις Matcha, που φέρνουν μια απρόσμενη, αλλά απόλυτα αρμονική γιορτινή πινελιά. Το Toffee Nut Matcha Latte και το Toffee Nut Cream Iced Matcha Latte συνδυάζουν τη γήινη γεύση του matcha με νότες καραμέλας και καβουρδισμένων ξηρών καρπών, ενώ το Gingerbread Matcha Latte και το Gingerbread Cream Iced Matcha Latte παντρεύουν το εμβληματικό πράσινο τσάι με τις ζεστές, πικάντικες νότες του gingerbread. Μια νέα γιορτινή ισορροπία ανάμεσα στο αναζωογονητικό και το cozy.

Δεν θα μπορούσαν, φυσικά, να λείπουν οι γεύσεις που έχουν γίνει συνώνυμες με τη μαγεία των γιορτών. Το Toffee Nut Latte, το Gingerbread Latte και η Fudge Brownie Hot Chocolate επιστρέφουν πιο λαχταριστά από ποτέ, διαθέσιμα σε ζεστές, κρύες και blended εκδοχές, γεμίζοντας τον χώρο με τα αρώματα και τη θαλπωρή που όλοι αγαπήσαμε. Και για όσους αναζητούν κάτι διαφορετικό, το Winter Spiced Apple Infusion επανέρχεται, τυλίγοντας κάθε στιγμή με νότες μήλου, κανέλας και χειμερινών μπαχαρικών.

Η εμπειρία ολοκληρώνεται γλυκά, με δύο δημιουργίες που αποτυπώνουν το πνεύμα των Χριστουγέννων. Το Christmas Tree Brownie, ένα γιορτινό brownie σε σχήμα χριστουγεννιάτικου δέντρου, διακοσμημένο με λαμπερή χρυσόσκονη, είναι μια μικρή στιγμή πολυτέλειας σε κάθε μπουκιά. Δίπλα του, το Polar Bear Cake Pop με αφράτο κέικ βανίλιας και επικάλυψη λευκής σοκολάτας, φέρνει μια παιχνιδιάρικη, γλυκιά νότα στις μέρες των γιορτών.

Ελάτε να απολαύσετε τις αγαπημένες γεύσεις, να ανακαλύψετε νέες, και να μοιραστείτε με τους αγαπημένους σας τη ζεστασιά, τη χαρά και τη μαγεία των Χριστουγέννων.

#StarbucksCyprus #StarbucksHoliday #ShareTheMagic

ΠτΔ στους FT: Σημαντικός ο ρόλος της Κύπρου ως γέφυρα Ευρώπης και Μέσης Ανατολής - Το «άνοιγμα» στην Τουρκία και η Κυπριακή Προεδρία

