5,3 Ρίχτερ ο σεισμός στην Κύπρο: Η επίσημη ανακοίνωση - Ποιο ήταν το επίκεντρο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

5,3 Ρίχτερ ο σεισμός στην Κύπρο: Η επίσημη ανακοίνωση - Ποιο ήταν το επίκεντρο

 12.11.2025 - 12:38
5,3 Ρίχτερ ο σεισμός στην Κύπρο: Η επίσημη ανακοίνωση - Ποιο ήταν το επίκεντρο

Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 και τοπική ώρα 11:31 καταγράφηκε από το σεισμολογικό δίκτυο του Τμήματος ισχυρός σεισμός μεγέθους M=5.3 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο στην περιοχή Αγίας Μαρίνας Κελοκεδάρων, 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης της Πάφου και εστιακό βάθος 15 χιλιόμετρα. Μετασεισμική ακολουθία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός σε ολόκληρη την Κύπρο και ιδιαίτερα στις επαρχίες Πάφου, Λεμεσού και Λευκωσίας. Έγινε επίσης αντιληπτός στα παράλια της ανατολικής Μεσογείου. Περισσότερες πληροφορίες: http://www.gsd-seismology.org.cy/en/origins/93930/event

H σχετική πληροφόρηση που αφορά τη σεισμική ακολουθία (σεισμικοί παράμετροι, διαδραστικοί χάρτες κτλ) δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Σεισμολογικού Κέντρου του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης www.gsd-seismology.org.cy.

 

