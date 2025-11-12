5,3 Ρίχτερ ο σεισμός στην Κύπρο: Η επίσημη ανακοίνωση - Ποιο ήταν το επίκεντρο

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Προβλήματα από τον σεισμό: «Έπεσαν» τηλεφωνικές γραμμές – Δείτε χάρτη με τα σημεία των μετασεισμών
Ο σεισμός είχε επίκεντρο στην περιοχή Αγίας Μαρίνας Κελοκεδάρων, 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης της Πάφου και εστιακό βάθος 15 χιλιόμετρα. Μετασεισμική ακολουθία βρίσκεται σε εξέλιξη.
Ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός σε ολόκληρη την Κύπρο και ιδιαίτερα στις επαρχίες Πάφου, Λεμεσού και Λευκωσίας. Έγινε επίσης αντιληπτός στα παράλια της ανατολικής Μεσογείου. Περισσότερες πληροφορίες: http://www.gsd-seismology.org.cy/en/origins/93930/event
H σχετική πληροφόρηση που αφορά τη σεισμική ακολουθία (σεισμικοί παράμετροι, διαδραστικοί χάρτες κτλ) δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Σεισμολογικού Κέντρου του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης www.gsd-seismology.org.cy.