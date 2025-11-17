Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Καταζητείται ο 33χρονος Χρίστος για κλοπή μοτοσικλέτας - Δείτε φωτογραφία του

 17.11.2025 - 09:09
Καταζητείται ο 33χρονος Χρίστος για κλοπή μοτοσικλέτας - Δείτε φωτογραφία του

Καταζητείται ο Χρίστος Αριστείδου, 33 ετών, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση κλοπής μοτοσικλέτας που διαπράχθηκε στις 19/10/2025 στη Λάρνακα.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας, στον αριθμό 24-804060 ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.

 

Κυπριακό: Σημείο καμπής στις διαπραγματεύσεις - Η πρώτη συνάντηση των Χριστοδουλίδη-Ερχουρμάν και η καθοριστική αμερικανική διάσταση

Κυπριακό: Σημείο καμπής στις διαπραγματεύσεις - Η πρώτη συνάντηση των Χριστοδουλίδη-Ερχουρμάν και η καθοριστική αμερικανική διάσταση

Μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδος ανοίγει για το Κυπριακό, με δύο παράλληλες εξελίξεις να αναβαθμίζουν τη διπλωματική κινητικότητα γύρω από το εθνικό ζήτημα: Την επικείμενη πρώτη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον νέο κατοχικό ηγέτη και την ιδιαίτερα σημαντική επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Κωνσταντίνου Κόμπου στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο.

