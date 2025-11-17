«Κλείδωσε» η συνάντηση του ΠτΔ με Ερχιουρμάν - Θα λάβει χώρα στην οικία του Ντανιέ

Κυπριακό: Σημείο καμπής στις διαπραγματεύσεις - Η πρώτη συνάντηση των Χριστοδουλίδη-Ερχουρμάν και η καθοριστική αμερικανική διάσταση
Μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδος ανοίγει για το Κυπριακό, με δύο παράλληλες εξελίξεις να αναβαθμίζουν τη διπλωματική κινητικότητα γύρω από το εθνικό ζήτημα: Την επικείμενη πρώτη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον νέο κατοχικό ηγέτη και την ιδιαίτερα σημαντική επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Κωνσταντίνου Κόμπου στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο.