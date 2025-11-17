Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Δύο αγνοούμενοι μετά από κακοκαιρία στη βόρεια Ιταλία - Πλημμύρισαν δρόμοι, κλείνουν σχολεία - Δείτε βίντεο

 17.11.2025 - 14:36
Δύο αγνοούμενοι μετά από κακοκαιρία στη βόρεια Ιταλία - Πλημμύρισαν δρόμοι, κλείνουν σχολεία - Δείτε βίντεο

Δυο άνθρωποι αγνοούνται από το πρωί της Δευτέρας (17/11) εξαιτίας του κύματος κακοκαιρίας, που πλήττει το Μπρατσάνο της περιφέρειας Φριούλι Βενέτσια Τζούλια της βορειοανατολικής Ιταλίας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες πρόκειται για έναν 35χρονο και μία ηλικιωμένη, οι οποίοι φέρεται να παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και τις λάσπες, μετά τη μερική κατάρρευση ενός κτηρίου στο Μπρατσάνο. Μάλιστα, ο 35χρονος προσπάθησε να βοηθήσει την ηλικιωμένη αλλά παρασύρθηκε μαζί της.

Η Πολιτική Προστασία και οι πυροσβέστες προσπαθούν να εντοπίσουν τους δύο αγνοούμενους, αλλά το έργο τους δεν είναι καθόλου εύκολο λόγω της ποσότητας λάσπης και συντριμμιών που φράζουν την περιοχή.

Ένα άτομο, που διασώθηκε ζωντανό από τα ερείπια από την πυροσβεστική και τους εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ούντινε με κάταγμα στο πόδι.

Στην πόλη Γκορίτσια, κοντά στα σύνορα με τη Σλοβενία, εμπορικές επιχειρήσεις και ισόγεια σπίτια έχουν πλημμυρίσει, με τεράστιες οικονομικές ζημιές.

Πολλά σχολεία της περιφέρειας Φριούλι Βενέτσια Τζούλια σήμερα παρέμειναν κλειστά, καθώς πολλοί δρόμοι έχουν πλημμυρίσει με αποτέλεσμα πολλοί πολίτες να αντιμετωπίζουν πρόβλημα στις μετακινήσεις τους.

Στο Cormons, ο ποταμός Judrio ξεχείλισε, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χείμαρρους λάσπης, με σοβαρές δυσκολίες στην κυκλοφορία σε διάφορους δήμους, όπως το Visco, το Trivignano και το Chiopris Viscone. Στο Grado, οι ριπές του ανέμου έφτασαν τα 66 χιλιόμετρα την ώρα.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται επίσης στο νοσοκομείο της Palmanova, όπου τα υπόγεια έχουν πλημμυρίσει με πάνω από μισό μέτρο νερό. Οι πυροσβέστες εργάζονται εδώ και ώρες για να αδειάσουν τους χώρους, αλλά δεν υπάρχουν προβλήματα για τους ασθενείς.

Ο δήμαρχος του Cormons, Roberto Felcaro, προειδοποιεί τους πολίτες: «Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν μπαίνετε στο αυτοκίνητο, γιατί ορισμένοι δρόμοι είναι ακόμα πλημμυρισμένοι και άλλοι είναι γεμάτοι συντρίμμια», ενώ ανακοίνωσε πως «λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες κυκλοφορίας και τον κίνδυνο» τα σχολεία θα παραμείνουν σήμερα κλειστά.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

