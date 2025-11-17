Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αύξηση επιδοτήσεων μέχρι 25% προς τους αγρότες αναμένεται για το 2025 - Παρέλαβε την ετήσια έκθεση του ΚΟΑΠ

 17.11.2025 - 14:27
Αύξηση επιδοτήσεων μέχρι 25% προς τους αγρότες αναμένεται για το 2025 - Παρέλαβε την ετήσια έκθεση του ΚΟΑΠ

αύξηση του πρωτογενούς τομέα στο ΑΕΠ της χώρας μας αποτελεί για την Κυβέρνηση ύψιστη προτεραιότητα, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος παρέλαβε την ετήσια έκθεση του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) για το 2024, από τον Επίτροπο ΚΟΑΠ κ. Ανδρέα Κυπριανού, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Καλωσορίζοντας τον κ. Κυπριακού, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «τα θέματα της αύξησης του πρωτογενούς τομέα της χώρας μας στο ΑΕΠ είναι ύψιστη προτεραιότητα και ένα στοίχημα που θεωρώ ότι μπορούμε να κερδίσουμε και εκφράζω αυτή την αισιοδοξία γιατί βλέπω την ανταπόκριση των νέων γεωργών στα προγράμματα του Υπουργείου Γεωργίας που εκτελούνται μέσω του ΚΟΑΠ.

Είναι πολύ ενθαρρυντικό να βλέπουμε νέους μετά από πολλά χρόνια να ασχολούνται πάλι με τον πρωτογενή τομέα και θα συνεχίσουμε μέσα από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα αυτό τον μεγάλο στόχο.

Θέλω, επίσης, να σας ευχαριστήσω, πέρσι ήμουν στον Φαρμακά, φέτος ήμουν στη Λόφου, για τα πολύ πετυχημένα φεστιβάλ που βλέπουμε στην πράξη και την ανταπόκριση του κόσμου, συμμετέχουν χιλιάδες άτομα σε αυτά τα φεστιβάλ, που αναδεικνύουν τα προϊόντα της κυπριακής γης. Ένας στόχος που έχουμε είναι να τα ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο γιατί αγγίζει τις εξαγωγικές δραστηριότητες της χώρας μας.

Έχουμε σε λιγότερο από 45 μέρες την Προεδρία της ΕΕ. Μια από τις μεγάλες προκλήσεις που θα έχουμε να διαχειριστούμε  είναι το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και ειδικότερα την πτυχή που αφορά την κοινή αγροτική πολιτική. Οι στόχοι μας είναι ξεκάθαροι, ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να ανταποκρίνεται στις σημερινές προκλήσεις της ΕΕ, την άμυνα, την ασφάλεια, το μεταναστευτικό, την ανταγωνιστικότητα, αλλά θα πρέπει να διατηρηθούν εκείνοι οι φάκελοι- κοινή αγροτική πολιτική, ταμείο συνοχής – από τα οποία επωφελούνται οι Ευρωπαίοι πολίτες και αυτό είναι σημαντικό, και προς αυτή την κατεύθυνση θα εργαστούμε.

Το ζήτημα της απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι ένα από τα θέματα που ελεγχόμαστε από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και χαίρομαι γιατί ο ΚΟΑΠ είναι ίσως ο Οργανισμός με την πιο ενισχυμένη απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ως Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε και να μην απορροφούμε έστω και ένα ευρώ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Είναι μια χρυσή ευκαιρία για τη χώρα μας, είναι μια ευκαιρία για τους Κύπριους πολίτες, γιατί σε αυτούς είμαστε υπόλογοι, να μπορούν να διεκδικούν και σε αυτό το πλαίσιο ο στόχος είναι κοινός».

Επιδίδοντας την ετήσια έκθεση του ΚΟΑΠ για το 2024, ο Επίτροπος ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την άψογη συνεργασία Κυβέρνησης και ΚΟΑΠ, σημειώνοντας ότι η συνεργασία αυτή έχει οδηγήσει «στη σχεδόν 100% απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και έχει οδηγήσει στην αύξηση προς τον Κύπριο αγρότη περίπου 20% το 2024 και σε αναμενόμενη αύξηση 25% το 2025.

Ο ΚΟΑΠ έχει μέχρι σήμερα επιδοτήσει 2,27 δις ευρώ στα χρόνια ύπαρξης του και τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξητική τάση και αυτό οφείλεται και στις δικές σας ενέργειες», είπε ο κ. Κυπριανού.

Αναφέρθηκε, επίσης, στη σημαντική συμβολή της Κυβέρνησης και την εξαιρετικά άμεση αντίδραση της, την οποία χαρακτήρισε πρωτοφανή, για την επίλυση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό.  Χαρακτήρισε εξάλλου συγκλονιστική την ανταπόκριση του αγροτικού κόσμου στα προγράμματα της Κυβέρνησης.

Ανέφερε ακόμη ότι αύριο μεταβαίνει στη Δανία για να παραλάβει το λάβαρο της διοργάνωσης του Συνεδρίου των Διευθυντών Αγροτικών Πληρωμών που θα γίνει τον Μάιο του 2026, Συνέδριο, στο οποίο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι θα παραστεί.  

Στην εκπομπή «Από Μέρα σε μέρα» μίλησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτη ο οποίος αναφέρθηκε στην συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, αναφέρθηκε στη παραβίαση του εναέριου χώρου καθώς στη συνάντηση του Προέδρου της δημοκρατίας με την κ. Ολγκίν.

