Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΜια 55χρονη Τουρκάλα προσπαθεί να πείσει δικαστήρια σε Άγκυρα και ΗΠΑ... πως είναι κόρη του Τραμπ, ζητά και εξέταση DNA
ΔΙΕΘΝΗ

Μια 55χρονη Τουρκάλα προσπαθεί να πείσει δικαστήρια σε Άγκυρα και ΗΠΑ... πως είναι κόρη του Τραμπ, ζητά και εξέταση DNA

 01.01.2026 - 21:54
Μια 55χρονη Τουρκάλα προσπαθεί να πείσει δικαστήρια σε Άγκυρα και ΗΠΑ... πως είναι κόρη του Τραμπ, ζητά και εξέταση DNA

Αγωγή πατρότητας κατέθεσε στην Άγκυρα μια 55χρονη Τουρκάλα, υποστηρίζοντας ότι βιολογικός της πατέρας... είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν στο Ihlas News Agency (IHA).

Η αγωγή κατατέθηκε στο 27ο Οικογενειακό Δικαστήριο Άγκυρας και περιλαμβάνει αίτημα για τη διενέργεια εξέτασης DNA προκειμένου να διαπιστωθεί η βιολογική συγγένεια με τον 79χρονο Ρεπουμπλικανό. Αν και το δικαστήριο απέρριψε αρχικά το αίτημα, η ενάγουσα προσέφυγε σε ανώτερο δικαστήριο, με αποτέλεσμα η νομική διαδικασία να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Τα οικογενειακά δικαστήρια στην Τουρκία είναι αρμόδια για υποθέσεις προσωπικής κατάστασης, όπως η αναγνώριση πατρότητας, η υιοθεσία και οι διαφορές συγγένειας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ενάγουσα επιχειρεί, παράλληλα, να ακολουθήσει αντίστοιχη νομική οδό και στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω διπλωματικών διαύλων.

Ισχυρισμοί βασισμένοι σε οικογενειακές μαρτυρίες και έγγραφα

Η 55χρονη Νετζλά Οτσμέν, κάτοικος Άγκυρας, αναφέρει ότι άρχισε να αμφισβητεί τη βιολογική της καταγωγή, όταν εντόπισε ασάφειες στα επίσημα ληξιαρχικά της στοιχεία και άκουσε σχετικές αναφορές από μέλη της οικογένειάς της. Όπως υποστηρίζει, η βιολογική της μητέρα ήταν Αμερικανίδα πολίτης με το όνομα Σοφία, η οποία έμεινε έγκυος από μια παράνομη σχέση με τον Τραμπ, και την εγκατέλειψε λίγο μετά τη γέννησή της.

Σύμφωνα με την Οτσμέν, καταχωρίστηκε ως παιδί άλλης γυναίκας που είχε προηγουμένως χάσει βρέφος, πρακτική που, όπως λέει, δεν ήταν ασυνήθιστη πριν από δεκαετίες σε περιπτώσεις άτυπης υιοθεσίας. Οι αβεβαιότητες αυτές, σε συνδυασμό με μακροχρόνια ερωτήματα για το οικογενειακό της υπόβαθρο, την οδήγησαν να ζητήσει δικαστική διερεύνηση της πατρότητάς της.

Νομικές κινήσεις και στις ΗΠΑ

Η Οτσμέν δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι κατέθεσε αρχικά την αγωγή πατρότητας στην Τουρκία και, μετά την απόρριψή της, άσκησε έφεση. Παράλληλα, όπως ανέφερε, απέστειλε μέσω της αρμόδιας πρεσβείας νομικό αίτημα σε οικογενειακό δικαστήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ζητώντας να εξεταστεί το ίδιο ζήτημα και εκεί.

Κεντρικό αίτημά της παραμένει η παροχή δείγματος DNA από τον Ντόναλντ Τραμπ, ώστε να διαπιστωθεί με σαφήνεια εάν υπάρχει βιολογική συγγένεια. Η εξέταση DNA αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένη επιστημονική μέθοδο, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως από τα δικαστήρια για τον προσδιορισμό πατρότητας με υψηλό βαθμό ακρίβειας.

Προσωπική μαρτυρία και προσδοκίες

Μιλώντας στο IHA, η Οτσμέν ανέφερε ότι γεννήθηκε το 1970 και ότι άρχισε να υποψιάζεται πιθανή σχέση με τον Τραμπ το 2017, όταν τον είδε σε τηλεοπτικές και δημοσιογραφικές αναφορές κατά την προεκλογική περίοδο στις ΗΠΑ. Όπως είπε, η γυναίκα που τη μεγάλωσε τότε της αποκάλυψε ότι ο Τραμπ ήταν ο πατέρας της, ισχυρισμό που αρχικά δυσκολεύτηκε να αποδεχθεί.

Η ίδια τονίζει ότι δεν επιδιώκει να κατηγορήσει ή να εκθέσει δημόσια τον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά να διαλευκάνει την προσωπική της υπόθεση. Δηλώνει ότι θα ήθελε να τον συναντήσει, να μάθει αν γνώριζε την ύπαρξή της και, εφόσον αποδειχθεί ο ισχυρισμός της, να αναγνωριστεί από την οικογένειά του.

Ισχυρισμοί ομοιότητας

Η Οτσμέν υποστηρίζει επίσης ότι θεωρεί πως μοιάζει εμφανισιακά με τον Τραμπ και με ορισμένα από τα παιδιά του, στοιχείο που, όπως λέει, ενίσχυσε την απόφασή της να κινηθεί νομικά. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι είναι βιολογική του κόρη, ανέφερε ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να ζήσει κοντά του, διατηρώντας ωστόσο τους δεσμούς της με την Τουρκία, όπου μεγάλωσε και συνεχίζει να κατοικεί.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παραμονή Πρωτοχρονιάς στην… τηλεόραση – Η επιστροφή της Ελπίδας Ιακωβίδου, η διαχρονική Καραντώνη και το εορταστικό The Voice
Θύμα απάτης 61χρονη – Δέχθηκε κλήση από δήθεν τραπεζικό υπάλληλο – Το ποσό που «έκανε» φτερά
Αστυνομία: Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το νέο ωράριο εργασίας - Συνάντηση συνδικαλιστών με Υπουργό
Αποκάλυψη: Αυτή είναι η ιστορία πίσω από το τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου «Έκπτωτος Άγγελος»
Michael Schumacher: Δώδεκα χρόνια μετά το σοβαρό ατύχημα - To συγκινητικό μήνυμα της συζύγου του
Το 2026 ξεκινά η «χρυσή εποχή» εκλείψεων: Πότε θα δούμε το ματωμένο φεγγάρι, το δαχτυλίδι της φωτιάς και την ολική έκλειψη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος: «Άκυρα τα μυστήρια που τελούν οι μοναχοί του Αγίου Αββακούμ» – Στο τραπέζι αλλαγές στον Καταστατικό Χάρτη

 01.01.2026 - 21:23
Επόμενο άρθρο

Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι μαγικοί αριθμοί για τα 7,8 εκατομμύρια ευρώ

 01.01.2026 - 22:07
Σε κινητοποίηση η Αστυνομία: Πυροβολισμοί σε κεντρική περιοχή της Λεμεσού

Σε κινητοποίηση η Αστυνομία: Πυροβολισμοί σε κεντρική περιοχή της Λεμεσού

Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι αστυνομικές Αρχές στη Λεμεσό, μετά από περιστατικό ρίψης πυροβολισμών που σημειώθηκε το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς στο κέντρο της πόλης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σε κινητοποίηση η Αστυνομία: Πυροβολισμοί σε κεντρική περιοχή της Λεμεσού

Σε κινητοποίηση η Αστυνομία: Πυροβολισμοί σε κεντρική περιοχή της Λεμεσού

  •  01.01.2026 - 21:01
Τα δύο σενάρια για το πώς ξέσπασε η φωτιά στο Κραν Μοντανά και τα βίντεο με τον πανικό στο μπαρ - Πάνω από 40 νεκροί και 115 τραυματίες

Τα δύο σενάρια για το πώς ξέσπασε η φωτιά στο Κραν Μοντανά και τα βίντεο με τον πανικό στο μπαρ - Πάνω από 40 νεκροί και 115 τραυματίες

  •  01.01.2026 - 22:26
Τηλεφώνημα Ζελένσκι σε ΠτΔ με φόντο την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Στήριξη στην Ουκρανία και προτεραιότητες στο επίκεντρο

Τηλεφώνημα Ζελένσκι σε ΠτΔ με φόντο την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Στήριξη στην Ουκρανία και προτεραιότητες στο επίκεντρο

  •  01.01.2026 - 17:38
Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος: «Άκυρα τα μυστήρια που τελούν οι μοναχοί του Αγίου Αββακούμ» – Στο τραπέζι αλλαγές στον Καταστατικό Χάρτη

Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος: «Άκυρα τα μυστήρια που τελούν οι μοναχοί του Αγίου Αββακούμ» – Στο τραπέζι αλλαγές στον Καταστατικό Χάρτη

  •  01.01.2026 - 21:23
Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι μαγικοί αριθμοί για τα 7,8 εκατομμύρια ευρώ

Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι μαγικοί αριθμοί για τα 7,8 εκατομμύρια ευρώ

  •  01.01.2026 - 22:07
ΒΙΝΤΕΟ: Απίστευτες εικόνες από την Κύπρο – Ποταμοί και καταρράκτες «ξύπνησαν» μετά τις βροχές

ΒΙΝΤΕΟ: Απίστευτες εικόνες από την Κύπρο – Ποταμοί και καταρράκτες «ξύπνησαν» μετά τις βροχές

  •  01.01.2026 - 20:24
ΒΙΝΤΕΟ: Όταν η Κύπρος υποδέχθηκε τη νέα χιλιετία – Το πρώτο μωρό του 2000 ήταν από τη Λάρνακα

ΒΙΝΤΕΟ: Όταν η Κύπρος υποδέχθηκε τη νέα χιλιετία – Το πρώτο μωρό του 2000 ήταν από τη Λάρνακα

  •  01.01.2026 - 14:59
Νέα εξέλιξη για τον Χαμές Ροντρίγκες που γράφτηκε για ΑΕΛ

Νέα εξέλιξη για τον Χαμές Ροντρίγκες που γράφτηκε για ΑΕΛ

  •  01.01.2026 - 16:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα