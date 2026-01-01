Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος: «Άκυρα τα μυστήρια που τελούν οι μοναχοί του Αγίου Αββακούμ» – Στο τραπέζι αλλαγές στον Καταστατικό Χάρτη

Μιλώντας στο ΡΙΚ, ο Μακαριώτατος τόνισε ότι, παρότι η Εκκλησία δεν διαθέτει τη δύναμη να τους αποτρέψει πρακτικά, θα προχωρήσει σε επίσημη ενημέρωση των πιστών, ξεκαθαρίζοντας ότι τα μυστήρια που τελούνται από τους συγκεκριμένους μοναχούς είναι άκυρα. Το θέμα αναμένεται να τεθεί ενώπιον της Ιεράς Συνόδου κατά την επόμενη συνεδρίαση της, στις 8 Ιανουαρίου.

Στην ίδια συνεδρίαση, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος ανακοίνωσε ότι θα συζητηθούν προτάσεις για αλλαγές στον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου. Μεταξύ αυτών και η προσωπική του εισήγηση για τροποποίηση του τρόπου εκλογής των ιεραρχών, ώστε –πλην του Αρχιεπισκόπου– να εκλέγονται από την Ιερά Σύνοδο.

Αναφορά έγινε και στον Χωροεπίσκοπο Καρπασίας Χριστόφορο, με τον Μακαριώτατο να διευκρινίζει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί οποιαδήποτε καταγγελία και πως, εφόσον υπάρξει, η Ιερά Σύνοδος θα επιληφθεί του ζητήματος.

Οι δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου έγιναν στο περιθώριο της πανηγυρικής δοξολογίας για την έναρξη του νέου έτους, που τελέστηκε το πρωί στον καθεδρικό ναό του Αποστόλου Βαρνάβα. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε η υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Κλεά Παπαπέλληνα, ενώ παρέστησαν και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων.

