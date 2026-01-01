Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑρχιεπίσκοπος Γεώργιος: «Άκυρα τα μυστήρια που τελούν οι μοναχοί του Αγίου Αββακούμ» – Στο τραπέζι αλλαγές στον Καταστατικό Χάρτη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος: «Άκυρα τα μυστήρια που τελούν οι μοναχοί του Αγίου Αββακούμ» – Στο τραπέζι αλλαγές στον Καταστατικό Χάρτη

 01.01.2026 - 21:23
Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος: «Άκυρα τα μυστήρια που τελούν οι μοναχοί του Αγίου Αββακούμ» – Στο τραπέζι αλλαγές στον Καταστατικό Χάρτη

Σαφές μήνυμα προς τους πιστούς έστειλε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, αναφορικά με τους μοναχούς της Ιεράς Μονής Αγίου Αββακούμ, οι οποίοι, όπως ανέφερε, εξακολουθούν να τελούν μυστήρια χωρίς να έχουν σχετική κανονική νομιμοποίηση.

Μιλώντας στο ΡΙΚ, ο Μακαριώτατος τόνισε ότι, παρότι η Εκκλησία δεν διαθέτει τη δύναμη να τους αποτρέψει πρακτικά, θα προχωρήσει σε επίσημη ενημέρωση των πιστών, ξεκαθαρίζοντας ότι τα μυστήρια που τελούνται από τους συγκεκριμένους μοναχούς είναι άκυρα. Το θέμα αναμένεται να τεθεί ενώπιον της Ιεράς Συνόδου κατά την επόμενη συνεδρίαση της, στις 8 Ιανουαρίου.

Στην ίδια συνεδρίαση, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος ανακοίνωσε ότι θα συζητηθούν προτάσεις για αλλαγές στον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου. Μεταξύ αυτών και η προσωπική του εισήγηση για τροποποίηση του τρόπου εκλογής των ιεραρχών, ώστε –πλην του Αρχιεπισκόπου– να εκλέγονται από την Ιερά Σύνοδο.

Αναφορά έγινε και στον Χωροεπίσκοπο Καρπασίας Χριστόφορο, με τον Μακαριώτατο να διευκρινίζει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί οποιαδήποτε καταγγελία και πως, εφόσον υπάρξει, η Ιερά Σύνοδος θα επιληφθεί του ζητήματος.

Οι δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου έγιναν στο περιθώριο της πανηγυρικής δοξολογίας για την έναρξη του νέου έτους, που τελέστηκε το πρωί στον καθεδρικό ναό του Αποστόλου Βαρνάβα. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε η υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Κλεά Παπαπέλληνα, ενώ παρέστησαν και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων.

ΠΗΓΗ: news.rik.cy

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παραμονή Πρωτοχρονιάς στην… τηλεόραση – Η επιστροφή της Ελπίδας Ιακωβίδου, η διαχρονική Καραντώνη και το εορταστικό The Voice
Θύμα απάτης 61χρονη – Δέχθηκε κλήση από δήθεν τραπεζικό υπάλληλο – Το ποσό που «έκανε» φτερά
Αστυνομία: Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το νέο ωράριο εργασίας - Συνάντηση συνδικαλιστών με Υπουργό
Αποκάλυψη: Αυτή είναι η ιστορία πίσω από το τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου «Έκπτωτος Άγγελος»
Michael Schumacher: Δώδεκα χρόνια μετά το σοβαρό ατύχημα - To συγκινητικό μήνυμα της συζύγου του
Το 2026 ξεκινά η «χρυσή εποχή» εκλείψεων: Πότε θα δούμε το ματωμένο φεγγάρι, το δαχτυλίδι της φωτιάς και την ολική έκλειψη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σε κινητοποίηση η Αστυνομία: Πυροβολισμοί σε κεντρική περιοχή της Λεμεσού – Οι πρώτες πληροφορίες

 01.01.2026 - 21:01
Σε κινητοποίηση η Αστυνομία: Πυροβολισμοί σε κεντρική περιοχή της Λεμεσού – Οι πρώτες πληροφορίες

Σε κινητοποίηση η Αστυνομία: Πυροβολισμοί σε κεντρική περιοχή της Λεμεσού – Οι πρώτες πληροφορίες

Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι αστυνομικές Αρχές στη Λεμεσό, μετά από περιστατικό ρίψης πυροβολισμών που σημειώθηκε το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς στο κέντρο της πόλης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σε κινητοποίηση η Αστυνομία: Πυροβολισμοί σε κεντρική περιοχή της Λεμεσού – Οι πρώτες πληροφορίες

Σε κινητοποίηση η Αστυνομία: Πυροβολισμοί σε κεντρική περιοχή της Λεμεσού – Οι πρώτες πληροφορίες

  •  01.01.2026 - 21:01
Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος: «Άκυρα τα μυστήρια που τελούν οι μοναχοί του Αγίου Αββακούμ» – Στο τραπέζι αλλαγές στον Καταστατικό Χάρτη

Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος: «Άκυρα τα μυστήρια που τελούν οι μοναχοί του Αγίου Αββακούμ» – Στο τραπέζι αλλαγές στον Καταστατικό Χάρτη

  •  01.01.2026 - 21:23
Τηλεφώνημα Ζελένσκι σε ΠτΔ με φόντο την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Στήριξη στην Ουκρανία και προτεραιότητες στο επίκεντρο

Τηλεφώνημα Ζελένσκι σε ΠτΔ με φόντο την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Στήριξη στην Ουκρανία και προτεραιότητες στο επίκεντρο

  •  01.01.2026 - 17:38
Παραλίγο τραγωδία: Κατέρρευσαν σκαλωσιές δίπλα από γνωστό εστιατόριο - Φωτογραφίες από το σημείο

Παραλίγο τραγωδία: Κατέρρευσαν σκαλωσιές δίπλα από γνωστό εστιατόριο - Φωτογραφίες από το σημείο

  •  01.01.2026 - 14:12
ΒΙΝΤΕΟ: Όταν η Κύπρος υποδέχθηκε τη νέα χιλιετία – Το πρώτο μωρό του 2000 ήταν από τη Λάρνακα

ΒΙΝΤΕΟ: Όταν η Κύπρος υποδέχθηκε τη νέα χιλιετία – Το πρώτο μωρό του 2000 ήταν από τη Λάρνακα

  •  01.01.2026 - 14:59
Μέσα στη βροχή και το κρύο κρατούσε την ομπρέλα για να διορθώσει ο υπάλληλος τη βλάβη: Η μικρή πράξη ανθρωπιάς που συγκίνησε μια ολόκληρη κοινότητα

Μέσα στη βροχή και το κρύο κρατούσε την ομπρέλα για να διορθώσει ο υπάλληλος τη βλάβη: Η μικρή πράξη ανθρωπιάς που συγκίνησε μια ολόκληρη κοινότητα

  •  01.01.2026 - 12:49
Εντυπωσιακό βίντεο: Η αλλαγή του χρόνου όπως δεν την είδατε ποτέ στη Λεμεσό - Ο ουρανός γέμισε πυροτεχνήματα σε κάθε γωνιά της πόλης

Εντυπωσιακό βίντεο: Η αλλαγή του χρόνου όπως δεν την είδατε ποτέ στη Λεμεσό - Ο ουρανός γέμισε πυροτεχνήματα σε κάθε γωνιά της πόλης

  •  01.01.2026 - 13:11
Νέα εξέλιξη για τον Χαμές Ροντρίγκες που γράφτηκε για ΑΕΛ

Νέα εξέλιξη για τον Χαμές Ροντρίγκες που γράφτηκε για ΑΕΛ

  •  01.01.2026 - 16:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα