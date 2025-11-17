Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Χειροπέδες σε 43χρονο για παιδική πορνογραφία - Έτσι τον «τσάκωσαν» μέσω πλατφόρμας

 17.11.2025 - 18:45
Χειροπέδες σε 43χρονο για παιδική πορνογραφία - Έτσι τον «τσάκωσαν» μέσω πλατφόρμας

Νέα υπόθεση κατοχής και διάδοσης υλικού παιδικής πορνογραφίας, διερευνά η Αστυνομία, που σήμερα προχώρησε στη σύλληψη άντρα ηλικίας 43 ετών, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων.

Την υπόθεση διερευνά η Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε μετά από πληροφορία που λήφθηκε στην Αστυνομία και ανέφερε ότι, χρήστης ηλεκτρονικής πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, απέστειλε μέσω λογαριασμού στην πλατφόρμα, δύο αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού. Ακολούθησαν εξετάσεις από μέλη της Υποδιεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, από τις οποίες εξακριβώθηκαν τα στοιχεία του 43χρονου υπόπτου κατόχου του λογαριασμού στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Εναντίον του εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του οποίου αυτός συνελήφθη από τα μέλη της Αστυνομίας, λίγο πριν το μεσημέρι της Δευτέρας. Στην κατοχή του 43χρονου, καθώς και στην κατοικία του, όπου τα μέλη της Αστυνομίας διενήργησαν έρευνα βάσει δικαστικού εντάλματος, εντοπίστηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής τύπου ταμπλέτας, τα οποία κατακρατήθηκαν για να τύχουν δικανικής εξέτασης.

Ο 43χρονος τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων, με την Αστυνομία να διερευνά υπόθεση απόκτησης ή κατοχής υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου, και διανομής, διάδοσης ή μετάδοσης υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου. Κλάδος Επικοινωνίας

