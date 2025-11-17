Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αυτή η αεροπορική εταιρεία θα ενώνει απευθείας την Λάρνακα με έναν δημοφιλή προορισμό - Δείτε από πότε

 17.11.2025 - 18:24
Αυτή η αεροπορική εταιρεία θα ενώνει απευθείας την Λάρνακα με έναν δημοφιλή προορισμό - Δείτε από πότε

Το πάγιο αίτημα για απευθείας αεροπορική σύνδεση της Κύπρου με τις Βρυξέλλες γίνεται πραγματικότητα από τον Δεκέμβριο και για ένα χρόνο περίπου, καθώς ενόψει της κυπριακής προεδρίας στην ΕΕ ξεκινούν οι απευθείας πτήσεις από τη Λάρνακα προς τη βελγική πρωτεύουσα και έδρα των θεσμών της ΕΕ.

Συγκεκριμένα από την 1η Δεκεμβρίου η Aegean Airlines θα συνδέει απευθείας και χωρίς οποιαδήποτε σταθμό τη Λάρνακα με το Ζάβεντεμ (Zaventem), το κύριο αεροδρόμιο των Βρυξελλών.

Αρχικά η εταιρεία και συγκεκριμένα για όλο τον Δεκέμβριο θα εκτελεί τρεις πτήσεις την εβδομάδα από Λάρνακα προς τις Βρυξέλλες οι οποίες θα αυξηθούν σε πέντε εβδομαδιαίως από τον Γενάρη και για περίοδο έξι μηνών, όσο θα διαρκέσει δηλαδή η εξάμηνη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ η οποία αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου.

Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ αποτελεί εξάλλου και την αιτία για επανεκκίνηση του συγκεκριμένου δρομολογίου το οποίο διαχρονικά κρίνεται επιχειρησιακά και οικονομικά ασύμφορο. Η αναμενόμενη ταξιδιωτική κίνηση ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας δεν ήταν όμως ικανή από μόνη της για κάλυψη του κενού που υφίσταται σήμερα γι’ αυτό και χρειάστηκε και η προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού για κάλυψη μέρους του κόστους της αεροπορικής εταιρείας στο πλαίσιο σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών ζητώντας προσφορές από ενδιαφερόμενους.

Η Πολιτική Αεροπορία χρειάστηκε να προκηρύξει δις τον συγκεκριμένο διαγωνισμό προκειμένου να υπάρξει ενδιαφέρον και για να αυξήσει στο δεύτερο την προβλεπόμενη δαπάνη για συμφωνία στα 4,7 εκατ. ευρώ από 3,7 εκατ. ευρώ στον πρώτο διαγωνισμό. Τελικά στο δεύτερο διαγωνισμό υπήρξε ενδιαφέρον από την Aegean Airlines η οποία έδωσε προσφορά 4,3 εκατ. ευρώ για την εκτέλεση του δρομολογίου με συγκεκριμένο αριθμό πτήσεων για ένα χρόνο περίπου, βάσει του σχετικού διαγωνισμού.

Οι πρώτες κρατήσεις έχουν γίνει ήδη από άτομα που εργάζονται για την προετοιμασία της προεδρίας και άλλους ενδιαφερόμενους. 

Όπως αναφέρθηκε για ένα μήνα από τον Δεκέμβριο μέχρι και το τέλος του χρόνου η εταιρεία θα εκτελεί τρεις πτήσεις την εβδομάδα από τη Λάρνακα στο Ζάβεντεμ, για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2026 μέχρι 30 Ιουνίου πέντε πτήσεις την εβδομάδα, για τον Ιούλιο του 2026 τρεις πτήσεις εβδομαδιαίως και για την περίοδο Αυγούστου – Νοεμβρίου δύο πτήσεις.

ΠΗΓΗ: Checkincyprus.com

Λετυμπιώτης: Στόχος η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχαν διακοπεί - «Κλείδωσε» η συνάντηση ΠτΔ - Ολγκίν

Στην εκπομπή «Από Μέρα σε μέρα» μίλησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτη ο οποίος αναφέρθηκε στην συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, αναφέρθηκε στη παραβίαση του εναέριου χώρου καθώς στη συνάντηση του Προέδρου της δημοκρατίας με την κ. Ολγκίν.

Λετυμπιώτης: Στόχος η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχαν διακοπεί - «Κλείδωσε» η συνάντηση ΠτΔ - Ολγκίν

  •  17.11.2025 - 14:16
Αβέρωφ: Απαντά σε Χασαπόπουλο για «συμφωνία» με Οδυσσέα - «Ατεκμηρίωτες και αβάσιμες κουβέντες»

  •  17.11.2025 - 15:13
Επίθεση Τριανταφυλλίδη μετά τις διώξεις Αριστοτέλους-Δημητρίου - «Αφού θέλουν πόλεμο, θα τον έχουν»

  •  17.11.2025 - 16:47
Ραγδαίες εξελίξεις - Χειροπέδες σε νεαρό για την απόπειρα δολοφονίας εναντίον γνωστού επιχειρηματία

  •  17.11.2025 - 17:32
Υπ. Ενέργειας: Μέχρι τον Ιούνιο 2026 η λειτουργία συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρισμού 120 MW

  •  17.11.2025 - 17:12
Υπ. Εργασίας: Προανήγγειλε αύξηση στον κατώτατο μισθό πέραν της ΑΤΑ

  •  17.11.2025 - 14:22
Οδηγίες ΥΠΑΝ ενόψει της εξαγγελθείσας στάσης εργασίας της ΟΕΛΜΕΚ

  •  17.11.2025 - 15:21
VIDEO: Επιτέλους ξανά βροχές - «Άνοιξαν» οι ουρανοί σε διάφορες περιοχές του νησιού

  •  17.11.2025 - 16:34

