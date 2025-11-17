Αυτή η αεροπορική εταιρεία θα ενώνει απευθείας την Λάρνακα με έναν δημοφιλή προορισμό - Δείτε από πότε

Συγκεκριμένα από την 1η Δεκεμβρίου η Aegean Airlines θα συνδέει απευθείας και χωρίς οποιαδήποτε σταθμό τη Λάρνακα με το Ζάβεντεμ (Zaventem), το κύριο αεροδρόμιο των Βρυξελλών.

Αρχικά η εταιρεία και συγκεκριμένα για όλο τον Δεκέμβριο θα εκτελεί τρεις πτήσεις την εβδομάδα από Λάρνακα προς τις Βρυξέλλες οι οποίες θα αυξηθούν σε πέντε εβδομαδιαίως από τον Γενάρη και για περίοδο έξι μηνών, όσο θα διαρκέσει δηλαδή η εξάμηνη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ η οποία αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου.

Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ αποτελεί εξάλλου και την αιτία για επανεκκίνηση του συγκεκριμένου δρομολογίου το οποίο διαχρονικά κρίνεται επιχειρησιακά και οικονομικά ασύμφορο. Η αναμενόμενη ταξιδιωτική κίνηση ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας δεν ήταν όμως ικανή από μόνη της για κάλυψη του κενού που υφίσταται σήμερα γι’ αυτό και χρειάστηκε και η προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού για κάλυψη μέρους του κόστους της αεροπορικής εταιρείας στο πλαίσιο σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών ζητώντας προσφορές από ενδιαφερόμενους.

Η Πολιτική Αεροπορία χρειάστηκε να προκηρύξει δις τον συγκεκριμένο διαγωνισμό προκειμένου να υπάρξει ενδιαφέρον και για να αυξήσει στο δεύτερο την προβλεπόμενη δαπάνη για συμφωνία στα 4,7 εκατ. ευρώ από 3,7 εκατ. ευρώ στον πρώτο διαγωνισμό. Τελικά στο δεύτερο διαγωνισμό υπήρξε ενδιαφέρον από την Aegean Airlines η οποία έδωσε προσφορά 4,3 εκατ. ευρώ για την εκτέλεση του δρομολογίου με συγκεκριμένο αριθμό πτήσεων για ένα χρόνο περίπου, βάσει του σχετικού διαγωνισμού.

Οι πρώτες κρατήσεις έχουν γίνει ήδη από άτομα που εργάζονται για την προετοιμασία της προεδρίας και άλλους ενδιαφερόμενους.

Όπως αναφέρθηκε για ένα μήνα από τον Δεκέμβριο μέχρι και το τέλος του χρόνου η εταιρεία θα εκτελεί τρεις πτήσεις την εβδομάδα από τη Λάρνακα στο Ζάβεντεμ, για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2026 μέχρι 30 Ιουνίου πέντε πτήσεις την εβδομάδα, για τον Ιούλιο του 2026 τρεις πτήσεις εβδομαδιαίως και για την περίοδο Αυγούστου – Νοεμβρίου δύο πτήσεις.

ΠΗΓΗ: Checkincyprus.com