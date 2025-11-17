Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μ. Παναγιώτου: Οι άμεσες πληρωμές είναι το βασικό εργαλείο για να στηρίξουμε τους αγρότες

 17.11.2025 - 20:44
Μ. Παναγιώτου: Οι άμεσες πληρωμές είναι το βασικό εργαλείο για να στηρίξουμε τους αγρότες

Η συζήτηση για τις άμεσες πληρωμές ήταν ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της ατζέντας του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, δήλωσε το απόγευμα της Δευτέρας, στις Βρυξέλλες η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου.

«Ξεχωρίζω τη συζήτηση για τις άμεσες πληρωμές, μία πολύ σημαντική συζήτηση αφού ξέρουμε ότι οι άμεσες πληρωμές είναι το βασικό μας εργαλείο για να στηρίξουμε τους αγρότες μας, για να στηρίξουμε την κοινωνική συνοχή στην ύπαιθρο, την παραγωγή τροφίμων και την επισιτιστική ασφάλεια», τόνισε η Υπουργός.

Η κ. Παναγιώτου εξήγησε ότι αυτός είναι ο λόγος που η Κύπρος έχει ζητήσει ικανοποιητική χρηματοδότηση στην Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2027, «ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε, να χρηματοδοτούμε τους γεωργούς που παράγουν και συνεισφέρουν στην παραγωγή τροφίμων».

Πρόσθεσε πως ο δεύτερος λόγος είναι «το να έχει το κάθε κράτος μέλος την ευελιξία να προσαρμόζει, να σχεδιάζει τις λύσεις και τα σχέδια τα οποία θα προτείνει, τα εργαλεία που θα έχει στη διάθεσή του, έτσι ώστε αυτά να μπορούν να ανταποκρίνονται και να βοηθούν στην επίλυση των προβλημάτων, να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των αγροτών και αγροτισσών», γιατί όπως επεσήμανε, «το βασικό μας μέλημα, βασική μας έγνοια, είναι κανένας γεωργός να μην μένει πίσω».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

