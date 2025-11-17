ΠτΔ για αναζωογόνηση πυρόπληκτων περιοχών: «Χρειάζονται σχολεία, πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και θέσεις εργασίας»

Η δωρεά του Ιδρύματος της Coca-Cola ΗΒC ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ προς το Ινστιτούτο MountMed για την υλοποίηση του προγράμματος αναζωογόνησης των πυρόπληκτων περιοχών της ορεινής Λεμεσού είναι ενισχυτική των δράσεων της πολιτείας και των κοινοτήτων και στοχεύει στη διαμόρφωση μιας νέας, βιώσιμης προοπτικής για την ευρύτερη περιοχή με σεβασμό στον άνθρωπο και τις τοπικές κοινωνίες, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο Πρόεδρος απηύθυνε χαιρετισμό το βράδυ της Δευτέρας σε εκδήλωση στην Πινακοθήκη Λεβέντη όπου ανακοινώθηκε η δωρεά που αποτελεί πρωτοβουλία εταιρικής ευθύνης και συνεργασίας της Coca-Cola μαζί με το Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης Μεσογειακών Νησιωτικών Ορεινών Περιοχών «MountMed» και το ίδρυμα «Anastasios G. Leventis Foundation».

Ο Πρόεδρος στο χαιρετισμό του σημείωσε ότι η μελέτη για διαχείριση των συνεπειών της πυρκαγιάς του περασμένου καλοκαιριού εκπονήθηκε από το «MountMed» σε συνεργασία με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς όπως είναι το Terra Cypria – Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος, το BirdLife Cyprus, το Κέντρο Αριστείας «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ», το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Δίκτυο Κοινωνικής Στήριξης Ορεινών Περιοχών.

Αναφέρθηκε στον σχεδιασμό που βασίζεται σε έξι βασικούς άξονες δηλαδή την αποκατάσταση των φυσικών οικοσυστημάτων, την ενίσχυση της γεωργικής παραγωγής και του πρωτογενούς τομέα, την ανάδειξη του αγροτικού τοπίου, τη διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, την ανάπτυξη δράσεων εκπαίδευσης και εθελοντισμού και την ενδυνάμωση της κοινωνικής ανθεκτικότητας.

Σημείωσε, παράλληλα, ότι για να αναζωογονηθούν οι περιοχές χρειάζονται σχολεία, πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και θέσεις εργασίας.

"Και χαίρομαι γιατί μέσα από την πρωτοβουλία σας και με κάποιες δράσεις που έχουμε αναλάβει εμείς ως Κυβέρνηση, επιχειρούμε να απαντήσουμε σε αυτές τις τρεις μεγάλες προκλήσεις. Και πρέπει να παραδεχτούμε ότι ως Πολιτεία διαχρονικά, χωρίς να υπεισέρχομαι σε κριτική στον οποιονδήποτε, κάναμε και λάθη", ανέφερε ο Πρόεδρος.

Έφερε ως παράδειγμα την επιδότηση τη δεκαετία του '90 για εκρίζωση αμπελιών και είπε πως, τώρα 35 χρόνια μετά, δίνονται επιδοτήσεις για να φυτευτούν αμπέλια γιατί είδαμε ότι "εκεί όπου υπήρχαν αμπελώνες αντιμετωπιζόταν η πυρκαγιά".

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Πρόεδρος είπε ότι υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασμός για την περιοχή που ανέρχεται περίπου σε 95 εκ. ευρώ για δημιουργία των βάσεων για αναζωογόνηση και ανάπτυξη.

Βιώσιμη ανάπτυξη και αλληλεγγύη, είπε ο ΓΔ της Coca-Cola HBC

Ο Σβετοσλάβ Ατανάσοφ, Γενικός Διευθυντής της Coca-Cola HBC για Ελλάδα και Κύπρο αναφέρθηκε στην παρουσία της εταιρείας στο νησί που μετρά 75 χρόνια και σημείωσε ότι πρώτιστο μέλημα είναι η βιώσιμη ανάπτυξη. Πρόσθεσε ότι για να επιτευχθεί αυτό εργάζονται ενωμένοι με όλους τους συνεργάτες τους , αναπτύσσονται μαζί και παραμένουν κοντά στις κοινότητες.

Ανακοινώνοντας τη δωρεά ύψους ενός εκατομμυρίου ο κ. Ατανάσοφ ανέφερε ότι τα χρήματα αυτά δίνονται για συντονισμένη δράση και είναι κάτι περισσότερο από έκτακτη βοήθεια για ένα καλύτερο μέλλον.

Αφήνουμε, πρόσθεσε, το τοπικό μας αποτύπωμα και η Κύπρος δεν είναι απλώς μια αγορά, αλλά το σπίτι μας και μέρος της οικογένειάς μας.

Πράξη αλληλεγγύης η δωρεά είπε η επικεφαλής επικεφαλής εταιρικών υποθέσεων

Η Καρίν Χάρινγκτον, επικεφαλής εταιρικών υποθέσεων και υπεύθυνη βιωσιμότητας στην Coca-Cola ΗΒC ανέφερε ότι η δωρεά είναι πράξη αλληλεγγύης, η οικοδόμηση μιας παράδοσης υποστήριξης και η έκφραση της αποστολής της εταιρείας.

Είπε ότι το έργο που θα υλοποιηθεί από το Ινστιτούτο MountMed είναι ένα μακροπρόθεσμο έργο για βιώσιμο μέλλον που υλοποιείται σε βάθος τριετίας και βασίζεται στις προτεραιότητες και τις ανάγκες των κοινοτήτων.

Πρόεδρος Ιδρύματος Λεβέντης: Δράση και προσφορά και κατά της κλιματικής αλλαγής

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος "Αναστάσιος Γ. Λεβέντης", Αναστάσιος Πολ Λεβέντης, αναφέρθηκε στους βασικούς στόχους του Ιδρύματος που έχει ως επίκεντρο την προσφορά στην κοινωνία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

Είπε ότι το Ίδρυμα δεν μπορούσε παρά να κινητοποιηθεί από τις μεγάλες αλλαγές στο περιβάλλον εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής που δυστυχώς έπληξε και τον τόπο μας το περασμένο καλοκαίρι.

Πρόσθεσε ότι δόθηκε έμφαση σε προγράμματα και έρευνες με το Ίδρυμα να στηρίζει οργανώσεις όπως το MountMed που με συντονισμένη προσπάθεια και καθοδήγηση θα αναγεννήσει τις περιοχές και οι έρευνές του θα αποτελέσουν τον βασικό πυλώνα για διαχείριση παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον.

Δράση με συνέπεια, ταχύτητα και διάρκεια ανέφερε ο Πρόεδρος του MountMed

Ο Πρόεδρος του Iνστιτούτου ΜountΜed, Γιώργος Λακκοτρύπης, ανέφερε ότι η μεγάλη πυρκαγιά μεταξύ άλλων απείλησε την μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα των κοινοτήτων.

Είπε ότι η Κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα, προσθέτοντας ότι το MountMed σε συντονισμό με ΜΚΟ και άλλες οργανώσεις στηρίζει τις προσπάθειες και ανέλαβε τον συντονισμό μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Πρόσθεσε ότι μια μεγάλη επιστημονική ομάδα με εξειδίκευση εκπόνησε σχέδιο δράσης που βασικά θα λειτουργήσει ως οδικός χάρτης και συμπληρωματικά προς τις δημόσιες παρεμβάσεις.

Ο κ. Λακκοτρύπης είπε ότι η δωρεά του Ιδρύματος Λεβέντης διασφαλίζει τις δράσεις σε διάφορους τομείς και αποτελεί επένδυση για το μέλλον, προσθέτοντας ότι οι παρεμβάσεις στο πεδίο θα γίνονται με συνέπεια, ταχύτητα και διάρκεια κάτι που σηματοδοτεί πρότυπο μελλοντικής δράσης.

Eυχαριστίες από την τοπική κοινωνία

Ο κοινοτάρχης Πάχνας, Ανδρέας Σάββα, μιλώντας εκ μέρους όλων των πληγεισών κοινοτήτων είπε ότι η δωρεά ανοίγει ορίζοντα ελπίδας για τα χωριά τους. Ανέφερε ότι ο σχεδιασμός για αναγέννηση βασίζεται σε τεκμηριωμένες ανάγκες και προτεραιότητες, προσθέτοντας ότι οι κοινότητες συνεργάστηκαν με ειδικούς και ο σχεδιασμός με ταχύτητα προχωρά στην πράξη.

Εξέφρασε επίσης ευχαριστίες προς την Κυβέρνηση για τη διαρκή στήριξή της και προς την Coca-Cola ΗΒC, λέγοντας ότι η δωρεά αποτελεί πράξη ευθύνης και αλληλεγγύης.

Στην εκδήλωση προβλήθηκε σύντομο φιλμάκι στο οποίο επιστήμονες, ειδικοί και άλλοι αναφέρθηκαν με λεπτομέρεια στο σχέδιο δράσης του MountMed για την αναζωογόνηση της ορεινής Λεμεσού.

Ακολούθησε δεξίωση με τοπικά εδέσματα των χωρών της ορεινής Λεμεσού.

Στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη δόθηκε ως δώρο ένα αντίγραφο πίνακα του Αδαμάντιου Διαμαντή που φιλοξενείται στην Πινακοθήκη Λεβέντη με τίτλο «Από τα Αμπέλια προς το Τρόοδος».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ