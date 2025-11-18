Εκτεθειμένο το ΥΠΑΜ: Παράνομες μετακινήσεις, καθυστερήσεις και χαμένα εκατομμύρια αποκαλύπτει η έκθεση της Ελεγκτικής

Από παράτυπες μετακινήσεις με στρατιωτικά οχήματα μέχρι μεγάλες καθυστερήσεις σε έργα, υψηλές χρεώσεις και κίνδυνο να χαθούν ευρωπαϊκά κονδύλια, η έκθεση καταγράφει μια σειρά από ζητήματα που δείχνουν ότι πολλά στον χώρο της Άμυνας χρειάζονται άμεσα διόρθωση.

Παράτυπες μετακινήσεις με στρατιωτικά οχήματα

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά προβλήματα που εντοπίζονται αφορά τη χρήση στρατιωτικών οχημάτων για τη μεταφορά στελεχών από και προς το σπίτι τους.

Παρότι αυτό απαγορεύεται εδώ και χρόνια, η πρακτική συνεχίζεται κανονικά, με αποτέλεσμα να ξοδεύονται καύσιμα που θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται για τις πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες της Εθνικής Φρουράς.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία τονίζει ότι, αν το ΓΕΕΦ θεωρεί αυτό το σύστημα αναγκαίο, τότε πρέπει να αλλάξει ο νόμος – αλλιώς οι δαπάνες παραμένουν παράτυπες.

Δεκάδες εκκρεμείς προσφυγές αξιωματικών

Σημαντικό θέμα αποτελούν και οι προσφυγές αξιωματικών που κρίνουν ότι ο τερματισμός της υπηρεσίας τους δεν έγινε σωστά. Πολλές υποθέσεις παραμένουν ανοικτές εδώ και χρόνια, με τον κίνδυνο το κράτος να κληθεί τελικά να πληρώσει αποζημιώσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα δικαστήρια έκριναν ότι οι αποφάσεις για τερματισμό δεν είχαν επαρκή αιτιολόγηση.

Μεταρρύθμιση… χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα

Παρά τις προσπάθειες για αναδιοργάνωση του Υπουργείου Άμυνας, ο στόχος της μείωσης στρατιωτικού προσωπικού δεν επιτεύχθηκε. Μάλιστα, η έκθεση αναφέρει ότι ο αριθμός των στελεχών αυξήθηκε, κάτι που ακυρώνει το αρχικό πλάνο και δημιουργεί επιπλέον κόστος.

Καθυστερήσεις σε έργα ενέργειας και υποδομών

Η έκθεση σημειώνει μεγάλες καθυστερήσεις στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα στρατόπεδα, παρότι το έργο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά κονδύλια. Υπάρχει πλέον πραγματικός κίνδυνος να χαθεί η χρηματοδότηση, ενώ το ίδιο ισχύει και για το πρόγραμμα αντικατάστασης φωτισμού με LED. Αργή πρόοδος παρατηρείται και στο θέμα ανέγερσης ιδιόκτητων κτηρίων για το Υπουργείο, κάτι που πιθανόν να οδηγήσει σε νέα παράταση ενοικίων.

Συστήματα που καταργήθηκαν χωρίς μελέτη

Άλλο ένα ζήτημα αφορά την κατάργηση 17 συστημάτων ανακύκλωσης γκρίζου νερού σε στρατόπεδα, χωρίς να προηγηθεί τεχνικός έλεγχος ή μελέτη.

Η Υπηρεσία επισημαίνει ότι από το 2021 το ΥΠΑΜ λέει πως θα εξετάσει νέες λύσεις, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία ενέργεια.

Τηλεπικοινωνίες χωρίς συμφωνία – υψηλό κόστος

Παρά το υψηλό ετήσιο κόστος για τηλεπικοινωνίες (€3,1 εκατ. μόνο το 2023), δεν υπάρχει ενιαία συμφωνία μεταξύ ΕΦ και παρόχου ώστε να εξασφαλιστούν καλύτερες τιμές.

Το θέμα εκκρεμεί εδώ και πάνω από δέκα χρόνια, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η χρέωση υπηρεσιών με όρους που δεν έχουν αναθεωρηθεί.

Προβλήματα και λάθη στο σύστημα ωραρίου

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εικόνα που παρουσιάζει το Σύστημα Παρακολούθησης Χρόνου. Εντοπίστηκαν περιπτώσεις υπαλλήλων με αδικαιολόγητες απουσίες που αντιστοιχούν ακόμη και σε… 19,5 ημέρες, χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα.

Επιπλέον, διαπιστώθηκαν λάθη στον τρόπο καταχώρισης ωρών, ελλείψεις στους ελέγχους και ασυνέπειες στα στοιχεία.

Υπερχρεώσεις στο νερό για χρόνια

Σε στρατόπεδο της Επαρχίας Αμμοχώστου, το Υπουργείο πλήρωνε για χρόνια υπερβολικά υψηλές χρεώσεις νερού.

Μετά από πολλές παρεμβάσεις, οι τιμές μειώθηκαν μόλις το 2020 – αλλά το ΥΠΑΜ ακόμα ψάχνει να μάθει πώς προέκυψαν οι υπερχρεώσεις και από πότε ίσχυαν.

Τι ζητά η Ελεγκτική Υπηρεσία

Η έκθεση στέλνει σαφή μήνυμα πως το Υπουργείο Άμυνας πρέπει να ενεργήσει άμεσα για να διορθώσει τα προβλήματα.

Πολλά από αυτά υπάρχουν εδώ και χρόνια και, αν δεν λυθούν, μπορούν να προκαλέσουν οικονομική επιβάρυνση, απώλεια κονδυλίων και λειτουργικές δυσκολίες στην Εθνική Φρουρά.