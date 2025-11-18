Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η Χρύσω Χατζηλοϊζου Κυριάκου - Ήταν μόλις 54 ετών - Δείτε φωτογραφία της

ΕΚΤΑΚΤΟ: Οδηγός παρέσυρε πεζή στη Λευκωσία – Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο
Oδηγός παρέσυρε με το όχημά του πεζή στην περιοχή της Αγλαντζιάς στη Λευκωσία το πρωί της Τρίτης (18/11).
Η Χρύσω άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία μόλις 54 ετών.
Η Εξόδιος ακολουθία της θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης – Καλλιθέα στη Λευκωσία σήμερα 18/11/2025, ώρα 14:00.
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο (Νέο) Δαλίου, Λευκωσία .
Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 13:30.
Σύζυγος: Χριστάκης Κυριάκου
Η μητέρα: Μαρούλλα Χατζηλοϊζου
Τα παιδιά: Μάριος και Σωτήρης
Παράκληση είναι όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για τον Παγκύπριο σύνδεσμο καρκινοπαθών και φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ) και στο «Ένα όνειρο μια ευχή»
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις