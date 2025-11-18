Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑνείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η Χρύσω Χατζηλοϊζου Κυριάκου - Ήταν μόλις 54 ετών - Δείτε φωτογραφία της
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η Χρύσω Χατζηλοϊζου Κυριάκου - Ήταν μόλις 54 ετών - Δείτε φωτογραφία της

 18.11.2025 - 09:08
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η Χρύσω Χατζηλοϊζου Κυριάκου - Ήταν μόλις 54 ετών - Δείτε φωτογραφία της

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου της Χρύσως Χατζηλοϊζου Κυριάκου.

Η Χρύσω άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία μόλις 54 ετών.

Η Εξόδιος ακολουθία της θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης – Καλλιθέα στη Λευκωσία σήμερα 18/11/2025, ώρα 14:00.

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο (Νέο) Δαλίου, Λευκωσία .

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 13:30.

Οι τεθλιμμένοι:

Σύζυγος: Χριστάκης Κυριάκου

Η μητέρα: Μαρούλλα Χατζηλοϊζου

Τα παιδιά: Μάριος και Σωτήρης

Παράκληση είναι όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για τον Παγκύπριο σύνδεσμο καρκινοπαθών και φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ) και στο «Ένα όνειρο μια ευχή»

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προειδοποιεί πολίτης: Σπάζουν τζάμια αυτοκινήτων και αρπάζουν ό,τι βρουν, ακόμη και νωρίς το απόγευμα – Δείτε φωτογραφία
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 18 Νοεμβρίου - Το όνομα που θυμίζει αρχαία Ελλάδα
Σε ποιο καύσιμο είχαμε αύξηση; Πού κυμαίνονται και τα φθηνότερα πρατήρια
Νέοι δασμοί στις ηλεκτρονικές αγορές εκτός Ε.Ε.: Τι σημαίνει για την Κύπρο – «Βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση»
Κραυγή αγωνίας: Άνδρας παλεύει να κρατηθεί στη ζωή – Τι ζητά η οικογένεια από το Υπ. Υγείας – Δύο χρόνια «Γολγοθάς»
Μύθος ή αλήθεια: Υπάρχει μοναδική χημεία στον έρωτα; Τι λέει η επιστήμη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εκτεθειμένο το ΥΠΑΜ: Παράνομες μετακινήσεις, καθυστερήσεις και χαμένα εκατομμύρια αποκαλύπτει η έκθεση της Ελεγκτικής

 18.11.2025 - 09:06
Επόμενο άρθρο

ΕΚΤΑΚΤΟ: Οδηγός παρέσυρε πεζή στη Λευκωσία – Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

 18.11.2025 - 09:13
ΕΚΤΑΚΤΟ: Οδηγός παρέσυρε πεζή στη Λευκωσία – Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

ΕΚΤΑΚΤΟ: Οδηγός παρέσυρε πεζή στη Λευκωσία – Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

Oδηγός παρέσυρε με το όχημά του πεζή στην περιοχή της Αγλαντζιάς στη Λευκωσία το πρωί της Τρίτης (18/11).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΕΚΤΑΚΤΟ: Οδηγός παρέσυρε πεζή στη Λευκωσία – Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

ΕΚΤΑΚΤΟ: Οδηγός παρέσυρε πεζή στη Λευκωσία – Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

  •  18.11.2025 - 09:13
Συνάντηση Χριστοδουλίδη-Ερχιουρμάν: Η Λευκωσία με ξεκάθαρη ατζέντα, ο κατοχικός ηγέτης με εσωτερικές διαβουλεύσεις και αμφισημίες

Συνάντηση Χριστοδουλίδη-Ερχιουρμάν: Η Λευκωσία με ξεκάθαρη ατζέντα, ο κατοχικός ηγέτης με εσωτερικές διαβουλεύσεις και αμφισημίες

  •  18.11.2025 - 06:23
Λετυμπιώτης: Η επίλυση του Κυπριακού βασική παράμετρος στην επίτευξη των στόχων των ΗΠΑ στην περιοχή

Λετυμπιώτης: Η επίλυση του Κυπριακού βασική παράμετρος στην επίτευξη των στόχων των ΗΠΑ στην περιοχή

  •  18.11.2025 - 09:34
Εκτεθειμένο το ΥΠΑΜ: Παράνομες μετακινήσεις, καθυστερήσεις και χαμένα εκατομμύρια αποκαλύπτει η έκθεση της Ελεγκτικής

Εκτεθειμένο το ΥΠΑΜ: Παράνομες μετακινήσεις, καθυστερήσεις και χαμένα εκατομμύρια αποκαλύπτει η έκθεση της Ελεγκτικής

  •  18.11.2025 - 09:06
Ζήτησε τη διαθεσιμότητα της Αθηνάς Δημητρίου η Ελεγκτική Υπηρεσία

Ζήτησε τη διαθεσιμότητα της Αθηνάς Δημητρίου η Ελεγκτική Υπηρεσία

  •  18.11.2025 - 09:31
VIDEO: Πρόεδρος ΟΕΛΜΕΚ: Δεν απολογείται αλλά αν κάποιος θίχτηκε το αποσύρει

VIDEO: Πρόεδρος ΟΕΛΜΕΚ: Δεν απολογείται αλλά αν κάποιος θίχτηκε το αποσύρει

  •  18.11.2025 - 08:48
Viral φωτογραφία από καφενείο σκόρπισε χαμόγελα - «Κυπριακός συν… δάχτυλο»

Viral φωτογραφία από καφενείο σκόρπισε χαμόγελα - «Κυπριακός συν… δάχτυλο»

  •  18.11.2025 - 09:06
Νέοι δασμοί στις ηλεκτρονικές αγορές εκτός Ε.Ε.: Τι σημαίνει για την Κύπρο – «Βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση»

Νέοι δασμοί στις ηλεκτρονικές αγορές εκτός Ε.Ε.: Τι σημαίνει για την Κύπρο – «Βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση»

  •  18.11.2025 - 06:28

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα