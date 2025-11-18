Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η Χρύσω Χατζηλοϊζου Κυριάκου - Ήταν μόλις 54 ετών - Δείτε φωτογραφία της

Η Χρύσω άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία μόλις 54 ετών.

Η Εξόδιος ακολουθία της θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης – Καλλιθέα στη Λευκωσία σήμερα 18/11/2025, ώρα 14:00.

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο (Νέο) Δαλίου, Λευκωσία .

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 13:30.

Οι τεθλιμμένοι:

Σύζυγος: Χριστάκης Κυριάκου

Η μητέρα: Μαρούλλα Χατζηλοϊζου

Τα παιδιά: Μάριος και Σωτήρης

Παράκληση είναι όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για τον Παγκύπριο σύνδεσμο καρκινοπαθών και φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ) και στο «Ένα όνειρο μια ευχή»