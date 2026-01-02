Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

ΒΙΝΤΕΟ: Νεκρή γυναίκα έπειτα από επίθεση πούμα σε πάρκο στο Κολοράντο

 02.01.2026 - 19:18
ΒΙΝΤΕΟ: Νεκρή γυναίκα έπειτα από επίθεση πούμα σε πάρκο στο Κολοράντο

Μια γυναίκα βρέθηκε νεκρή χθες σε ένα μονοπάτι πεζοπορίας σε Πάρκο στο βόρειο Κολοράντο, έπειτα από επίθεση από πούμα, όπως εκτιμούν οι τοπικές Αρχές.

Σύμφωνα με το CNN, πεζοπόροι στο μονοπάτι Κρόζιερ Μάουντεν στην κομητεία Λάριμερ εντόπισαν το πούμα  κοντά στη σορό της γυναίκας που βρισκόταν στο έδαφος.

Οι πεζοπόροι έδιωξαν το ζώο πετώντας πέτρες πριν διαπιστώσουν ότι το θύμα δεν είχε σφυγμό.

«Οι επιθέσεις από πούμα στο Κολοράντο θεωρούνται πολύ σπάνιες», δήλωσε η εκπρόσωπος του Πάρκου σε συνέντευξη Τύπου. Ενώ 28 προηγούμενες επιθέσεις έχουν αναφερθεί στην περιοχή από το 1990, η τελευταία θανατηφόρα επίθεση ήταν το 1999, ανέφερε η υπηρεσία.

Ο ιατροδικαστής της κομητείας Λάριμερ αναμένεται να δημοσιοποιήσει την ταυτότητα του θύματος και την ακριβή αιτία θανάτου, δήλωσε η ίδια.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο πυροβόλησαν αρχικά ένα πούμα που βρισκόταν εκεί και αργότερα το εντόπισαν και το σκότωσαν. Ένα άλλο πούμα που εντοπίστηκε στην περιοχή σκοτώθηκε επίσης από αστυνομικούς.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

