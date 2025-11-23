Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χαλάει ο καιρός! Σκόνη στην ατμόσφαιρα - Δείτε πού θα «χτυπήσουν» πρώτες οι καταιγίδες

 23.11.2025 - 07:44
Χαλάει ο καιρός! Σκόνη στην ατμόσφαιρα - Δείτε πού θα «χτυπήσουν» πρώτες οι καταιγίδες

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ ασθενής χαμηλή πίεση αναμένεται από αύριο. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται αραιή σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας κατά διαστήματα ενδέχεται να είναι αυξημένες.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με αυξημένες ψηλές νεφώσεις, ενώ από το απόγευμα και μετά, θα παρατηρούνται και αυξημένες μέσες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 και παροδικά στα δυτικά και τα βόρεια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη και παροδικά στα δυτικά και τα βόρεια μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα παράλια και γύρω στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειοι ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα δυτικά και τα βόρεια αργότερα θα καταστεί λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό καθώς και στα ψηλότερα ορεινά και γύρω στους 17 βαθμούς στα παράλια.

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αρχικά αναμένονται μεμονωμένες βροχές αλλά και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα βορειοδυτικά και τα βόρεια τμήματα του νησιού και μετά το μεσημέρι και σε περιοχές των ορεινών. Το βράδυ ωστόσο αναμένονται τοπικές βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα στο ανατολικό μισό του νησιού. Σε καταιγίδα είναι πιθανόν να πέσει χαλάζι.

Την Τρίτη, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αρχικά αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικό μισό του νησιού. Κατά το μεσημέρι και μετά, αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως σε περιοχές των ορεινών, του εσωτερικού και στα ανατολικά. Την Τετάρτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τρίτη θα σημειώσει σταδιακά αισθητή πτώση, ενώ την Τετάρτη θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, για να κυμανθεί έτσι κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

