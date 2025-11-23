Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαBlack Friday με… καταγγελίες – Εκπτώσεις που δεν εφαρμόστηκαν και επιστροφές που δεν έγιναν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday με… καταγγελίες – Εκπτώσεις που δεν εφαρμόστηκαν και επιστροφές που δεν έγιναν

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΔΑΜΟΥ 23.11.2025 - 07:35
Black Friday με… καταγγελίες – Εκπτώσεις που δεν εφαρμόστηκαν και επιστροφές που δεν έγιναν

Από νωρίς ξεκίνησαν φέτος οι καταγγελίες των καταναλωτών αφού τα καταστήματα προχώρησαν σε ενδιάμεσες χειμερινές εκπτώσεις (mid-season winter sales) από τα τέλη Οκτωβρίου αλλά και αρχές Νοεμβρίου με «pre – Black Friday» και «Black Month» προσφορές.

Μιλώντας στο ThemaOnline, η νομική σύμβουλος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, Βιργινία Χρίστου, ανέφερε πως υπήρχαν δύο ειδών καταγγελιών μέχρι σήμερα, για εκπτώσεις που δεν εφαρμόστηκαν και επιστροφές που δεν έγιναν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πτώχευση ταξιδιωτικού γραφείου: Πόσα λεφτά θα πάρουν οι ταξιδιώτες – Αποκαλύφθηκαν μεγάλα κενά στη νομοθεσία για τις εγγυητικές

«Είχαμε δύο περιπτώσεις όπου οι καταναλωτές εντόπισαν στην απόδειξη που είχαν λάβει ότι δεν περιλήφθηκε το ποσοστό της έκπτωσης ‘pre – Black Friday’ όπως αναγραφόταν στο ράφι. Σε αυτή την περίπτωση, ενημερώσαμε τους καταναλωτές να μην φύγουν από το κατάστημα και να ενημερώσουν τον υπάλληλο στο ταμείο και εν τέλει το πρόβλημα διευθετήθηκε».

«Είχαμε επίσης μία περίπτωση που αφορά πολιτική επιστροφών, όπου δεν μπορούμε να επέμβουμε. Καταναλωτής αγόρασε προϊόν σε χαμηλή τιμή με ‘pre – Black Friday’ έκπτωση. Ακολούθως επιχείρησε να το επιστρέψει κάτι που όμως η εταιρεία αρνήθηκε με τη δικαιολογία ότι το προϊόν βρίσκεται σε έκπτωση και δεν δέχεται επιστροφές προϊόντων που βρίσκονται σε έκπτωση. Αυτή είναι η πολιτική της εταιρείας και δεν μπορούμε να επέμβουμε. Σημειώνεται όμως ότι είναι υποχρέωση της εταιρείας να αναρτά σε ευδιάκριτο σημείο την πολιτική επιστροφών τους για να γνωρίζουν οι καταναλωτές τι ισχύει».

Σύμφωνα με τη Βιργινία Χρίστου, οι πιο σοβαρές παραβάσεις αφορούν το ποσοστό έκπτωσης. «Από το 2021 εφαρμόζεται μία διάταξη για ενίσχυση των δικαιωμάτων του καταναλωτή. Σύμφωνα με αυτή τη διάταξη, αν για παράδειγμα μία εταιρεία θέλει να βάλει έκπτωση σε ένα προϊόν στην περίοδο Black Friday, πρέπει να ανατρέξει σε περίοδο 30 ημερών και η έκπτωση που αναγράφεται να μπει στην χαμηλότερη τιμή που είχε εκείνο το προϊόν και όχι την αμέσως προηγούμενη τιμή», εξήγησε.

Για να επωφεληθεί όμως ο καταναλωτής και να εντοπιστεί το «λάθος» θα πρέπει να παρακολουθεί την πορεία της τιμής του προϊόντος τις τελευταίες 30 μέρες.

Υπενθυμίζεται ότι η Black Friday είναι στις 28 Νοεμβρίου φέτος και συνήθως οι εκπτώσεις στην Κύπρο είναι μια εβδομάδα πριν και μία εβδομάδα μετά οπότε ενδέχεται να υπάρξουν κι άλλες καταγγελίες στον Σύνδεσμο το επόμενο διάστημα.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Μεθοδευμένα, ένας προμελετημένος φόνος… Γιατί;» - Το σπαρακτικό μήνυμα για τον 26χρονο Αλέξανδρο που ραγίζει καρδιές
Αποκάλυψη Φώτη Γεωργίδη: Παντρεύτηκε ξανά και περιμένει παιδί - Αυτή είναι η σύζυγος του
Black Friday με… καταγγελίες – Εκπτώσεις που δεν εφαρμόστηκαν και επιστροφές που δεν έγιναν
Χαλάει ο καιρός! Σκόνη στην ατμόσφαιρα - Δείτε πού θα «χτυπήσουν» πρώτες οι καταιγίδες
Νέο μπαράζ ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα - 21 νεκροί, δεκάδες τραυματίες
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 23 Νοεμβρίου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ξεκούραση με Netflix: Δείτε το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και βαθμολογίες

 23.11.2025 - 07:30
Επόμενο άρθρο

Χαλάει ο καιρός! Σκόνη στην ατμόσφαιρα - Δείτε πού θα «χτυπήσουν» πρώτες οι καταιγίδες

 23.11.2025 - 07:44
Στέφανος Στεφάνου στο «T»: «Το ΑΚΕΛ είναι έτοιμο να κυβερνήσει»-« Πρώτος στόχος είναι να βγούμε ακόμα πιο ισχυροί στις βουλευτικές εκλογές»

Στέφανος Στεφάνου στο «T»: «Το ΑΚΕΛ είναι έτοιμο να κυβερνήσει»-« Πρώτος στόχος είναι να βγούμε ακόμα πιο ισχυροί στις βουλευτικές εκλογές»

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, αναλύει τις θέσεις του κόμματός του, ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 2026 και τον στόχο που θέτει για ένα πιο ισχυρό ΑΚΕΛ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στέφανος Στεφάνου στο «T»: «Το ΑΚΕΛ είναι έτοιμο να κυβερνήσει»-« Πρώτος στόχος είναι να βγούμε ακόμα πιο ισχυροί στις βουλευτικές εκλογές»

Στέφανος Στεφάνου στο «T»: «Το ΑΚΕΛ είναι έτοιμο να κυβερνήσει»-« Πρώτος στόχος είναι να βγούμε ακόμα πιο ισχυροί στις βουλευτικές εκλογές»

  •  23.11.2025 - 07:23
Black Friday με… καταγγελίες – Εκπτώσεις που δεν εφαρμόστηκαν και επιστροφές που δεν έγιναν

Black Friday με… καταγγελίες – Εκπτώσεις που δεν εφαρμόστηκαν και επιστροφές που δεν έγιναν

  •  23.11.2025 - 07:35
Νέο μπαράζ ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα - 21 νεκροί, δεκάδες τραυματίες

Νέο μπαράζ ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα - 21 νεκροί, δεκάδες τραυματίες

  •  23.11.2025 - 07:48
«Μεθοδευμένα, ένας προμελετημένος φόνος… Γιατί;» - Το σπαρακτικό μήνυμα για τον 26χρονο Αλέξανδρο που ραγίζει καρδιές

«Μεθοδευμένα, ένας προμελετημένος φόνος… Γιατί;» - Το σπαρακτικό μήνυμα για τον 26χρονο Αλέξανδρο που ραγίζει καρδιές

  •  23.11.2025 - 08:09
Ξεκούραση με Netflix: Δείτε το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και βαθμολογίες

Ξεκούραση με Netflix: Δείτε το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και βαθμολογίες

  •  23.11.2025 - 07:30
Χαλάει ο καιρός! Σκόνη στην ατμόσφαιρα - Δείτε πού θα «χτυπήσουν» πρώτες οι καταιγίδες

Χαλάει ο καιρός! Σκόνη στην ατμόσφαιρα - Δείτε πού θα «χτυπήσουν» πρώτες οι καταιγίδες

  •  23.11.2025 - 07:44
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 23 Νοεμβρίου

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 23 Νοεμβρίου

  •  23.11.2025 - 07:52
Αποκάλυψη Φώτη Γεωργίδη: Παντρεύτηκε ξανά και περιμένει παιδί - Αυτή είναι η σύζυγος του

Αποκάλυψη Φώτη Γεωργίδη: Παντρεύτηκε ξανά και περιμένει παιδί - Αυτή είναι η σύζυγος του

  •  23.11.2025 - 07:45

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα