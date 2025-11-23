Black Friday με… καταγγελίες – Εκπτώσεις που δεν εφαρμόστηκαν και επιστροφές που δεν έγιναν

Μιλώντας στο ThemaOnline, η νομική σύμβουλος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, Βιργινία Χρίστου, ανέφερε πως υπήρχαν δύο ειδών καταγγελιών μέχρι σήμερα, για εκπτώσεις που δεν εφαρμόστηκαν και επιστροφές που δεν έγιναν.

«Είχαμε δύο περιπτώσεις όπου οι καταναλωτές εντόπισαν στην απόδειξη που είχαν λάβει ότι δεν περιλήφθηκε το ποσοστό της έκπτωσης ‘pre – Black Friday’ όπως αναγραφόταν στο ράφι. Σε αυτή την περίπτωση, ενημερώσαμε τους καταναλωτές να μην φύγουν από το κατάστημα και να ενημερώσουν τον υπάλληλο στο ταμείο και εν τέλει το πρόβλημα διευθετήθηκε».

«Είχαμε επίσης μία περίπτωση που αφορά πολιτική επιστροφών, όπου δεν μπορούμε να επέμβουμε. Καταναλωτής αγόρασε προϊόν σε χαμηλή τιμή με ‘pre – Black Friday’ έκπτωση. Ακολούθως επιχείρησε να το επιστρέψει κάτι που όμως η εταιρεία αρνήθηκε με τη δικαιολογία ότι το προϊόν βρίσκεται σε έκπτωση και δεν δέχεται επιστροφές προϊόντων που βρίσκονται σε έκπτωση. Αυτή είναι η πολιτική της εταιρείας και δεν μπορούμε να επέμβουμε. Σημειώνεται όμως ότι είναι υποχρέωση της εταιρείας να αναρτά σε ευδιάκριτο σημείο την πολιτική επιστροφών τους για να γνωρίζουν οι καταναλωτές τι ισχύει».

Σύμφωνα με τη Βιργινία Χρίστου, οι πιο σοβαρές παραβάσεις αφορούν το ποσοστό έκπτωσης. «Από το 2021 εφαρμόζεται μία διάταξη για ενίσχυση των δικαιωμάτων του καταναλωτή. Σύμφωνα με αυτή τη διάταξη, αν για παράδειγμα μία εταιρεία θέλει να βάλει έκπτωση σε ένα προϊόν στην περίοδο Black Friday, πρέπει να ανατρέξει σε περίοδο 30 ημερών και η έκπτωση που αναγράφεται να μπει στην χαμηλότερη τιμή που είχε εκείνο το προϊόν και όχι την αμέσως προηγούμενη τιμή», εξήγησε.

Για να επωφεληθεί όμως ο καταναλωτής και να εντοπιστεί το «λάθος» θα πρέπει να παρακολουθεί την πορεία της τιμής του προϊόντος τις τελευταίες 30 μέρες.

Υπενθυμίζεται ότι η Black Friday είναι στις 28 Νοεμβρίου φέτος και συνήθως οι εκπτώσεις στην Κύπρο είναι μια εβδομάδα πριν και μία εβδομάδα μετά οπότε ενδέχεται να υπάρξουν κι άλλες καταγγελίες στον Σύνδεσμο το επόμενο διάστημα.