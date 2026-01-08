Στο τραπέζι το μέλλον των ευρωπαϊκών κονδυλίων: Τι έθεσε η Αννίτα Δημητρίου για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων, η κ. Δημητρίου είχε συνάντηση με τον κ. Μέρφι, επ’ ευκαιρία της κοινοβουλευτικής διάστασης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026. Σημειώνεται ότι τον κ. Μέρφι συνόδευε το μέλος του ΕΕΣ, Λευτέρης Χριστοφόρου.

Καλωσορίζοντας τον κ. Murphy στην Κύπρο, αναφέρεται, η κ. Δημητρίου «υπογράμμισε ότι οι προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας και της κοινοβουλευτικής της διάστασης επικεντρώνονται στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας και άμυνας, στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς και στην ενίσχυση των αξιών της Ένωσης προς όφελος όλων των ευρωπαίων πολιτών». Σημείωσε δε ότι η πρόοδος των διαπραγματεύσεων για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034 (ΠΔΠ) αποτελεί επίσης βασική προτεραιότητα, προστίθεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Πρόεδρος του ΕΕΣ αναφέρθηκε στον θεσμικό ρόλο του ΕΕΣ ως ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή της ΕΕ και τη συμβολή του στον διάλογο για το ΠΔΠ, «τονίζοντας τις ιδιαίτερες προκλήσεις που υπάρχουν σε μια περίοδο αυξανόμενων πιέσεων στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και εντεινόμενων απαιτήσεων για απτά αποτελέσματα». Ανέφερε συναφώς ότι το ΕΕΣ θα εκδώσει Γνώμες για τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά το ΠΔΠ και τις επιμέρους πτυχές του, προστίθεται.

Η κ. Δημητρίου «διαβεβαίωσε» τον κ. Μέρφι, ότι οι Γνώμες του ΕΕΣ μελετώνται πάντα με ενδιαφέρον και υπογράμμισε ότι η εξυπηρέτηση των βασικών στόχων και προτεραιοτήτων της ΕΕ, είναι ιδιαίτερης σημασίας, αναφέρεται. «Σε κάθε περίπτωση όμως, όπως υπογράμμισε η κα Δημητρίου, οι πόροι του προϋπολογισμού της ΕΕ πρέπει να διοχετεύονται σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της αποτελεσματικότητας, που αποτελούν παραμέτρους που διαμορφώνουν την εμπιστοσύνη των πολιτών, εξαίροντας συναφώς τη συμβολή του ΕΕΣ προς αυτή την κατεύθυνση», προστίθεται.

Τέλος, η Πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε την πρόθεση της Βουλής να διατηρήσει ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με το ΕΕΣ για θέματα κοινού ενδιαφέροντος που θα συζητηθούν στο πλαίσιο διασκέψεων της κοινοβουλευτικής διάστασης της Κυπριακής Προεδρίας, καταλήγει η ανακοίνωση.