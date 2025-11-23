ΠτΔ: Μια ισχυρή ΕΕ σημαίνει και μια ισχυρή Κυπριακή Δημοκρατία

"Η ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 ήταν η σημαντικότερη επιτυχία της πατρίδας μας απο ιδρύσεώς της το 1960. Η ιδιότητα του Κράτους Μέλους βελτίωσε ουσιαστικά όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς μας στηρίζοντας επαγγελματίες, νέους, φοιτητές και κοινότητες σε όλη την Κύπρο", αναφέρει ο Πρόεδρος.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι εκσυγχονίστηκαν υποδομές, προωθήθηκε η έρευνα, υποστηρίχθηκαν τομείς όπως η αλιεία και η πρωτογενής παραγωγή. Ταυτόχρονα, η ενταξη στην ΕΕ ενίσχυσε τη διεθνή υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας, σημειώνει.

"Σε λίγες μέρες, η χώρα μας αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, με τη βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθεί με επάρκεια σε αυτή τη μεγάλη εθνική πρόκληση και θα συμβάλει αποτελεσματικά στην ολοκλήρωση σημαντικών νομοθετικών φακέλων. Με τη βεβαιότητα ότι θα συνδράμουμε ουσιαστικά στην προσπάθεια για μια Ευρώπη με περισσότερη αυτονομία, πιο αλληλέγγυα, πιο συμπεριληπτική, πιο αποτελεσματική για τους πολίτες της", αναφέρει.

Εξάλλου, υπογραμμίζει πως "δεν έχουμε αμφιταλαντεύσεις και δεν είμαστε ευρωσκεπτικιστές. Μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει και μια ισχυρή Κυπριακή Δημοκρατία. Η Ευρώπη σε Κίνηση, η Κύπρος Μπροστά", καταλήγει.