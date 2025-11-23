Ecommbx
Νέο θανατηφόρο στη Λεμεσό: Παρέσυρε και σκότωσε 20χρονο ποδηλάτη - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του θύματος
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νέο θανατηφόρο στη Λεμεσό: Παρέσυρε και σκότωσε 20χρονο ποδηλάτη - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του θύματος

 23.11.2025 - 10:24
Σε θανατηφόρα οδική σύγκρουση που συνέβη τα ξημερώματα σήμερα στη Λεμεσό, έχασε τη ζωή του ο Ahmad Al Matar, 20 ετών, από τη Συρία.

Συγκεκριμένα, γύρω στη 1.30π.μ., ενώ 26χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο του στη Λεωφόρο 28ης Οκτωβρίου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκε με το ποδήλατο που οδηγούσε ο 20χρονος. Ακολούθως, το αυτοκίνητο του 26χρονου, συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο που οδηγούσε 48χρονη και ακινητοποιήθηκε εντός της διαχωριστικής νησίδας του δρόμου.

Ως αποτέλεσμα, ο 20χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Ο 26χρονος και η 48χρονη δεν τραυματίστηκαν.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Το «προφητικό» μήνυμα του 26χρονου Αλέξανδρου συγκλονίζει – Λες και προαισθανόταν το τέλος του - «Αν με φάνε...»

Ο 26χονος υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης με τελική ένδειξη 49μg% αντί 22μg%, καθώς και σε προκαταρκτικό έλεγχο νάρκοτεστ, με θετική ένδειξη.

Ο 26χρονος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ σήμερα παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, όπου εναντίον του εκδόθηκε διάταγμα εξαήμερης κράτησης.

Η Τροχαία Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

Μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει και μια ισχυρή Κυπριακή Δημοκρατία, λέει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ανάρτησή του στο Χ, ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο την 1η Ιανουαρίου 2026.

