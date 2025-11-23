Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Από Βρυξέλλες στο Ντουμπάι μέσα σε 24 ώρες – Το «διπλό» ταξίδι Παπαναστασίου με κρίσιμες αποστολές!

 23.11.2025 - 11:57
Από Βρυξέλλες στο Ντουμπάι μέσα σε 24 ώρες – Το «διπλό» ταξίδι Παπαναστασίου με κρίσιμες αποστολές!

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Γιώργος Παπαναστασίου, αναχωρεί απόψε για τις Βρυξέλλες, όπου αύριο θα συμμετάσχει στις εργασίες του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (Εμπόριο) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ενώ την Τρίτη θα μεταβεί στο Ντουμπάι, για να εκπροσωπήσει την Κυπριακή Δημοκρατία στη διεθνή έκθεση και συνέδριο τεχνολογίας και καινοτομίας Doers Summit 2025

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, κύρια θέματα στην ατζέντα του Συμβουλίου της ΕΕ είναι η ανασκόπηση της προόδου των εν εξελίξει εμπορικών διαπραγματεύσεων της ΕΕ με βασικούς εταίρους, καθώς και η συζήτηση των εμπορικών σχέσεων της Ένωσης με την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ). Παράλληλα, ως είθισται στο τελευταίο Συμβούλιο πριν την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από ένα νέο κράτος μέλος, ο Υπουργός θα παρουσιάσει στους ομολόγους του τις κύριες προτεραιότητες της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στον τομέα του εμπορίου.

Την Τρίτη, ο κ. Παπαναστασίου θα μεταβεί στο Ντουμπάι, για να εκπροσωπήσει την Κυπριακή Δημοκρατία στη διεθνή έκθεση και συνέδριο τεχνολογίας και καινοτομίας Doers Summit 2025, που διοργανώνεται στις 26 και 27 Νοεμβρίου 2025 από την εταιρεία The Doers Company, με έδρα την Κύπρο.

Ο Υπουργός θα απευθύνει επίσης χαιρετισμό μαζί με τον Υπουργό Οικονομίας και Τουρισμού των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), Abdulla bin Touq Al Mari, στην τελετή ίδρυσης και πρώτη Γενική Συνέλευση του Cyprus Business Council, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025, στο περιθώριο του Doers Summit 2025.

To Συμβούλιο, το οποίο συστάθηκε από το Εμπορικό Κέντρο της Δημοκρατίας στο Ντουμπάι και αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας και των επιχειρηματικών συμπράξεων μεταξύ Κύπρου και ΗΑΕ, θα αποτελείται από Κύπριους επαγγελματίες και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στα ΗΑΕ, θα έχει ως έδρα το Ντουμπάι και θα λειτουργεί υπό την αιγίδα του Dubai Chambers.

Ο κ. Παπαναστασίου επιστρέφει στην Κύπρο την Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου.

ΠτΔ: Μια ισχυρή ΕΕ σημαίνει και μια ισχυρή Κυπριακή Δημοκρατία

Μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει και μια ισχυρή Κυπριακή Δημοκρατία, λέει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ανάρτησή του στο Χ, ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο την 1η Ιανουαρίου 2026.

