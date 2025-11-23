Από Βρυξέλλες στο Ντουμπάι μέσα σε 24 ώρες – Το «διπλό» ταξίδι Παπαναστασίου με κρίσιμες αποστολές!

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, κύρια θέματα στην ατζέντα του Συμβουλίου της ΕΕ είναι η ανασκόπηση της προόδου των εν εξελίξει εμπορικών διαπραγματεύσεων της ΕΕ με βασικούς εταίρους, καθώς και η συζήτηση των εμπορικών σχέσεων της Ένωσης με την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ). Παράλληλα, ως είθισται στο τελευταίο Συμβούλιο πριν την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από ένα νέο κράτος μέλος, ο Υπουργός θα παρουσιάσει στους ομολόγους του τις κύριες προτεραιότητες της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στον τομέα του εμπορίου.

Την Τρίτη, ο κ. Παπαναστασίου θα μεταβεί στο Ντουμπάι, για να εκπροσωπήσει την Κυπριακή Δημοκρατία στη διεθνή έκθεση και συνέδριο τεχνολογίας και καινοτομίας Doers Summit 2025, που διοργανώνεται στις 26 και 27 Νοεμβρίου 2025 από την εταιρεία The Doers Company, με έδρα την Κύπρο.

Ο Υπουργός θα απευθύνει επίσης χαιρετισμό μαζί με τον Υπουργό Οικονομίας και Τουρισμού των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), Abdulla bin Touq Al Mari, στην τελετή ίδρυσης και πρώτη Γενική Συνέλευση του Cyprus Business Council, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025, στο περιθώριο του Doers Summit 2025.

To Συμβούλιο, το οποίο συστάθηκε από το Εμπορικό Κέντρο της Δημοκρατίας στο Ντουμπάι και αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας και των επιχειρηματικών συμπράξεων μεταξύ Κύπρου και ΗΑΕ, θα αποτελείται από Κύπριους επαγγελματίες και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στα ΗΑΕ, θα έχει ως έδρα το Ντουμπάι και θα λειτουργεί υπό την αιγίδα του Dubai Chambers.

Ο κ. Παπαναστασίου επιστρέφει στην Κύπρο την Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου.