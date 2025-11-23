Πυρκαγιά στην Πάχνα σε δύσβατη περιοχή: Σε συναγερμό οι Αρχές - Δίνουν μάχη να προστατέψουν κατοικίες - Φωτογραφία

Στην περιοχή επιχειρούν έξι πυροσβεστικά οχήματα από την πόλη και επαρχία Λεμεσού, ενώ οι δυνάμεις πυρόσβεσης δίνουν μάχη για την προστασία κατοικιών που βρίσκονται κοντά στο μέτωπο.

Για ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων, το Τμήμα Δασών αποστέλλει ακόμη ένα πυροσβεστικό όχημα, ενώ πτητικά μέσα βρίσκονται καθ’ οδόν προς τη σκηνή.

Ενισχύονται οι δυνάμεις για κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Πάχνα

Με άλλα πέντε πυροσβεστικά οχήματα, μία υδροφόρα και ένα προωθητή γαιών ενισχύει το Τμήμα Δασών τις δυνάμεις για κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα σε δύσβατη περιοχή της κοινότητας Πάχνας, στην επαρχία Λεμεσού.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής αναφέρει ότι γίνονται ενέργειες για αποστολή προωθητών γαιών και από την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού.

Επιπλέον, αναφέρει ότι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύονται με ακόμα ένα πυροσβεστικό όχημα από την ΕΜΑΚ της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.