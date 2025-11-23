Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πυρκαγιά στην Πάχνα σε δύσβατη περιοχή: Σε συναγερμό οι Αρχές - Δίνουν μάχη να προστατέψουν κατοικίες - Φωτογραφία

 23.11.2025 - 09:51
Πυρκαγιά στην Πάχνα σε δύσβατη περιοχή: Σε συναγερμό οι Αρχές - Δίνουν μάχη να προστατέψουν κατοικίες - Φωτογραφία

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δύσβατη περιοχή της κοινότητας Πάχνας στη Λεμεσό, καίγοντας ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και αριθμό δέντρων, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή.

Στην περιοχή επιχειρούν έξι πυροσβεστικά οχήματα από την πόλη και επαρχία Λεμεσού, ενώ οι δυνάμεις πυρόσβεσης δίνουν μάχη για την προστασία κατοικιών που βρίσκονται κοντά στο μέτωπο.

Για ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων, το Τμήμα Δασών αποστέλλει ακόμη ένα πυροσβεστικό όχημα, ενώ πτητικά μέσα βρίσκονται καθ’ οδόν προς τη σκηνή.

Ενισχύονται οι δυνάμεις για κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Πάχνα

 

Με άλλα πέντε πυροσβεστικά οχήματα, μία υδροφόρα και ένα προωθητή γαιών ενισχύει το Τμήμα Δασών τις δυνάμεις για κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα σε δύσβατη περιοχή της κοινότητας Πάχνας, στην επαρχία Λεμεσού.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής αναφέρει ότι γίνονται ενέργειες για αποστολή προωθητών γαιών και από την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού.

Επιπλέον, αναφέρει ότι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύονται με ακόμα ένα πυροσβεστικό όχημα από την ΕΜΑΚ της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Χιλιάδες γυναίκες στον δρόμο σήμερα: Πορεία-μήνυμα κατά της βίας με στάση στο Αρχηγείο

 23.11.2025 - 11:15

 23.11.2025 - 11:15
ΠτΔ: Μια ισχυρή ΕΕ σημαίνει και μια ισχυρή Κυπριακή Δημοκρατία

 23.11.2025 - 10:13

 23.11.2025 - 10:13
Μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει και μια ισχυρή Κυπριακή Δημοκρατία, λέει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ανάρτησή του στο Χ, ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο την 1η Ιανουαρίου 2026.

