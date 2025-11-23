Ecommbx
Χιλιάδες γυναίκες στον δρόμο σήμερα: Πορεία-μήνυμα κατά της βίας με στάση στο Αρχηγείο

 23.11.2025 - 11:15
Το Γυναικείο Κίνημα ΠΟΓΟ διοργανώνει σήμερα Κυριακή 23 Νοεμβρίου, 2025, στις 12.30 το μεσημέρι, πορεία και εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών. Αρχικά θα γίνει προσυγκέντρωση στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία και ακολούθως θα πραγματοποιηθεί πορεία προς το Αρχηγείο Αστυνομίας, όπου και θα υποβληθεί υπόμνημα.

Μέλη της Αστυνομίας, θα βρίσκονται στον χώρο της εκδήλωσης, για διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της, καθώς και για παροχή διευκολύνσεων προς το κοινό.
Καλούνται οι συμμετέχοντες, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών.

Να σημειωθεί ότι, με βάση τον Περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμο 151(Ι) του 2025, ο διοργανωτής της συγκέντρωσης/παρέλασης, οφείλει να μεριμνά για την ομαλή και ειρηνική διεξαγωγή της, να συνεργάζεται με την αρχή τοπικής διοίκησης εντός των ορίων της οποίας αυτή πραγματοποιείται, ή αναμένεται να πραγματοποιηθεί, με την Αστυνομία και με τον Υπεύθυνο Αξιωματικό ο οποίος είναι ορισμένος ως σύνδεσμος μεταξύ Αστυνομίας και διοργανωτή και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις τους.

Περαιτέρω, η συγκεκριμένη νομοθεσία, δίδει τη δυνατότητα στην Αστυνομία, όπου κρίνεται αναγκαίο, να επιβάλλονται περιορισμοί ως προς την συγκέντρωση ή παρέλαση καθώς επίσης και για διάλυση της, κυρίως όταν αυτή παύει να είναι ειρηνική, όταν διεξάγεται κατά παράβαση των επιβληθέντων περιορισμών, όταν υπάρχει κίνδυνος σωματικής βλάβης προσώπου ή πρόκλησης ζημιάς σε δημόσια ή ιδιωτική περιουσία και σε περίπτωση αυθόρμητης ή έκτακτης συγκέντρωσης ή παρέλασης, όταν δεν υπάρχει συμμόρφωση με τους επιβληθέντες περιορισμούς.

Επιπλέον, στην περίπτωση όπου υπάρχει εύλογη υποψία ότι η συγκέντρωση ή παρέλαση, πρόκειται να καταστεί μη ειρηνική, ένεκα πράξεων προσώπου, ή στο πλαίσιο διάπραξης, ή πιθανής διάπραξης αδικημάτων από πρόσωπο που αποκρύπτει, ή καλύπτει, ή αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά του με τρόπο που να μην μπορεί να αναγνωριστεί, η Αστυνομία δύναται να το διατάξει όπως αφαιρέσει το εν λόγω αντικείμενο, ή προϊόν, ή τέχνασμα, το οποίο το καθιστά μη αναγνωρίσιμο.

Μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει και μια ισχυρή Κυπριακή Δημοκρατία, λέει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ανάρτησή του στο Χ, ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο την 1η Ιανουαρίου 2026.

