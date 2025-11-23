Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΣε προβληματισμό ο Σάββας Αγγελίδης... σκέφτεται την παραίτηση: Τι είπε στον Πρόεδρο πίσω από κλειστές πόρτες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε προβληματισμό ο Σάββας Αγγελίδης... σκέφτεται την παραίτηση: Τι είπε στον Πρόεδρο πίσω από κλειστές πόρτες

 23.11.2025 - 09:17
Σε προβληματισμό ο Σάββας Αγγελίδης... σκέφτεται την παραίτηση: Τι είπε στον Πρόεδρο πίσω από κλειστές πόρτες

Σε σοβαρή θεσμική κρίση εξελίσσεται η υπόθεση της παραίτησης του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Πολίτης, υποβλήθηκε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την Κυριακή 15 Νοεμβρίου.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης συναντήθηκε με τον κ. Αγγελίδη την επόμενη ημέρα, επιχειρώντας να τον μεταπείσει, ενώ ακολούθησε νέα συνάντηση την Τετάρτη, έπειτα από παρασκηνιακές παρεμβάσεις συνεργατών και προσώπων του περιβάλλοντός του. Παρότι αρχικά μίλησε για αμετάκλητη απόφαση, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας εμφανίστηκε πρόθυμος να επανεξετάσει τη στάση του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Πολίτη, ο κ. Αγγελίδης απέδωσε την απόφασή του σε διαρκή στοχοποίησή του, κάνοντας λόγο για «συκοφαντίες», «κακοήθεις αναφορές» και «απειλές» εις βάρος του. Φέρεται επίσης να εξέφρασε έντονη δυσφορία για δυσλειτουργίες που —όπως ανέφερε— εμποδίζουν τη διεκπεραίωση σημαντικών υποθέσεων, παραπέμποντας και σε φαινόμενα ανικανότητας αλλά και διαφθοράς σε τμήμα του Αστυνομικού Σώματος.

Ιδιαίτερο βάρος φέρεται να έδωσε και στις απειλές κατά της ζωής του από γνωστούς βαρυποινίτες, μέσω τηλεφωνημάτων που —κατά τις ίδιες πληροφορίες— δεν κατέστη δυνατό να αποτραπούν από τη Διεύθυνση των Φυλακών. Παράλληλα, εξέφρασε δυσαρέσκεια για τη στάση της Αρχής Κατά της Διαφθοράς, υποστηρίζοντας ότι καταγγελίες που τον αφορούν παραμένουν «στα συρτάρια», αφήνοντας περιθώρια για εκβιασμούς.

Πηγές του Προεδρικού σημειώνουν ότι ο Πρόεδρος θεωρεί τον κ. Αγγελίδη «αναντικατάστατο» και καταβάλλει προσπάθειες να τον κρατήσει στη θέση του, ενώ ανάλογες ενέργειες γίνονται και από τον Γενικό Εισαγγελέα Γιώργο Σαββίδη.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Μεθοδευμένα, ένας προμελετημένος φόνος… Γιατί;» - Το σπαρακτικό μήνυμα για τον 26χρονο Αλέξανδρο που ραγίζει καρδιές
Αποκάλυψη Φώτη Γεωργίδη: Παντρεύτηκε ξανά και περιμένει παιδί - Αυτή είναι η σύζυγος του
Black Friday με… καταγγελίες – Εκπτώσεις που δεν εφαρμόστηκαν και επιστροφές που δεν έγιναν
Χαλάει ο καιρός! Σκόνη στην ατμόσφαιρα - Δείτε πού θα «χτυπήσουν» πρώτες οι καταιγίδες
Νέο μπαράζ ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα - 21 νεκροί, δεκάδες τραυματίες
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 23 Νοεμβρίου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πώς υπολογίζει την κίνηση το Google Maps και γιατί πέφτει… έξω το πρωί και το βράδυ

 23.11.2025 - 12:56
Επόμενο άρθρο

Χιλιάδες γυναίκες στον δρόμο σήμερα: Πορεία-μήνυμα κατά της βίας με στάση στο Αρχηγείο

 23.11.2025 - 11:15
ΠτΔ: Μια ισχυρή ΕΕ σημαίνει και μια ισχυρή Κυπριακή Δημοκρατία

ΠτΔ: Μια ισχυρή ΕΕ σημαίνει και μια ισχυρή Κυπριακή Δημοκρατία

Μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει και μια ισχυρή Κυπριακή Δημοκρατία, λέει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ανάρτησή του στο Χ, ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο την 1η Ιανουαρίου 2026.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Μια ισχυρή ΕΕ σημαίνει και μια ισχυρή Κυπριακή Δημοκρατία

ΠτΔ: Μια ισχυρή ΕΕ σημαίνει και μια ισχυρή Κυπριακή Δημοκρατία

  •  23.11.2025 - 10:13
Στέφανος Στεφάνου στο «T»: «Το ΑΚΕΛ είναι έτοιμο να κυβερνήσει»-« Πρώτος στόχος είναι να βγούμε ακόμα πιο ισχυροί στις βουλευτικές εκλογές»

Στέφανος Στεφάνου στο «T»: «Το ΑΚΕΛ είναι έτοιμο να κυβερνήσει»-« Πρώτος στόχος είναι να βγούμε ακόμα πιο ισχυροί στις βουλευτικές εκλογές»

  •  23.11.2025 - 07:23
Σε προβληματισμό ο Σάββας Αγγελίδης... σκέφτεται την παραίτηση: Τι είπε στον Πρόεδρο πίσω από κλειστές πόρτες

Σε προβληματισμό ο Σάββας Αγγελίδης... σκέφτεται την παραίτηση: Τι είπε στον Πρόεδρο πίσω από κλειστές πόρτες

  •  23.11.2025 - 09:17
Νέο θανατηφόρο στη Λεμεσό: Παρέσυρε και σκότωσε 20χρονο ποδηλάτη - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του θύματος

Νέο θανατηφόρο στη Λεμεσό: Παρέσυρε και σκότωσε 20χρονο ποδηλάτη - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του θύματος

  •  23.11.2025 - 10:24
Πυρκαγιά στην Πάχνα σε δύσβατη περιοχή: Σε συναγερμό οι Αρχές - Δίνουν μάχη να προστατέψουν κατοικίες - Φωτογραφία

Πυρκαγιά στην Πάχνα σε δύσβατη περιοχή: Σε συναγερμό οι Αρχές - Δίνουν μάχη να προστατέψουν κατοικίες - Φωτογραφία

  •  23.11.2025 - 09:51
«Μεθοδευμένα, ένας προμελετημένος φόνος… Γιατί;» - Το σπαρακτικό μήνυμα για τον 26χρονο Αλέξανδρο που ραγίζει καρδιές

«Μεθοδευμένα, ένας προμελετημένος φόνος… Γιατί;» - Το σπαρακτικό μήνυμα για τον 26χρονο Αλέξανδρο που ραγίζει καρδιές

  •  23.11.2025 - 08:09
Black Friday με… καταγγελίες – Εκπτώσεις που δεν εφαρμόστηκαν και επιστροφές που δεν έγιναν

Black Friday με… καταγγελίες – Εκπτώσεις που δεν εφαρμόστηκαν και επιστροφές που δεν έγιναν

  •  23.11.2025 - 07:35
Αποκάλυψη Φώτη Γεωργίδη: Παντρεύτηκε ξανά και περιμένει παιδί - Αυτή είναι η σύζυγος του

Αποκάλυψη Φώτη Γεωργίδη: Παντρεύτηκε ξανά και περιμένει παιδί - Αυτή είναι η σύζυγος του

  •  23.11.2025 - 07:45

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα