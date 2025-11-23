Σε προβληματισμό ο Σάββας Αγγελίδης... σκέφτεται την παραίτηση: Τι είπε στον Πρόεδρο πίσω από κλειστές πόρτες

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης συναντήθηκε με τον κ. Αγγελίδη την επόμενη ημέρα, επιχειρώντας να τον μεταπείσει, ενώ ακολούθησε νέα συνάντηση την Τετάρτη, έπειτα από παρασκηνιακές παρεμβάσεις συνεργατών και προσώπων του περιβάλλοντός του. Παρότι αρχικά μίλησε για αμετάκλητη απόφαση, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας εμφανίστηκε πρόθυμος να επανεξετάσει τη στάση του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Πολίτη, ο κ. Αγγελίδης απέδωσε την απόφασή του σε διαρκή στοχοποίησή του, κάνοντας λόγο για «συκοφαντίες», «κακοήθεις αναφορές» και «απειλές» εις βάρος του. Φέρεται επίσης να εξέφρασε έντονη δυσφορία για δυσλειτουργίες που —όπως ανέφερε— εμποδίζουν τη διεκπεραίωση σημαντικών υποθέσεων, παραπέμποντας και σε φαινόμενα ανικανότητας αλλά και διαφθοράς σε τμήμα του Αστυνομικού Σώματος.

Ιδιαίτερο βάρος φέρεται να έδωσε και στις απειλές κατά της ζωής του από γνωστούς βαρυποινίτες, μέσω τηλεφωνημάτων που —κατά τις ίδιες πληροφορίες— δεν κατέστη δυνατό να αποτραπούν από τη Διεύθυνση των Φυλακών. Παράλληλα, εξέφρασε δυσαρέσκεια για τη στάση της Αρχής Κατά της Διαφθοράς, υποστηρίζοντας ότι καταγγελίες που τον αφορούν παραμένουν «στα συρτάρια», αφήνοντας περιθώρια για εκβιασμούς.

Πηγές του Προεδρικού σημειώνουν ότι ο Πρόεδρος θεωρεί τον κ. Αγγελίδη «αναντικατάστατο» και καταβάλλει προσπάθειες να τον κρατήσει στη θέση του, ενώ ανάλογες ενέργειες γίνονται και από τον Γενικό Εισαγγελέα Γιώργο Σαββίδη.