Αυτό το κυπριακό καφενείο άνοιξε ανανεωμένο και ξεχωρίζει - Δείτε που βρίσκεται - Φωτογραφίες

Στην καρδιά της παλιάς πόλης, εκεί όπου οι ιστορίες συναντούν το σήμερα, το Μάλλον Γλυκύς γράφει τη δική του γευστική ιστορία. Ένα καφενείο που τιμά την παράδοση αλλά την απογειώνει μέσα από σύγχρονη αισθητική, δημιουργικά πιάτα και αυθεντική ατμόσφαιρα.

Τα πρωινά γεμίζουν με τον ήχο του καφέ που ψήνεται αργά, τα μεσημέρια με πειρασμούς όπως στραπατσάδες, πίτες, και κυπριακά πρωινά με φρεσκοψημένο καρβέλι και χαλλούμι.

Η ομάδα του «Μάλλον Γλυκύς» ξέρει πώς να κάνει κάθε επίσκεψη να μοιάζει με επιστροφή στο σπίτι — με μυρωδιές που ξυπνούν μνήμες και γεύσεις που ισορροπούν ανάμεσα στο χθες και το σήμερα.

Το καφενείο έχει ανανεωθεί χωρίς να χάσει τον χαρακτήρα του: χειροποίητα πήλινα σκεύη, ζεστοί φωτισμοί, ανοιχτή κουζίνα και μια αύρα που σε κάνει να νιώθεις πως βρίσκεσαι σε μια αυλή γεμάτη φίλους.

Η Σαριπόλου γίνεται κάθε βράδυ σκηνικό ζωής — με γέλια, κουβέντες και ποτήρια που τσουγκρίζουν κάτω από τον ήχο της μουσικής.

Κι αν κάτι κάνει το «Μάλλον Γλυκύς» να ξεχωρίζει, είναι αυτή η σπάνια ισορροπία ανάμεσα στο παραδοσιακό και το σύγχρονο. Ένα καφενείο που ξέρει να εξελίσσεται, χωρίς να ξεχνά από πού ξεκίνησε.

