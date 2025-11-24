Αυτό το κυπριακό καφενείο άνοιξε ανανεωμένο και ξεχωρίζει - Δείτε που βρίσκεται - Φωτογραφίες

>> (99210318) Σαριπόλου, Λεμεσός. Τρ-Κ 10.00-01.00. Brunch Τρ-Κ 10.00-13.00.
Facebook: Μάλλον Γλυκύς Παραδοσιακό Καφενείο
Instagram: mallon.glikis
Τα πρωινά γεμίζουν με τον ήχο του καφέ που ψήνεται αργά, τα μεσημέρια με πειρασμούς όπως στραπατσάδες, πίτες, και κυπριακά πρωινά με φρεσκοψημένο καρβέλι και χαλλούμι.
Η ομάδα του «Μάλλον Γλυκύς» ξέρει πώς να κάνει κάθε επίσκεψη να μοιάζει με επιστροφή στο σπίτι — με μυρωδιές που ξυπνούν μνήμες και γεύσεις που ισορροπούν ανάμεσα στο χθες και το σήμερα.
Το καφενείο έχει ανανεωθεί χωρίς να χάσει τον χαρακτήρα του: χειροποίητα πήλινα σκεύη, ζεστοί φωτισμοί, ανοιχτή κουζίνα και μια αύρα που σε κάνει να νιώθεις πως βρίσκεσαι σε μια αυλή γεμάτη φίλους.
Η Σαριπόλου γίνεται κάθε βράδυ σκηνικό ζωής — με γέλια, κουβέντες και ποτήρια που τσουγκρίζουν κάτω από τον ήχο της μουσικής.
Κι αν κάτι κάνει το «Μάλλον Γλυκύς» να ξεχωρίζει, είναι αυτή η σπάνια ισορροπία ανάμεσα στο παραδοσιακό και το σύγχρονο. Ένα καφενείο που ξέρει να εξελίσσεται, χωρίς να ξεχνά από πού ξεκίνησε.
