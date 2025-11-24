Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑυτό το κυπριακό καφενείο άνοιξε ανανεωμένο και ξεχωρίζει - Δείτε που βρίσκεται - Φωτογραφίες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αυτό το κυπριακό καφενείο άνοιξε ανανεωμένο και ξεχωρίζει - Δείτε που βρίσκεται - Φωτογραφίες

 24.11.2025 - 08:31
Αυτό το κυπριακό καφενείο άνοιξε ανανεωμένο και ξεχωρίζει - Δείτε που βρίσκεται - Φωτογραφίες

Στην καρδιά της παλιάς πόλης, εκεί όπου οι ιστορίες συναντούν το σήμερα, το Μάλλον Γλυκύς γράφει τη δική του γευστική ιστορία. Ένα καφενείο που τιμά την παράδοση αλλά την απογειώνει μέσα από σύγχρονη αισθητική, δημιουργικά πιάτα και αυθεντική ατμόσφαιρα.

Τα πρωινά γεμίζουν με τον ήχο του καφέ που ψήνεται αργά, τα μεσημέρια με πειρασμούς όπως στραπατσάδες, πίτες, και κυπριακά πρωινά με φρεσκοψημένο καρβέλι και χαλλούμι.

481234274_1141433747619852_874495025122040727_n.jpg

Η ομάδα του «Μάλλον Γλυκύς» ξέρει πώς να κάνει κάθε επίσκεψη να μοιάζει με επιστροφή στο σπίτι με μυρωδιές που ξυπνούν μνήμες και γεύσεις που ισορροπούν ανάμεσα στο χθες και το σήμερα.

unnamed.webp

Το καφενείο έχει ανανεωθεί χωρίς να χάσει τον χαρακτήρα του: χειροποίητα πήλινα σκεύη, ζεστοί φωτισμοί, ανοιχτή κουζίνα και μια αύρα που σε κάνει να νιώθεις πως βρίσκεσαι σε μια αυλή γεμάτη φίλους.

Η Σαριπόλου γίνεται κάθε βράδυ σκηνικό ζωής με γέλια, κουβέντες και ποτήρια που τσουγκρίζουν κάτω από τον ήχο της μουσικής.

Κι αν κάτι κάνει το «Μάλλον Γλυκύς» να ξεχωρίζει, είναι αυτή η σπάνια ισορροπία ανάμεσα στο παραδοσιακό και το σύγχρονο. Ένα καφενείο που ξέρει να εξελίσσεται, χωρίς να ξεχνά από πού ξεκίνησε.

475817540_1122608092835751_879769235920540189_n.jpg

 481998259_1141430290953531_3775716372848349608_n.jpg

>> (99210318) Σαριπόλου, Λεμεσός. Τρ-Κ 10.00-01.00. Brunch Τρ-Κ 10.00-13.00.
Facebook: Μάλλον Γλυκύς Παραδοσιακό Καφενείο
Instagram: mallon.glikis

 
ΠΗΓΗ: Checkincyprus.com

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μονή Αββακούμ: Ξανά ενώπιον Δικαστηρίου οι δύο καθαιρεμένοι Αρχιμανδρίτες - Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν
Καιρός: Αρχίζει να πέφτει ξανά η θερμοκρασία – Στο μενού ισχυροί άνεμοι και βροχές στα ορεινά – «Πέφτει» το βράδυ με… χαλάζι
Επίθεση και απόπειρα απαγωγής στη Λάρνακα: Νέα σύλληψη – Υπό κράτηση 34χρονος για διευκόλυνση των ανακρίσεων
«Δεν θα έχουμε φαγητό, οξυγόνο, νερό»: Οι αγρότες χτυπούν καμπανάκι για την ανομβρία στην Κύπρο
Γενναιόδωρες ή όχι οι προσφορές της Black Friday; Διακυμάνσεις σε κινητά, τηλεοράσεις, λάπτοπ και wearables - Πού κυμαίνονται οι τιμές
Αυτή είναι η πρώτη λέξη που πρέπει να μαθαίνει ο σκύλος σας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Θα ταξιδέψετε στο Βέλγιο; «Παραλύει» από τριήμερη απεργία: Τρένα ακινητοποιημένα, αεροσκάφη καθηλωμένα και σχολεία κλειστά

 24.11.2025 - 08:28
Επόμενο άρθρο

Infoxication: Οκτώ πρακτικοί κανόνες για να αντιμετωπίσετε την κρίση της πληροφορίας

 24.11.2025 - 08:31
Ο πιο κρίσιμος γύρος επαφών Ολγκίν: Ρευστό σκηνικό, υψηλές ταχύτητες και νέες ισορροπίες στο Κυπριακό

Ο πιο κρίσιμος γύρος επαφών Ολγκίν: Ρευστό σκηνικό, υψηλές ταχύτητες και νέες ισορροπίες στο Κυπριακό

Σε μια από τις πιο πυκνές διπλωματικά περιόδους των τελευταίων ετών εισέρχεται το Κυπριακό, με την προσωπική απεσταλμένη του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, να ετοιμάζεται για την καθοδική της επίσκεψη στον νησί στις αρχές Δεκεμβρίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο πιο κρίσιμος γύρος επαφών Ολγκίν: Ρευστό σκηνικό, υψηλές ταχύτητες και νέες ισορροπίες στο Κυπριακό

Ο πιο κρίσιμος γύρος επαφών Ολγκίν: Ρευστό σκηνικό, υψηλές ταχύτητες και νέες ισορροπίες στο Κυπριακό

  •  24.11.2025 - 06:38
LIVE - Μονή Αββακούμ: Νεκτάριος και Πορφύριος ξανά στο εδώλιο του κατηγορουμένου - Δείτε φωτογραφίες

LIVE - Μονή Αββακούμ: Νεκτάριος και Πορφύριος ξανά στο εδώλιο του κατηγορουμένου - Δείτε φωτογραφίες

  •  24.11.2025 - 08:46
Γενναιόδωρες ή όχι οι προσφορές της Black Friday; Διακυμάνσεις σε κινητά, τηλεοράσεις, λάπτοπ και wearables - Πού κυμαίνονται οι τιμές

Γενναιόδωρες ή όχι οι προσφορές της Black Friday; Διακυμάνσεις σε κινητά, τηλεοράσεις, λάπτοπ και wearables - Πού κυμαίνονται οι τιμές

  •  24.11.2025 - 06:43
Τραγωδία στην Ελλάδα: Νεκρός άνδρας σε μονοκατοικία – Υπόπτος ως δράστης ο αδερφός του

Τραγωδία στην Ελλάδα: Νεκρός άνδρας σε μονοκατοικία – Υπόπτος ως δράστης ο αδερφός του

  •  24.11.2025 - 07:47
Πώς πέρασαν MOT; Ακατάλληλα λεωφορεία με έγκυρα πιστοποιητικά - Τι αποκαλύπτει ο ξένος εμπειρογνώμονας

Πώς πέρασαν MOT; Ακατάλληλα λεωφορεία με έγκυρα πιστοποιητικά - Τι αποκαλύπτει ο ξένος εμπειρογνώμονας

  •  24.11.2025 - 08:52
Πυρκαγιά στην Πάφο: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες – Αναμένονται ενισχύσεις με πτητικά μέσα από Ελλάδα και Ιορδανία

Πυρκαγιά στην Πάφο: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες – Αναμένονται ενισχύσεις με πτητικά μέσα από Ελλάδα και Ιορδανία

  •  24.11.2025 - 07:23
«Δεν θα έχουμε φαγητό, οξυγόνο, νερό»: Οι αγρότες χτυπούν καμπανάκι για την ανομβρία στην Κύπρο

«Δεν θα έχουμε φαγητό, οξυγόνο, νερό»: Οι αγρότες χτυπούν καμπανάκι για την ανομβρία στην Κύπρο

  •  24.11.2025 - 06:45
Η Zara κλείνει τις πόρτες της: Aνακοινώνουν το κλείσιμο αρκετών καταστημάτων - Λουκέτο και σε άλλα πασίγνωστα brands

Η Zara κλείνει τις πόρτες της: Aνακοινώνουν το κλείσιμο αρκετών καταστημάτων - Λουκέτο και σε άλλα πασίγνωστα brands

  •  24.11.2025 - 08:19

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα