Πώς πέρασαν MOT; Ακατάλληλα λεωφορεία με έγκυρα πιστοποιητικά - Τι αποκαλύπτει ο ξένος εμπειρογνώμονας
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πώς πέρασαν MOT; Ακατάλληλα λεωφορεία με έγκυρα πιστοποιητικά - Τι αποκαλύπτει ο ξένος εμπειρογνώμονας

 24.11.2025 - 08:52
Στην εκπομπή Alpha Καλημέρα παρουσιάστηκαν τα πρώτα ευρήματα του ξένου εμπειρογνώμονα που εξέτασε τα λεωφορεία τα οποία τυλίχθηκαν στις φλόγες στην Πάφο, με τα συμπεράσματα να δείχνουν σοβαρές ελλείψεις στη συντήρηση.

Όπως ανέφερε ο Ανδρέας Νικηφόρου, Προϊστάμενος Τομέα Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών, ο εμπειρογνώμονας διαπίστωσε ότι τα οχήματα «χρήζουν περισσότερης συντήρησης» και ότι οι εργολάβοι δεν τήρησαν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Συνολικά, οχτώ λεωφορεία στην Πάφο, τρία στη Λάρνακα και τρία στην Αμμόχωστο κρίθηκαν ακατάλληλα και αποσύρθηκαν μέχρι να διορθωθούν.

Παράλληλα, τεχνικοί του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας διερευνούν ολόκληρη την αλυσίδα συντήρησης, από συνεργεία και αδειοδοτημένους τεχνίτες μέχρι τα κέντρα τεχνικού ελέγχου (MOT), ώστε να εντοπιστεί πού παρουσιάστηκε η αστοχία.

Ο κ. Νικηφόρου επιβεβαίωσε ότι ξεκινούν άμεσα έλεγχοι και στα υπόλοιπα 50 λεωφορεία του ίδιου τύπου, τονίζοντας ότι το Υπουργείο εξετάζει και το κατά πόσο οι τεχνικοί έλεγχοι γίνονταν σωστά, αφού τα οχήματα διέθεταν έγκυρα πιστοποιητικά.

Το θέμα των πιθανών κυρώσεων στους εργολάβους θα εξεταστεί χωριστά, στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων και της ασφάλειας επιβατών και οδηγών.

