Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΗ Zara κλείνει τις πόρτες της: Aνακοινώνουν το κλείσιμο αρκετών καταστημάτων - Λουκέτο και σε άλλα πασίγνωστα brands
ΔΙΕΘΝΗ

Η Zara κλείνει τις πόρτες της: Aνακοινώνουν το κλείσιμο αρκετών καταστημάτων - Λουκέτο και σε άλλα πασίγνωστα brands

 24.11.2025 - 08:19
Η Zara κλείνει τις πόρτες της: Aνακοινώνουν το κλείσιμο αρκετών καταστημάτων - Λουκέτο και σε άλλα πασίγνωστα brands

Ο όμιλος Inditex, ιδιοκτήτης των Zara, Stradivarius, Oysho και Massimo Dutti, έκλεισε 136 καταστήματα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Η κίνηση σηματοδοτεί μια νέα εποχή, κατά την οποία προτεραιότητα δίνεται στην αποτελεσματικότητα, στη βελτιωμένη εμπειρία αγορών και στην ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ο κλάδος της μόδας βρίσκεται σε φάση ραγδαίας μετάβασης. Οι μεγάλες αλυσίδες καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα κοινό όλο και πιο ψηφιακό, σε νέες μορφές ανταγωνισμού και σε μεγαλύτερη ανάγκη για εξορθολογισμό λειτουργιών.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, μία από τις πιο ισχυρές εταιρείες του κόσμου προχωράει σε βαθιές αλλαγές, με άμεσο αντίκτυπο στο φυσικό της δίκτυο.

Η Zara πρωτοστατεί στους τερματισμούς λειτουργίας

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της Inditex, η Zara έκλεισε 52 καταστήματα στην Ισπανία μέσα σε μόλις τρεις μήνες. Συνολικά ο όμιλος μείωσε το παγκόσμιο δίκτυό του από 5.698 σημεία το 2024, σε 5.562 το 2025, καταγράφοντας πτώση 2,39%.

Νέο μοντέλο: Λιγότερα καταστήματα, μεγαλύτερα & τεχνολογικά προηγμένα

Παρά το κύμα λουκέτων, η Inditex επιταχύνει τη στροφή της σε μεγαλύτερα, σύγχρονα καταστήματα-ναυαρχίδες με πρόσθετες υπηρεσίες. Στη Σαραγόσα, η εταιρεία έκλεισε σημαντικά καταστήματα, όπως τα Zara και Oysho στο Puerto Venecia και το Massimo Dutti στο Paseo Independencia, με κριτήριο την αποδοτικότητα ανά τετραγωνικό.

Η εταιρεία, όμως, σχεδιάζει νέο Zara-ναυαρχίδα για το 2026 στην ίδια περιοχή, καθώς και ένα γιγαντιαίο logistics center 286.000 τ.μ. στη Malpica, που θα είναι ένα από τα πέντε μεγαλύτερα του ομίλου παγκοσμίως. Το νέο μοντέλο περιλαμβάνει επίσης καφέ, χώρους αναψυχής και ψηφιακές υπηρεσίες, όπως έχει ήδη εφαρμοστεί στην Αθήνα και στη Μαδρίτη με τα Zara Man και Zacaffé.

Ποια brands επηρεάζονται περισσότερο

Η αναδιάρθρωση δεν περιορίζεται στη Zara. Λουκέτα σημειώθηκαν και σε άλλες αλυσίδες του ομίλου, όπως:

Oysho: 34 καταστήματα

Zara Home: 21

Massimo Dutti: 20

Stradivarius: 10

Bershka: 1

Μόνο η Pull&Bear εμφάνισε ανάπτυξη, ανοίγοντας δύο νέα καταστήματα. Σύμφωνα με την Inditex, στόχος των κινήσεων είναι η «βελτιστοποίηση των καταστημάτων ώστε να ενισχυθεί η παραγωγικότητά τους».

Πωλήσεις σε ήπια άνοδο, το online κανάλι κερδίζει έδαφος

Παρά τα μαζικά κλεισίματα, ο όμιλος ανακοίνωσε αύξηση 1,5% στις πωλήσεις, φτάνοντας τα 8,27 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2025. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 1,305 δισ. ευρώ, σημειώνοντας οριακή άνοδο, 0,3%, σε σχέση με το 2024.

Οι επιδόσεις είναι σαφώς χαμηλότερες από το προηγούμενο έτος, όταν τα έσοδα αυξήθηκαν 7,5% και τα κέρδη 9%, κάτι που ενισχύει την ανάγκη για αναδιάρθρωση. Η Inditex σχεδιάζει να αυξήσει τη συνολική επιφάνεια των καταστημάτων της κατά 5% έως το 2026, δίνοντας όμως προτεραιότητα σε καταστήματα-ορόσημα και στο ηλεκτρονικό εμπόριο, που αναδεικνύεται σε βασικό μοχλό ανάπτυξης.

Το μέλλον: Λιγότερα καταστήματα, περισσότερη εμπειρία

Το σχέδιο της Inditex υπογραμμίζει ότι το μέλλον δεν εξαρτάται από τον αριθμό των καταστημάτων, αλλά από την ικανότητά τους να προσελκύουν και να διατηρούν πελάτες. Στόχος είναι τα φυσικά καταστήματα να μετατραπούν σε χώρους όπου συνυπάρχουν μόδα, τεχνολογία και εμπειρία.

Με παρουσία σε 214 αγορές, ο όμιλος εκτιμά ότι έχει «σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης» παρά τη συρρίκνωση του δικτύου. Ο νέος εμπορικός χάρτης απαιτεί προσαρμογή σε ένα πιο ψηφιακό και απαιτητικό κοινό, και η Inditex βρίσκεται ήδη στη διαδικασία επαναπροσδιορισμού της παγκόσμιας στρατηγικής της.

ΠΗΓΗ: Iefimerida.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μονή Αββακούμ: Ξανά ενώπιον Δικαστηρίου οι δύο καθαιρεμένοι Αρχιμανδρίτες - Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν
Καιρός: Αρχίζει να πέφτει ξανά η θερμοκρασία – Στο μενού ισχυροί άνεμοι και βροχές στα ορεινά – «Πέφτει» το βράδυ με… χαλάζι
Επίθεση και απόπειρα απαγωγής στη Λάρνακα: Νέα σύλληψη – Υπό κράτηση 34χρονος για διευκόλυνση των ανακρίσεων
«Δεν θα έχουμε φαγητό, οξυγόνο, νερό»: Οι αγρότες χτυπούν καμπανάκι για την ανομβρία στην Κύπρο
Γενναιόδωρες ή όχι οι προσφορές της Black Friday; Διακυμάνσεις σε κινητά, τηλεοράσεις, λάπτοπ και wearables - Πού κυμαίνονται οι τιμές
Αυτή είναι η πρώτη λέξη που πρέπει να μαθαίνει ο σκύλος σας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΑΕΛ: Τα άλλα οφέλη... από το ξόρκισμα της «κατάρας» 14 χρόνων

 24.11.2025 - 08:07
Επόμενο άρθρο

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο η πρόθεση παραίτησης Αγγελίδη και το πόρισμα για τις φωτιές στα λεωφορεία

 24.11.2025 - 08:22
Ο πιο κρίσιμος γύρος επαφών Ολγκίν: Ρευστό σκηνικό, υψηλές ταχύτητες και νέες ισορροπίες στο Κυπριακό

Ο πιο κρίσιμος γύρος επαφών Ολγκίν: Ρευστό σκηνικό, υψηλές ταχύτητες και νέες ισορροπίες στο Κυπριακό

Σε μια από τις πιο πυκνές διπλωματικά περιόδους των τελευταίων ετών εισέρχεται το Κυπριακό, με την προσωπική απεσταλμένη του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, να ετοιμάζεται για την καθοδική της επίσκεψη στον νησί στις αρχές Δεκεμβρίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο πιο κρίσιμος γύρος επαφών Ολγκίν: Ρευστό σκηνικό, υψηλές ταχύτητες και νέες ισορροπίες στο Κυπριακό

Ο πιο κρίσιμος γύρος επαφών Ολγκίν: Ρευστό σκηνικό, υψηλές ταχύτητες και νέες ισορροπίες στο Κυπριακό

  •  24.11.2025 - 06:38
LIVE - Μονή Αββακούμ: Νεκτάριος και Πορφύριος ξανά στο εδώλιο του κατηγορουμένου - Δείτε φωτογραφίες

LIVE - Μονή Αββακούμ: Νεκτάριος και Πορφύριος ξανά στο εδώλιο του κατηγορουμένου - Δείτε φωτογραφίες

  •  24.11.2025 - 08:46
Γενναιόδωρες ή όχι οι προσφορές της Black Friday; Διακυμάνσεις σε κινητά, τηλεοράσεις, λάπτοπ και wearables - Πού κυμαίνονται οι τιμές

Γενναιόδωρες ή όχι οι προσφορές της Black Friday; Διακυμάνσεις σε κινητά, τηλεοράσεις, λάπτοπ και wearables - Πού κυμαίνονται οι τιμές

  •  24.11.2025 - 06:43
Τραγωδία στην Ελλάδα: Νεκρός άνδρας σε μονοκατοικία – Υπόπτος ως δράστης ο αδερφός του

Τραγωδία στην Ελλάδα: Νεκρός άνδρας σε μονοκατοικία – Υπόπτος ως δράστης ο αδερφός του

  •  24.11.2025 - 07:47
Πώς πέρασαν MOT; Ακατάλληλα λεωφορεία με έγκυρα πιστοποιητικά - Τι αποκαλύπτει ο ξένος εμπειρογνώμονας

Πώς πέρασαν MOT; Ακατάλληλα λεωφορεία με έγκυρα πιστοποιητικά - Τι αποκαλύπτει ο ξένος εμπειρογνώμονας

  •  24.11.2025 - 08:52
Πυρκαγιά στην Πάφο: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες – Αναμένονται ενισχύσεις με πτητικά μέσα από Ελλάδα και Ιορδανία

Πυρκαγιά στην Πάφο: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες – Αναμένονται ενισχύσεις με πτητικά μέσα από Ελλάδα και Ιορδανία

  •  24.11.2025 - 07:23
«Δεν θα έχουμε φαγητό, οξυγόνο, νερό»: Οι αγρότες χτυπούν καμπανάκι για την ανομβρία στην Κύπρο

«Δεν θα έχουμε φαγητό, οξυγόνο, νερό»: Οι αγρότες χτυπούν καμπανάκι για την ανομβρία στην Κύπρο

  •  24.11.2025 - 06:45
Η Zara κλείνει τις πόρτες της: Aνακοινώνουν το κλείσιμο αρκετών καταστημάτων - Λουκέτο και σε άλλα πασίγνωστα brands

Η Zara κλείνει τις πόρτες της: Aνακοινώνουν το κλείσιμο αρκετών καταστημάτων - Λουκέτο και σε άλλα πασίγνωστα brands

  •  24.11.2025 - 08:19

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα