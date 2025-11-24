Η Zara κλείνει τις πόρτες της: Aνακοινώνουν το κλείσιμο αρκετών καταστημάτων - Λουκέτο και σε άλλα πασίγνωστα brands

Η κίνηση σηματοδοτεί μια νέα εποχή, κατά την οποία προτεραιότητα δίνεται στην αποτελεσματικότητα, στη βελτιωμένη εμπειρία αγορών και στην ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ο κλάδος της μόδας βρίσκεται σε φάση ραγδαίας μετάβασης. Οι μεγάλες αλυσίδες καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα κοινό όλο και πιο ψηφιακό, σε νέες μορφές ανταγωνισμού και σε μεγαλύτερη ανάγκη για εξορθολογισμό λειτουργιών.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, μία από τις πιο ισχυρές εταιρείες του κόσμου προχωράει σε βαθιές αλλαγές, με άμεσο αντίκτυπο στο φυσικό της δίκτυο.

Η Zara πρωτοστατεί στους τερματισμούς λειτουργίας

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της Inditex, η Zara έκλεισε 52 καταστήματα στην Ισπανία μέσα σε μόλις τρεις μήνες. Συνολικά ο όμιλος μείωσε το παγκόσμιο δίκτυό του από 5.698 σημεία το 2024, σε 5.562 το 2025, καταγράφοντας πτώση 2,39%.

Νέο μοντέλο: Λιγότερα καταστήματα, μεγαλύτερα & τεχνολογικά προηγμένα

Παρά το κύμα λουκέτων, η Inditex επιταχύνει τη στροφή της σε μεγαλύτερα, σύγχρονα καταστήματα-ναυαρχίδες με πρόσθετες υπηρεσίες. Στη Σαραγόσα, η εταιρεία έκλεισε σημαντικά καταστήματα, όπως τα Zara και Oysho στο Puerto Venecia και το Massimo Dutti στο Paseo Independencia, με κριτήριο την αποδοτικότητα ανά τετραγωνικό.

Η εταιρεία, όμως, σχεδιάζει νέο Zara-ναυαρχίδα για το 2026 στην ίδια περιοχή, καθώς και ένα γιγαντιαίο logistics center 286.000 τ.μ. στη Malpica, που θα είναι ένα από τα πέντε μεγαλύτερα του ομίλου παγκοσμίως. Το νέο μοντέλο περιλαμβάνει επίσης καφέ, χώρους αναψυχής και ψηφιακές υπηρεσίες, όπως έχει ήδη εφαρμοστεί στην Αθήνα και στη Μαδρίτη με τα Zara Man και Zacaffé.

Ποια brands επηρεάζονται περισσότερο

Η αναδιάρθρωση δεν περιορίζεται στη Zara. Λουκέτα σημειώθηκαν και σε άλλες αλυσίδες του ομίλου, όπως:

Oysho: 34 καταστήματα

Zara Home: 21

Massimo Dutti: 20

Stradivarius: 10

Bershka: 1

Μόνο η Pull&Bear εμφάνισε ανάπτυξη, ανοίγοντας δύο νέα καταστήματα. Σύμφωνα με την Inditex, στόχος των κινήσεων είναι η «βελτιστοποίηση των καταστημάτων ώστε να ενισχυθεί η παραγωγικότητά τους».

Πωλήσεις σε ήπια άνοδο, το online κανάλι κερδίζει έδαφος

Παρά τα μαζικά κλεισίματα, ο όμιλος ανακοίνωσε αύξηση 1,5% στις πωλήσεις, φτάνοντας τα 8,27 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2025. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 1,305 δισ. ευρώ, σημειώνοντας οριακή άνοδο, 0,3%, σε σχέση με το 2024.

Οι επιδόσεις είναι σαφώς χαμηλότερες από το προηγούμενο έτος, όταν τα έσοδα αυξήθηκαν 7,5% και τα κέρδη 9%, κάτι που ενισχύει την ανάγκη για αναδιάρθρωση. Η Inditex σχεδιάζει να αυξήσει τη συνολική επιφάνεια των καταστημάτων της κατά 5% έως το 2026, δίνοντας όμως προτεραιότητα σε καταστήματα-ορόσημα και στο ηλεκτρονικό εμπόριο, που αναδεικνύεται σε βασικό μοχλό ανάπτυξης.

Το μέλλον: Λιγότερα καταστήματα, περισσότερη εμπειρία

Το σχέδιο της Inditex υπογραμμίζει ότι το μέλλον δεν εξαρτάται από τον αριθμό των καταστημάτων, αλλά από την ικανότητά τους να προσελκύουν και να διατηρούν πελάτες. Στόχος είναι τα φυσικά καταστήματα να μετατραπούν σε χώρους όπου συνυπάρχουν μόδα, τεχνολογία και εμπειρία.

Με παρουσία σε 214 αγορές, ο όμιλος εκτιμά ότι έχει «σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης» παρά τη συρρίκνωση του δικτύου. Ο νέος εμπορικός χάρτης απαιτεί προσαρμογή σε ένα πιο ψηφιακό και απαιτητικό κοινό, και η Inditex βρίσκεται ήδη στη διαδικασία επαναπροσδιορισμού της παγκόσμιας στρατηγικής της.

ΠΗΓΗ: Iefimerida.gr