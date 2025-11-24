Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο η πρόθεση παραίτησης Αγγελίδη και το πόρισμα για τις φωτιές στα λεωφορεία

Η "Αλήθεια" στο κύριο της θέμα με τίτλο "Πρόθεση παραίτησης του Βοηθού Εισαγγελέα" γράφει για αναφορές για απειλές από βαρυποινίτες και διαφθορά στην αστυνομία και για διαδοχικές συναντήσεις Σάββα Αγγελίδη στο Προεδρικό ενώ το ζήτημα παραμένει ενεργό. Αλλού γράφει ότι εκτός σχεδιασμών του IMEEC είναι η Κύπρος και ότι δεν έγινε καμία ανακοίνωση Ινδίας ή ΗΠΑ για ένταξη στον οικονομικό διάδρομο. Αναφέρει ακόμη ότι αλλού πνίγονται και εμείς καήκαμε, κάνοντας λόγο για κόλαση φωτιάς Νοέμβρη μήνα.

Ο "Πολίτης" στο κύριο του θέμα με τίτλο "Ταμεία προνοίας το κλειδί για επάρκεια" γράφει ότι στο επίκεντρο της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης είναι η επικουρική ασφάλιση και ότι με αφορμή την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση ο 'Π' ζήτησε απόψεις από συντεχνίες και εργοδότες για ενίσχυση του πυλώνα αυτού, οι οποίοι εκφράζουν αντίθετες απόψεις. Αλλού, γράφει ότι μάχη με τις φλόγες έδωσαν χθες πυροσβέστες σε περιοχές της Πάφου. Προβάλλει επίσης δηλώσεις στον 'Π' του Θάνου Μιχαηλίδη, Προέδρου του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων που μιλά για τον τουρισμό και τις επιδόσεις της Κύπρου.

Ο "Φιλελεύθερος" με τίτλο "Πόρισμα καταπέλτης" γράφει ότι κατηγορηματικός είναι ο ξένος εμπειρογνώμονας για τις φωτιές σε λεωφορεία και ότι σύμφωνα με πληροφορίες του 'Φ' το τελικό πόρισμα καταγράφει ως αιτία των πυρκαγιών την κακή συντήρηση στην μηχανή κάτι που παρατηρήθηκε και στα άλλα 14 οχήματα που εξέτασε ξένος εμπειρογνώμονας. Σε άλλο της θέμα γράφει ότι τα νοικοκυριά ξοδεύουν πιο πολύ σε στέγαση, νερό, ρεύμα και καύσιμα. Γράφει επίσης για προβληματισμούς του Σάββα Αγγελίδη και ότι δεν υπέβαλε παραίτηση αλλά δεν είναι διατεθειμένος να παραμείνει εάν δεν αλλάξουν τα πράγματα.

Η "Χαραυγή" υπό τον τίτλο "Πρώτη η Κύπρος στην ψηφιακή απάτη" γράφει ότι Εκθεση της Κεντρικής Τράπεζας καταγράφει εκτόξευση στις ψηφιακές απάτες με ζημιές άνω των 3 εκατ. ευρώ και ότι η αύξηση φτάνει το 34%, που αντιστοιχεί στον υψηλότερο ρυθμό στην ευρωζώνη. Αλλού αναφέρει ότι η Κύπρος είναι 'κολλημένη' στα ιδρύματα για τα άτομα με αναπηρία. Γράφει επίσης και για 'φρένο' σε ανήλικους για τα social media και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεσπίζει όριο ηλικίας τα 16 για πρόσβαση στα social media λόγω κινδύνων για ψυχική υγεία και εθισμό.