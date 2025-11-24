Αυτή είναι η πρώτη λέξη που πρέπει να μαθαίνει ο σκύλος σας

Εν αρχή λοιπόν είναι το όνομα. Κάποιοι κηδεμόνες το αποφασίζουν πριν έρθει ο σκύλος στο σπίτι, επειδή μπορεί να έχουν κάποια αναφορά, όπως για παράδειγμα το όνομα ενός ήρωα ταινίας. Άλλοι, θέλουν πρώτα να δουν και να ζήσουν τον σκύλο από κοντά και μετά να καταλήξουν. Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα είναι η αλήθεια, μιας και πρέπει από νωρίς να αποκτήσετε μια σχέση εμπιστοσύνης και να ξεκινήσετε να επικοινωνείτε.

Πριν μάθει οποιαδήποτε εντολή και για να υπάρξει ένα σημείο αναφοράς ανάμεσα σε εσάς και τον σκύλο σας, είναι σημαντικό να ακούει το όνομά του. Ακόμα και από τον τόνο της φωνής σας, πριν αρχίσει η εκπαίδευση, μπορεί να καταλάβει τις προθέσεις σας. Σκεφτείτε όλες τις φορές που θα χρησιμοποιήσετε το όνομά του μέσα στην ημέρα: Όταν θέλετε να παίξετε ή να τον δελεάσετε με λιχουδιά, να διορθώσετε μια συμπεριφορά που δεν πρέπει να κάνει, να τον αναζητήσετε, να του πείτε να μπει στο αυτοκίνητο, πάντα θα χρησιμοποιείτε τη μοναδική λέξη που θα αναγνωρίζει, το όνομά του.

Πόσο σημαντικό είναι για έναν σκύλο να τον φωνάζουν με το όνομά του

Εξίσου σημαντικό είναι και για τον σκύλο να έχει ένα όνομα. Είναι γνωστό πως τα συγκεκριμένα ζωάκια θέλουν να ανήκουν κάπου, να νιώθουν ασφάλεια και να ακολουθούν μία καθημερινή ρουτίνα. Όταν τον φωνάζετε με το όνομά του, νιώθει πως είστε ο άνθρωπός του και ηρεμεί από το άγχος του νέου περιβάλλοντος στο οποίο μόλις μετακόμισε.

Όσο περίεργο και αν ακούγεται, ο σκύλος βρίσκει την ταυτότητά του κάθε φορά που απευθύνεστε σε αυτόν με το όνομά του, γι’ αυτό και θα πρέπει -ειδικά τον πρώτο καιρό- να είστε συνεπής ως προς αυτό. Για παράδειγμα, όταν στην αρχή της κοινής σας συμβίωσης, χρησιμοποιείτε άλλες λέξεις όπως υποκοριστικά, είναι λογικό να μπερδευτεί. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι τον φωνάζετε, ακούει άγνωστες λέξεις και χάνει την συγκέντρωσή του. Σκεφτείτε τον εαυτό σας σε έναν μεγάλο χώρο με πολλούς ανθρώπους όπου περιμένετε τη σειρά σας. Αν δεν σας φωνάξει κάποιος με το όνομά σας, θα βρεθείτε σε σύγχυση, αγωνία και αβεβαιότητα. Κάπως έτσι νιώθουν και οι σκύλοι όταν βρίσκονται στο πάρκο, τον κτηνίατρο, ανάμεσα σε άλλα κατοικίδια που υπάρχουν στο σπίτι.

Tips για να μάθει γρήγορα ο σκύλος το όνομά του

Λογικό είναι να αναρωτιέστε πώς θα καταφέρετε να το μάθει, πώς θα το συνηθίσει και όλα αυτά που σκέφτεται ένας κηδεμόνας. Η δική σας επιμονή και η θετική διάθεση είναι τα κλειδιά για να επιτύχετε τον στόχο σας.

– Δώστε στον σκύλο σας τις λιχουδιές που του αρέσουν ή ανακαλύψτε νέες που δεν έχει δοκιμάσει ξανά. Πείτε το όνομά του αρκετές φορές μέχρι να αντιληφθεί ότι απευθύνεστε σε αυτόν και να σας δώσει το 100% της προσοχής του. Για να συμβεί αυτό, ο σκύλος θα πρέπει να είναι ξεκούραστος και η διαδικασία να συμβεί λίγο πριν το γεύμα του, άρα να έχει όρεξη για εκπαίδευση και φαγητό.

– Τη στιγμή που θα καταλάβει το όνομά του, επιβραβεύστε τον! Όπως σε κάθε φάση της εκπαίδευσης, έτσι και σε αυτή, έχει μεγάλη σημασία η επιβράβευση να συμβαίνει αμέσως μόλις κάνει τη συμπεριφορά που του ζητάμε, έτσι ώστε να αποτυπωθεί στη μνήμη του ως “δράση-αντίδραση”.

– Προσπαθήστε να μην συνδέσετε το όνομα του σκύλου με μάλωμα, ειδικά τον πρώτο καιρό. Το μόνο που θα καταφέρετε είναι να σκέφτεται πως κάθε φορά που τον φωνάζετε, τον περιμένει κάτι άσχημο και, άρα, θα κρύβεται ή δεν θα ανταποκρίνεται. Πρέπει να συνδέσει τη συγκεκριμένη λέξη με κάτι θετικό, με κάτι που του δίνει ένα δώρο (τη λιχουδιά στη συγκεκριμένη περίπτωση). Αν για παράδειγμα κάνει τουαλέτα στο σπίτι ή φάει μία κάλτσα, χρησιμοποιείστε μια διαφορετική λέξη που θα την συνδέσει με το γεγονός ότι κάτι δεν πάει καλά.

– Μην ξεχνάτε να κάνετε επαναλήψεις το παιχνίδι με το όνομα και τη λιχουδιά. Στην αρχή καθημερινά και όσο περνάει ο καιρός, πιο αραιά.

– Όταν θα βγείτε από το σπίτι, τα ερεθίσματα που θα έχει ο σκύλος σας από το περιβάλλον και τις μυρωδιές, θα είναι πιο δελεαστικά από εσάς. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να καταβάλετε μεγαλύτερη προσπάθεια προκειμένου να κερδίσετε την προσοχή του. Μία λύση είναι να ξεκινήσετε το παιχνίδι με το όνομα πριν βγείτε από το σπίτι, ώστε να μην έχει προλάβει να το ξεχάσει.

Ακόμα και όταν μεγαλώσει ο σκύλος, πάντα θα του αρέσει ένα παιχνίδι που καταλήγει σε φαγητό. Ο πιο απλός τρόπος για να του δίνετε αυτή την ευχαρίστηση, είναι να τον φωνάζετε με το όνομά του.

Πηγή: topetmou.gr