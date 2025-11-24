Φονικό στην Πάφο: Απορρίπτει ολιγωρία η Αστυνομία - «Έγινε ότι έπρεπε να γίνει» - Έρευνες για το φονικό μαχαίρι

Μιλώντας σήμερα στο «Sigma», ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρων Βύρωνος, δήλωσε :

«Πράγματι υπήρχε μία καταγγελία ενώπιον της Αστυνομίας. Δεν ολιγώρησε η Αστυνομία. Έγινε ότι έπρεπε να γίνει. Περαιτέρω λεπτομέρειες για το συμβάν αυτό δεν μπορούν να δοθούν. Αυτό, που μπορώ να πω, αντιδράσαμε άμεσα ως Αστυνομία. Δυστυχώς είχαμε το επακόλουθο της δολοφονίας. Εξετάζουμε την υπόθεση, ένα πρόσωπο είναι υπό σύλληψη. Μόλις έχουμε περαιτέρω στοιχεία θα τα σχολιάσουμε».

Σε ερώτηση για το αν υπήρξαν επιπρόσθετες καταγγελίες από την 26χρονη, πρόσθεσε:

«Έγινε μια καταγγελία προηγουμένως. Δεν μπορώ να προχωρήσω σε οποιεσδήποτε περαιτέρω συζήτηση δημοσίως αυτή τη στιγμή, λαμβάνοντας υπόψιν ότι οι εξετάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη».

Την ίδια ώρα, οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι ανακριτές εξετάζουν κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, νέες καταθέσεις και τηλεπικοινωνιακά δεδομένα, ενώ συνεχίζεται και η αναζήτηση του φονικού μαχαιριού.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 58χρονος φέρεται να εντόπισε τον 26χρονο έξω από περίπτερο και να τον μαχαίρωσε, ενώ εξετάζεται και κατά πόσο προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι την προηγούμενη μέρα ο 26χρονος είχε μεταβεί στο σπίτι της 25χρονης, πρώην συντρόφου του, όπου φέρεται να κατέστρεψε τα ελαστικά του οχήματός της, περιστατικό που καταγγέλθηκε λίγη ώρα πριν τη φονική επίθεση.

Η νεκροτομή που διενεργήθηκε το Σάββατο κατέδειξε ότι η μοιραία μαχαιριά ήταν αυτή στον λαιμό, η οποία έπληξε την καρωτίδα.

Η κηδεία του Αλέξανδρου Αντωνίου θα τελεστεί την Τρίτη, στις 14:30, από τον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα στην Έμπα.