Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΠυρκαγιά στην Πάφο: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες – Αναμένονται ενισχύσεις με πτητικά μέσα από Ελλάδα και Ιορδανία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πυρκαγιά στην Πάφο: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες – Αναμένονται ενισχύσεις με πτητικά μέσα από Ελλάδα και Ιορδανία

 24.11.2025 - 07:23
Πυρκαγιά στην Πάφο: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες – Αναμένονται ενισχύσεις με πτητικά μέσα από Ελλάδα και Ιορδανία

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες συνέχισαν να δίδουν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης στο πύρινο μέτωπο το οποίο μαινόταν εκτός ελέγχου σε δύσβατη περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων «Στρουμπί» και «Κοίλη» στην Επαρχία Πάφου.

Η φωτιά ξέσπασε χθες γύρω στις 10:00 σε δύσβατη τοποθεσία.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: VIDEO - Πυρκαγιά στην Πάφο: Eγκαταστάθηκε κέντρο ελέγχου - Ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης - «Μόνος πεζός θα την προκάλεσε»

Ο Γενικός Διευθυντής του υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέας Γρηγορίου ανέφερε στο ΡΙΚ πως γύρω στις 22:00, η πυρκαγιά είχε τεθεί υπό μερικό έλεγχο.

Ο κύριος Γρηγορίου τόνισε επίσης πως καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, καδενοφόρα του Τμήματος Δασών συνέχιζαν να επιχειρούν δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη την κοινότητα της Κοίλης. Υπενθυμίζεται ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση ζήτησε την αποστολή πτητικών μέσων από την Ελλάδα και την Ιορδανία ώστε να γίνουν ρίψεις για την τελική κατάσβεση της φωτιάς εξαιτίας του δύσβατου της περιοχής.

Αθήνα και Αμμάν ανταποκρίθηκαν θετικά και τις πρώτες πρωινές ώρες αναμένεται να στείλουν πτητικά μέσα πυρόσβεσης στο νησί.

Νεότερη ενημέρωση: Έγινε νέα τηλεφωνική επαφή με τους αρμόδιους των τριών χωρών –Ελλάδα, το Ισραήλ και την Ιορδανία– ώστε να ενημερωθούν για τις εξελίξεις. Στο στάδιο αυτό, τα πτητικά μέσα δεν χρειάζεται να έρθουν Κύπρο, ωστόσο είναι σε ετοιμότητα.

Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, πέρα από κάποιες μικροεστίες

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες για κατάσβεση της πυρκαγιάς μεταξύ των κοινοτήτων Στρουμπιού και Κοίλης έδινε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, με τον Εκπρόσωπο Τύπου Ανδρέα Κεττή να αναφέρει πως πλέον δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, πέρα από κάποιες μικροεστίες. Η πυρκαγιά κατέκαυσε έκταση περίπου 75 εκταρίων, ενώ σύμφωνα με τον κ. Κεττή, δεν θα χρειαστεί βοήθεια από το εξωτερικό για συνδρομή στις προσπάθειες κατάσβεσης.

«Η κατάσταση στην πυρκαγιά είναι σαφώς καλύτερη. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης εργάζονταν καθ´ολη τη διάρκεια της νύχτας» αναφέρει σε ανάρτηση στο Χ ο κ. Κεττής. Μη επανδρωμένο αεροσκάφος με θερμική κάμερα πετούσε κατά τη διάρκεια της νύχτας και κατέγραφε εστίες φωτιάς, τις οποίες κατέσβηναν οι ομάδες, προσθέτει.

Λέει επίσης πως συνεχίζουν να υπάρχουν μικροεστίες, κυρίως σε χαράδρες, όπου οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται. Νωρίς το πρωί ξεκίνησαν ρίψεις από τρία εναέρια μέσα, εκ των οποίων δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. 

Πρόσθεσε πως δεν αποδεσμεύεται καμία δύναμη και συνεχίζουν και σήμερα για την προστασία και την πλήρη ασφάλιση της περιοχής αλλά και για αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων. Διευκρίνισε ακόμη πως δεν θα χρειαστεί καμία βοήθεια από το εξωτερικό.

Στην κατάσβεση συνέδραμαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του Τμήματος Δασών και του Ταμείου Θήρας. Τα αίτια της φωτιάς θα διερευνηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Πηγή: news.rik.cy/ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μονή Αββακούμ: Ξανά ενώπιον Δικαστηρίου οι δύο καθαιρεμένοι Αρχιμανδρίτες - Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν
Καιρός: Αρχίζει να πέφτει ξανά η θερμοκρασία – Στο μενού ισχυροί άνεμοι και βροχές στα ορεινά – «Πέφτει» το βράδυ με… χαλάζι
Επίθεση και απόπειρα απαγωγής στη Λάρνακα: Νέα σύλληψη – Υπό κράτηση 34χρονος για διευκόλυνση των ανακρίσεων
«Δεν θα έχουμε φαγητό, οξυγόνο, νερό»: Οι αγρότες χτυπούν καμπανάκι για την ανομβρία στην Κύπρο
Γενναιόδωρες ή όχι οι προσφορές της Black Friday; Διακυμάνσεις σε κινητά, τηλεοράσεις, λάπτοπ και wearables - Πού κυμαίνονται οι τιμές
Αυτή είναι η πρώτη λέξη που πρέπει να μαθαίνει ο σκύλος σας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων στη Βάρκιζα – Δύο άτομα στο νοσοκομείο

 24.11.2025 - 07:19
Επόμενο άρθρο

Έχασες το κινητό σου; Πρόσεξε γιατί οι απατεώνες καραδοκούν - Πώς να προστατευτείς

 24.11.2025 - 07:41
Ο πιο κρίσιμος γύρος επαφών Ολγκίν: Ρευστό σκηνικό, υψηλές ταχύτητες και νέες ισορροπίες στο Κυπριακό

Ο πιο κρίσιμος γύρος επαφών Ολγκίν: Ρευστό σκηνικό, υψηλές ταχύτητες και νέες ισορροπίες στο Κυπριακό

Σε μια από τις πιο πυκνές διπλωματικά περιόδους των τελευταίων ετών εισέρχεται το Κυπριακό, με την προσωπική απεσταλμένη του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, να ετοιμάζεται για την καθοδική της επίσκεψη στον νησί στις αρχές Δεκεμβρίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο πιο κρίσιμος γύρος επαφών Ολγκίν: Ρευστό σκηνικό, υψηλές ταχύτητες και νέες ισορροπίες στο Κυπριακό

Ο πιο κρίσιμος γύρος επαφών Ολγκίν: Ρευστό σκηνικό, υψηλές ταχύτητες και νέες ισορροπίες στο Κυπριακό

  •  24.11.2025 - 06:38
Μονή Αββακούμ: Ξανά ενώπιον Δικαστηρίου οι δύο καθαιρεμένοι Αρχιμανδρίτες - Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Μονή Αββακούμ: Ξανά ενώπιον Δικαστηρίου οι δύο καθαιρεμένοι Αρχιμανδρίτες - Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

  •  24.11.2025 - 06:42
Γενναιόδωρες ή όχι οι προσφορές της Black Friday; Διακυμάνσεις σε κινητά, τηλεοράσεις, λάπτοπ και wearables - Πού κυμαίνονται οι τιμές

Γενναιόδωρες ή όχι οι προσφορές της Black Friday; Διακυμάνσεις σε κινητά, τηλεοράσεις, λάπτοπ και wearables - Πού κυμαίνονται οι τιμές

  •  24.11.2025 - 06:43
Στιγμές τρόμου για 46χρονο: Τον χτύπησαν με ρόπαλο και προσπάθησαν να τον απαγάγουν - Χειροπέδες σε 25χρονο

Στιγμές τρόμου για 46χρονο: Τον χτύπησαν με ρόπαλο και προσπάθησαν να τον απαγάγουν - Χειροπέδες σε 25χρονο

  •  23.11.2025 - 17:55
Πυρκαγιά στην Πάφο: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες – Αναμένονται ενισχύσεις με πτητικά μέσα από Ελλάδα και Ιορδανία

Πυρκαγιά στην Πάφο: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες – Αναμένονται ενισχύσεις με πτητικά μέσα από Ελλάδα και Ιορδανία

  •  24.11.2025 - 07:23
Καιρός: Αρχίζει να πέφτει ξανά η θερμοκρασία – Στο μενού ισχυροί άνεμοι και βροχές στα ορεινά – «Πέφτει» το βράδυ με… χαλάζι

Καιρός: Αρχίζει να πέφτει ξανά η θερμοκρασία – Στο μενού ισχυροί άνεμοι και βροχές στα ορεινά – «Πέφτει» το βράδυ με… χαλάζι

  •  24.11.2025 - 06:33
«Δεν θα έχουμε φαγητό, οξυγόνο, νερό»: Οι αγρότες χτυπούν καμπανάκι για την ανομβρία στην Κύπρο

«Δεν θα έχουμε φαγητό, οξυγόνο, νερό»: Οι αγρότες χτυπούν καμπανάκι για την ανομβρία στην Κύπρο

  •  24.11.2025 - 06:45
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 24 Νοεμβρίου - Ο Άγιος που τιμάει σήμερα η Εκκλησία

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 24 Νοεμβρίου - Ο Άγιος που τιμάει σήμερα η Εκκλησία

  •  24.11.2025 - 07:12

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα