Πυρκαγιά στην Πάφο: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες – Αναμένονται ενισχύσεις με πτητικά μέσα από Ελλάδα και Ιορδανία

Η φωτιά ξέσπασε χθες γύρω στις 10:00 σε δύσβατη τοποθεσία.

Ο Γενικός Διευθυντής του υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέας Γρηγορίου ανέφερε στο ΡΙΚ πως γύρω στις 22:00, η πυρκαγιά είχε τεθεί υπό μερικό έλεγχο.

Ο κύριος Γρηγορίου τόνισε επίσης πως καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, καδενοφόρα του Τμήματος Δασών συνέχιζαν να επιχειρούν δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη την κοινότητα της Κοίλης. Υπενθυμίζεται ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση ζήτησε την αποστολή πτητικών μέσων από την Ελλάδα και την Ιορδανία ώστε να γίνουν ρίψεις για την τελική κατάσβεση της φωτιάς εξαιτίας του δύσβατου της περιοχής.

Αθήνα και Αμμάν ανταποκρίθηκαν θετικά και τις πρώτες πρωινές ώρες αναμένεται να στείλουν πτητικά μέσα πυρόσβεσης στο νησί.

Νεότερη ενημέρωση: Έγινε νέα τηλεφωνική επαφή με τους αρμόδιους των τριών χωρών –Ελλάδα, το Ισραήλ και την Ιορδανία– ώστε να ενημερωθούν για τις εξελίξεις. Στο στάδιο αυτό, τα πτητικά μέσα δεν χρειάζεται να έρθουν Κύπρο, ωστόσο είναι σε ετοιμότητα.

Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, πέρα από κάποιες μικροεστίες

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες για κατάσβεση της πυρκαγιάς μεταξύ των κοινοτήτων Στρουμπιού και Κοίλης έδινε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, με τον Εκπρόσωπο Τύπου Ανδρέα Κεττή να αναφέρει πως πλέον δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, πέρα από κάποιες μικροεστίες. Η πυρκαγιά κατέκαυσε έκταση περίπου 75 εκταρίων, ενώ σύμφωνα με τον κ. Κεττή, δεν θα χρειαστεί βοήθεια από το εξωτερικό για συνδρομή στις προσπάθειες κατάσβεσης.

«Η κατάσταση στην πυρκαγιά είναι σαφώς καλύτερη. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης εργάζονταν καθ´ολη τη διάρκεια της νύχτας» αναφέρει σε ανάρτηση στο Χ ο κ. Κεττής. Μη επανδρωμένο αεροσκάφος με θερμική κάμερα πετούσε κατά τη διάρκεια της νύχτας και κατέγραφε εστίες φωτιάς, τις οποίες κατέσβηναν οι ομάδες, προσθέτει.

Λέει επίσης πως συνεχίζουν να υπάρχουν μικροεστίες, κυρίως σε χαράδρες, όπου οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται. Νωρίς το πρωί ξεκίνησαν ρίψεις από τρία εναέρια μέσα, εκ των οποίων δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Πρόσθεσε πως δεν αποδεσμεύεται καμία δύναμη και συνεχίζουν και σήμερα για την προστασία και την πλήρη ασφάλιση της περιοχής αλλά και για αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων. Διευκρίνισε ακόμη πως δεν θα χρειαστεί καμία βοήθεια από το εξωτερικό.

Στην κατάσβεση συνέδραμαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του Τμήματος Δασών και του Ταμείου Θήρας. Τα αίτια της φωτιάς θα διερευνηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Πηγή: news.rik.cy/ΚΥΠΕ