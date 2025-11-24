Έχασες το κινητό σου; Πρόσεξε γιατί οι απατεώνες καραδοκούν - Πώς να προστατευτείς

Λογικό αφού από τη μία φεύγει από τα χέρια σου μια συσκευή για την οποία έχεις ξοδέψει χρήματα και από την άλλη χάνεις ένα εργαλείο στο οποίο έχεις αποθηκευμένα αρχεία, φωτογραφίες και πολλά πολύ χρήσιμα και λιγότερο χρήσιμα πράγματα.

Είναι, λοιπόν, φυσιολογικό να είσαι ευπρόσδεκτος σε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το πού μπορεί να βρίσκεται. Ωστόσο, καλύτερα να προσέξεις ποιον εμπιστεύεσε, γιατί απατεώνες πατούν πάνω σε αυτόν τον πανικό και είναι έτοιμοι να σε εκμεταλλευτούν.

Σύμφωνα με μια προειδοποίηση για απάτη που εκδόθηκε τον Νοέμβριο από την κυβερνητική υπηρεσία Swiss National Cyber Security Centre, ορισμένοι άνθρωποι λαμβάνουν ανησυχητικά μηνύματα σχετικά με χαμένα iPhone.

Πώς λειτουργεί

Οι απατεώνες προσποιούνται ότι είναι νόμιμοι εκπρόσωποι της Apple. Στέλνουν μηνύματα κειμένου ή iMessages, ισχυριζόμενοι ότι το χαμένο iPhone σας έχει βρεθεί στο εξωτερικό, μερικές φορές εβδομάδες ή μήνες μετά την απώλειά του.

«Για να κάνουν τα μηνύματα να φαίνονται πειστικά, περιλαμβάνουν ακριβείς λεπτομέρειες για τη χαμένη συσκευή ― όπως το μοντέλο, το χρώμα και τη χωρητικότητα αποθήκευσης ― τις οποίες οι απατεώνες μπορούν να διαβάσουν απευθείας από το ίδιο το τηλέφωνο», προειδοποιεί το NCSC.

Στη συνέχεια, ο απατεώνας σας ζητά να «κάνετε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο» στο μήνυμα που σας στέλνει, προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πού μπορεί να βρίσκεται το τηλέφωνό σας. Όσοι «τσιμπάνε» κατευθύνονται σε έναν ιστότοπο που φαίνεται πραγματικός.

«Ξεκλειδώνουν το τηλέφωνο»

«Το μήνυμα περιέχει έναν σύνδεσμο που υποτίθεται ότι δείχνει την τοποθεσία της συσκευής, αλλά στην πραγματικότητα οδηγεί σε έναν ψεύτικο ιστότοπο που έχει σχεδιαστεί για να μοιάζει με την επίσημη σελίδα σύνδεσης της Apple», δηλώνει το NCSC.

Αυτό που πραγματικά θέλουν οι απατεώνες είναι να μοιραστείτε τα διαπιστευτήρια του Apple ID σας, ώστε να μπορούν να ξεκλειδώσουν το τηλέφωνό σας και να το χρησιμοποιήσουν.

Αυτή η απάτη λειτουργεί επειδή είναι δελεαστικό να πιστέψετε ότι το χαμένο σας τηλέφωνο είναι σε κοντινή απόσταση. Και τότε σταματάτε να σκέφτεστε λογικά.

«Πανικοβάλλεστε αν χάσετε το τηλέφωνό σας... Δεν σκέφτεστε απαραίτητα με λογική», δήλωσε η Amy Nofziger, διευθύντρια υποστήριξης θυμάτων του AARP Fraud Watch Network. «Σκέφτεστε ότι όλα όσα έχουν σημασία στη ζωή σας βρίσκονται σε αυτή τη συσκευή. Πρέπει να την ανακτήσετε με κάθε κόστος».

Το σημάδι για να μην την πατήσετε

Η καλή είδηση είναι ότι υπάρχει ένα σαφές και μεγάλο σημάδι που αποκαλύπτει ότι πρόκειται για απάτη: το ίδιο το μήνυμα

«Μην δίνετε προσωπικά σας στοιχεία σε έναν σύνδεσμο που σας έστειλαν χωρίς να τον ζητήσετε», λέει η Nofziger. «Η καλύτερη συμβουλή μου είναι να μην προσπαθήσετε να διακρίνετε αν είναι η Apple που επικοινωνεί μαζί σας ή όχι. Απλά απευθυνθείτε απευθείας στην Apple».

Είναι πολύ απίθανο η Apple να σας στείλει ένα ανεπιθύμητο μήνυμα κειμένου σχετικά με το χαμένο iPhone σας. «Ποτέ μην μοιράζεστε προσωπικά δεδομένα ή πληροφορίες ασφαλείας, όπως κωδικούς πρόσβασης ή κωδικούς ασφαλείας, και ποτέ μην συμφωνείτε να τα εισάγετε σε μια ιστοσελίδα στην οποία σας κατευθύνει κάποιος», δηλώνει η Apple στους χρήστες στον ιστότοπό της.

Αντί να εμπιστεύεστε ένα τυχαίο μήνυμα κειμένου, αναλάβετε δράση και χρησιμοποιήστε τα ενσωματωμένα εργαλεία του τηλεφώνου σας.

Υπάρχουν μέτρα που πρέπει να λάβετε αμέσως για να αποτρέψετε τους απατεώνες από το να παραβιάσουν εύκολα το τηλέφωνό σας.

1. Σημειώστε το τηλέφωνό σας ως «χαμένο».

Δυσκολέψτε στους απατεώνες να παρουσιάσουν το iPhone σας ως δικό τους, ενεργοποιώντας τη λειτουργία Lost Mode (Λειτουργία απώλειας) το συντομότερο δυνατό. Μπορείτε να το κάνετε αυτό μέσω της εφαρμογής Find My σε άλλη συσκευή ή μεταβαίνοντας στο iCloud.com/find.

Με αυτόν τον τρόπο, κανείς δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες στο τηλέφωνό σας και μπορείτε να δείτε πού βρισκόταν το τηλέφωνό σας την τελευταία φορά. Μόλις επιλέξετε τη συσκευή που θέλετε να κλειδώσετε, οι κάρτες πληρωμής αναστέλλονται και μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μήνυμα που θα εμφανίζεται στο τηλέφωνό σας, αναφέροντας ότι έχει χαθεί και πώς θέλετε να επικοινωνήσουν μαζί σας.

2. Αν πιστεύετε ότι το χαμένο σας τηλέφωνο έχει παραβιαστεί, αλλάξτε αμέσως τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας Apple, ώστε κανείς να μην μπορεί να έχει πρόσβαση στις πολύτιμες προσωπικές σας πληροφορίες.

Ανεξάρτητα από το είδος της συσκευής που διαθέτετε, είναι πάντα καλή πρακτική ασφαλείας να ενεργοποιείτε την επαλήθευση δύο παραγόντων, η οποία απαιτεί έναν κωδικό που αποστέλλεται μέσω SMS ή email για να συνδεθείτε, ώστε να είναι πιο δύσκολο να χρησιμοποιηθεί το τηλέφωνό σας χωρίς την άδειά σας.

3. Αναφέρετε ό,τι βλέπετε.

Εάν λάβετε ένα ύποπτο μήνυμα από την Apple, τραβήξτε ένα screenshot του μηνύματος και στείλτε το μέσω email στη διεύθυνση [email protected]. Για τηλέφωνα Android, μπορείτε να τα αποκλείσετε ή να τα επισημάνετε ως spam στην καρτέλα «Περισσότερες επιλογές» του τηλεφώνου σας όταν λάβετε ένα μήνυμα.